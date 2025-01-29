Додин, Тумина и Достоевский: что смотреть в театрах Петербурга до конца сезона

Хореодрама по Достоевскому от легенды петербургского авангарда Евгения Козлова, переосмысление Шекспира Львом Додиным, «Театральный роман» Булгакова с россыпью звезд лицедейства (Илья Дель и Лаура Пицхелаури!), экспериментальная постановка Яны Туминой по исландской мифологии, сразу три работы по обэриутам (на сценах «Мастерской», «Театр на Садовой» и Малого театра кукол!) и «Утиная охота» в БДТ — рассказываем о главных премьерах в театрах города до конца сезона, на которые точно стоит купить билеты.
ФЕВРАЛЬ
«Экзюпери + Маленький принц» (6+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 1 февраля
Повесть-сказку про мальчика, путешествующего по Вселенной, летчик и журналист Антуан де Сент-Экзюпери написал в Нью-Йорке. Придумывалась она в один из самых мрачных периодов жизни писателя: родная Франция тогда находилась под оккупацией нацистской Германии. На бумаге же рождалась нежная, трепетная и не по-детски философская история, которая станет одной из самых цитируемых во второй половине минувшего века и нынешнего.
В сердце сюжета оригинальной пьесы, написанной Маргаритой Кадацкой, и поставленной в театре «На Литейном» Ленарой Гадельшиной (ее эскиз по сказке Владимира Одоевского можно было увидеть в рамках лаборатории молодой режиссуры «Литейная перспектива»), реальная история летчика Антуана де Сент-Экзюпери.
«Серебряное копытце» (6+)
Где: Театр «Открытое пространство»
Когда: 8 февраля
Уральские сказы впервые были литературно обработаны в первой половине прошлого столетия — писателем Павлом Бажовым. Режиссер Григорий Лайко бережно обходится с этим удивительным материалом, сохраняя певучесть языка и самобытность интонации. Декорацией здесь служит старинная книга, которая становится еще и рассказчиком! На ее страницах оживают маленькие и большие герои сказки Бажова, созданные в стиле деревянной тавлинской игрушки.
Очаровательная зимняя сказка о вере в чудо, которое оказывается ближе, чем думаешь, и легенда о волшебном происхождении хризолита — вот что такое новое «Серебряное копытце». А после спектакля каждый маленький зритель унесет с собой цветной камушек как частицу чуда и театрального волшебства.
Репетиция спектакля «Железновы»
«Железновы» (16+)
Где: «Театр Поколений»
Когда: 8 и 22 февраля
Первая редакция «Вассы Железновой» была написана еще в 1910 году, но ее для новой постановки в году 2025-м выбрал Руслан Кацагаджиев. Когда читаешь пьесу, отчетливо понимаешь ее универсальность: персонажи, характеры, обстоятельства как будто не вековой выдержки, а родом из настоящего или недавнего прошлого. Режиссер Кацагаджиев использует это свойство, перенеся действие в наше время, но сохранив оригинальный текст. Железновы здесь семья нуворишей, чье состояние было заработано в мутные 1990-е. Казалось бы, у них есть все: деньги, власть и даже безупречная репутация, но новость о приближающейся смерти главы клана приводит к яростной войне за наследство всех со всеми.
Под композиции группы «Крематорий» зрители будут наблюдать за детальным процессом распада большой и когда-то дружной (что тоже не факт) семьи, в которой материальное давно уже вытеснило любые другие ценности.
Эскиз образа Элизы
«Пигмалион» (16+)
Где: «Балтийский дом» (большая сцена)
Когда: 14 , 15 , 23 февраля, 8, 27 марта
Премьера самой известной пьесы британского драматурга-философа Бернарда Шоу назначена на День всех влюбленных. Трудно придумать более удачную дату для спектакля, герои которого то и дело пикируются, пряча за колкими репликами свои чувства. Режиссер Наталья Индейкина не первый раз работает с известными текстами, задействуя лучшие силы труппы. В этой премьере на сцену выйдут Константин Анисимов (профессор Хиггинс), Виктория Зайцева (Элиза Дулиттл), а Александр Муравицкий и Александр Чередник будут поочередно играть полковника Пикеринга.
Репетиция спектакля «На дне»
«На дне» (18+)
Где: Александринский театр (историческая сцена)
Когда: 14, 15 февраля, 4, 27 марта, 10 апреля
Пьеса «На дне» идеальна для режиссера Никиты Кобелева, начинавшего с постановок современных авторов — Дмитрия Богославского и Саши Денисовой. Впрочем, и горьковским текстам худрук Александринки не чужд: десять лет назад он поставил «Последних» в Театре им. Маяковского, а в прошлом году — «Дачников» в новосибирском «Старом доме».
«На дне» — уже третье обращение Никиты Кобелева и Александринского театра к драматургии Горького. Впервые эта пьеса была поставлена на сцене театра в 1919-м году, затем — в 1956-м (возобновлена в 1973-м) и наконец сейчас. Создатели будущего спектакля обещают сохранить социальный статус героев, но приблизят реалии к дню сегодняшнему. Рассказывать историю планируют языком образным и условным, а не, как сложилось за столетнюю театральную практику, бытовым и натуралистичным.
Кадр из фильма 1964 года «Гамлет»
«Гамлет» (18+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 28 февраля, 25 марта
В предуведомлении, которое традиционно дается Малым театром кукол к каждой постановке, говорится следующее: «рекомендован тем, кто находится на распутье, утопает в прокрастинации и часто задается вопросом "Быть или не быть?». Вместе с заглавным героем спектакля зрители попытаются разобраться существует ли разница между искусством и реальностью и если да, то как ее определить, и так ли уж ясна и понятна действительность.
Лев Додин
«Ромео и Джульетта во мгле» (16+)
Где: МДТ – Театр Европы
Когда: 12, 15, 16, 21, 22 февраля, 7, 8, 18 марта, 2, 8 апреля
Когда видишь название будущего спектакля Льва Додина, память немедленно подкидывает воспоминание о трагическом романе Яна Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма». Посмотрев перечень авторов, чьи произведения положены в основу постановки, убеждаешься – ассоциация возникла неслучайно. Помимо чешского писателя, в новой работе художественного руководителя МДТ соединятся мотивы произведений Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Александра Солженицына и Элиф Шафак.
За декорации отвечает Александр Боровский. Все роли сыграют выпускники молодой студии Льва Додина.
МАРТ
Режиссер Роман Муромцев
«Елка у Ивановых» (16+)
Где: «Театр на Садовой» (экс-«Приют комедианта»)
Когда: 22 и 23 марта
Сто лет назад обэриуты (Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Константин Вагинов, Юрий Владимиров, Игорь Бахтерев, Дойвбер Левин) заявляли об отказе от традиционных форм искусства и необходимости обновления способов повествования. Они уходили в гротеск, алогизм и поэтику абсурда.
«Елку у Ивановых» Александр Введенский написал в разгар Большого террора (в 1938-м), но до сценической версии не дожил, сам став жертвой сталинских репрессий. Пьесу запретили и ее, как и многие другие произведения соратников поэта, переоткрыли несколько десятилетий спустя. Режиссер Роман Муромцев собирается поставить историю про празднование Нового года в семье Ивановых как «истерическую трагикомедию». Вполне по-обэриутски.
Кадр из мультфильма 1950 года «Сказка о рыбаке и рыбке»
«Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 23 марта
Пушкинский культурный код передается на генетическом уровне, а затем, с разной степенью успеха, его разбирают на школьных уроках литературы. Обычно к моменту первого посещения театра потенциальному зрителю известны уже все сюжетные ходы пушкинских сказок. Но только не в МТК!
Режиссер Мария Сердюкова придумала твист: герои ее «Сказки» переживают кораблекрушение, попадают на необитаемый остров и в ожидании спасения принимаются сочинять захватывающую историю, вдохновляясь видами останков гигантского морского чудовища.
Виктор Васнецов, «Иван-царевич на Сером Волке». 1889 год
«Иван Царевич и Серый Волк» (3+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 22 марта
Режиссер Вера Каратаева не первый раз работает с текстами сказок. В ее биографии уже есть «Алеутские сказки», «Карлик Нос», «Снежная королева», «Городок в табакерке». На этот раз она ставит спектакль по русским народным.
В спектакле «нарисуют» целую галерею сказочных персонажей: от заявленных в названии Ивана Царевича с Серым Волком до коварных братьев, коня и Жар-птицы. Зрителей ждет «почти водевиль – то есть "комедийная пьеса с песнями и танцами"». И хэппи-энд тоже, конечно.
АПРЕЛЬ
Режиссер Руслан Кудашов
«Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 2. Чистилище» (16+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 5 и 6 апреля
Прошлой осенью участники «Центра развития режиссуры БТК» вдохновлялись второй кантикой (иначе говоря, частью) «Божественной комедии» — «Чистилище». На первом фестивале, как нетрудно догадаться, препарировали на разные лады «Ад». «Почему Данте? Скорее всего, это как-то кармически обосновано. Нечто такое, что висит над театром уже лет 15 и ждет своего осуществления, более рациональных объяснений у меня нет», — комментирует главный режиссер БТК Руслан Кудашов.
По уже сложившейся традиции теперь нас ждет полноценный спектакль. О подробностях театр загадочно умалчивает, но мы-то знаем – зрелище наверняка выйдет впечатляющее.
Актер Илья Дель
«Театральный роман» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета (большая сцена)
Когда: 12, 13 и 29 апреля
«Театральный роман» Михаил Булгаков начал писать в 1936 году, но замысел произведения возник еще в конце 1920-х. Ироничный рассказ о жизни, быте и нравах закулисья главного театра страны — МХАТа — так и остался незавершенным, что дает большой простор воображению будущих постановщиков. Вот и Роману Габриа материала показалось мало, поэтому в спектакле, помимо самого романа, мы увидим «Дни Турбиных» и «Белую гвардию». Режиссер вместе с артистами изучает документы, письма и многочисленные свидетельства булгаковских современников, пытаясь представить «каков был путь, связанный с рождением в 1926 году легендарной постановки МХАТа "Дни Турбиных"». Ведь именно этот реальный сюжет послужил одним из импульсов для создания финального произведения Михаила Булгакова.
В ролях россыпь прекрасных артистов — Илья Дель, Олег Федоров, Лаура Пицхелаури, Анна Алексахина, Артур Ваха, Евгений Филатов, Светлана Письмиченко, Виталий Куликов, Сергей Мигицко.
Режиссер Андрей Прикотенко
«Обломов» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 25 апреля
Иван Гончаров, долгое время находившийся не то чтобы совсем уж в забвении, но бывший на периферии коллективного режиссерского внимания, кажется, снова становится одним из ключевых авторов. Андрей Прикотенко для дебюта на Новой сцене Александринки выбрал роман, написанный в пору расцвета писателя и подаривший миру «обломовщину». Целое социальное явление, бытовавшее в то время и благополучно дожившее до наших дней.
Александринский театр обращался к прозе Гончарова лишь однажды: в 1992 году здесь давали «Романсы с Обломовым» по пьесе Марка Розовского. И вот спустя 30 с лишним лет обращаются к оригинальному тексту. Информации про будущую премьеру пока немного. Известно, что над сценографией работает постоянный соавтор режиссера — художник Ольга Шаишмелашвили.
Помимо собственных премьер, Новая сцена готовится принять гастроли: в феврале три спектакля привозит обновленный театр «Шалом», в марте — Студия театрального искусства, которой руководит Сергей Женовач, покажет новый «Вишневый сад» с Иваном Янковским в роли купца Лопахина. Завершится марафон в апреле приездом МХТ со спектаклями «Жизель ботаническая», «Чрево», «Соня-9».
Репетиция спектакля «ФМ Игры»
«ФМ Игры» (16+)
Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова
Когда: 26 и 27 апреля, 28 и 29 мая
В каких только формах перед зрителем не представали произведения Достоевского: театр, кинематограф, балет, опера… На этот раз легенда петербургского авангарда, режиссер и хореограф Евгений Козлов ставит сразу два романа: «Игрок» и «Преступление и наказание». Планируется хореодрама, в которой соединятся и опера, и танец, и физический театр.
Авторы обещают «игры в Достоевского, с Достоевским, игры по правилам Федора Михайловича, и игры, полные азарта, которому был подвержен писатель».
Кадр из фильма 1935 года «Сон в летнюю ночь»
«Сон в летнюю ночь» (18+)
Где: Малый театр кукол
Когда: апрель
Еще один Шекспир от МТК. Только теперь веселее, мечтательнее, фантазийнее. С наступлением летнего солнцестояния с людьми ожидаемо творится сверхъестественное. А уж когда магическое влияет на выбор между долгом и чувством и подогревает любовные конфликты, начинается полная неразбериха. Как разрешит шекспировские дилеммы режиссер Вера Коротаева, можно будет узнать, посмотрев спектакль. Зрелище обещают приправить дурманящей пыльцой фей и танцами.
Кадр из фильма 1987 года «Стеклянный зверинец»
«Стеклянный зверинец» (16+)
Где: «Суббота»
Когда: апрель
Именно «Стеклянный зверинец» (1944 года) сделал Теннесси Уильямса известным и востребованным автором. В постановках по этой пьесе в разное время играли Кирк Дуглас, Кэтрин Хепберн, Джоан Вудворд, Джон Малкович, Ольга Остроумова, Марина Неелова, Евгений Ткачук. Теперь в этом ряду окажутся и актеры «Субботы».
Произведения Уильямса славятся тончайшим психологизмом, а его источник — в драматургии Чехова. Главный режиссер театра Андрей Сидельников любит и умеет работать с такими текстами, каждый раз придумывая незаурядное прочтение. Так что и для предстоящей премьеры наверняка предложит что-нибудь неизбитое.
Репетиция спектакля «Лада, или Радость»
«Лада, или Радость» (16+)
Где: Небольшой драматический театр
Когда: апрель
Жанр «Лады» авторы определяют как сказку для взрослых. Камерная история собаки Лады, безжалостно брошенной хозяевами на зимовку в маленькой деревне с тремя обитателями, вырастает до общечеловеческих масштабов, превращаясь практически в притчу.
Над спектаклем о жителях забытой богом деревни, где привычно течет жизнь людей с их горестями и радостями, ценностями и потерями, актеры работают излюбленным в НДТ этюдным методом (раскрывая биографии персонажей глубже, чем прописано в повести Тимура Кибирова). Помимо разговора о человеческих качествах, здесь пойдет речь и о том, что даже в деревне в три дома есть смысл жизни, если человек кому-то нужен и ему есть, кому отдать свою любовь. И вот это звучит по-настоящему сказочно.
МАЙ
Режиссер Анатолий Праудин
«Сестра печали» (16+)
Где: «Балтийский дом» (малая сцена)
Когда: 7 мая
Имена режиссера Праудина и писателя Шефнера на одной афише — уже предмет жгучего интереса. А если узнать про повесть, которую готовят к инсценировке на Малой сцене, становится еще интереснее. Изданный в 1968 году автобиографический текст рассказывает историю трех юношей, которые дружат, влюбляются, ссорятся, сочиняют стихи и, конечно же, мечтают. В пересказе сюжет выглядит банальнее некуда, однако есть нюанс: местом действия служит Ленинград, а время – 1940 год. Сестра печали — разумеется, война, которая все неотвратимее и ближе.
Кадр из фильма 1939 года «Унесенные ветром»
«Лунный свет и магнолии» (16+)
Где: «Балтийский дом» (большая сцена)
Когда: май-июнь
За названием, которое вполне подошло бы какой-нибудь пошловатой мелодраме или комедии о нравах высшего света, кроется ироничный рассказ о том, как создавался один из величайших фильмов в истории кинематографа — «Унесенные ветром». В короткий период продюсер Дэвид Сэлзник уволил сценариста и режиссера, а затем нанял новых — Бена Хекта и Виктора Флеминга. Буквально заперев их в своем кабинете, он потребовал придумать новую версию киноромана меньше, чем за неделю. Можно только догадываться, что происходило дальше, или прийти на премьеру спектакля Дмитрия Петруня и увидеть воочию, куда приводят авторов их фантазии.
Режиссер Никита Белых
«Необычайные события города Каратовск» (16+)
Где: «Театр на Садовой» (экс-«Приют комедианта»)
Когда: май
Бойкое перо писателя Цыпкина привело его в один из самых модных петербургских театров. Рассказы из эпоса «Сливянкинагейт» наиболее любознательные петербуржцы уже могли слышать: летом 2022 года их читали со сцены театра «На Литейном». По сюжету, мэрия города Каратовска, впервые упомянутая в рассказе «Трагическое недоразумение», готовится к падению на Землю кометы: этакая своеобычная сатира на фильм «Не смотрите наверх».
На сегодня известно только имя режиссера будущей постановки — Никита Белых, в чьем багаже значатся танцевальный перформанс и спектакль, «сшитый из обрывков романа Frankenstein».
ИЮНЬ
Даниил Хармс
«Хармсиада» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: июнь
Поэзия и проза Даниила Хармса, созданная почти век назад причудливой фантазией их автора, сегодня звучит особенно животрепещуще и все чаще пугающе точно. И чем абсурднее настоящие события, тем реалистичнее выглядит некогда написанное великим обэриутом.
Режиссер Чакчи Фросноккерс отлично знает про эти свойства хармсовской прозы и предлагает вместе с ним и его командой поверить в победную силу чепухи и нелепицы, а также словить воображаемых мышей, присоединившись к премьере. Как говорится: «Больше Хармса! Каждому в одни руки и в две ноги».
Репетиция спектакля «Две дамочки в сторону севера. Мать и дочь. Откровения»
«Две дамочки в сторону севера. Мать и дочь. Откровения»
Где: «Мастерская»
Когда: конец сезона
Произведение Пьера Нотта — одна из самых востребованных пьес в современном театре. Режиссеры с удовольствием ее ставят, актрисы с еще большим удовольствием в ней играют. В «Мастерской» над театральным роуд-муви с вкраплениями черной комедии работает Анна Арефьева. На роль Бернадетт приглашена блестящая актриса театра «На Литейном» Елена Ложкина и по совместительству — мать режиссера.
Сама Анна говорит о предстоящей премьере так: «Для меня очень ценно оказаться на одной сцене вместе с мамой. Мы исследуем очень сложные и важные темы, такие, как принятие и отпускание. Путешествие на Север в данном случае стоит понимать символически, как путь к смерти. Мы дополнили пьесу Нотта историями из личной жизни и монологами из других произведений для того, чтобы поговорить о самом главном и самом пугающем в жизни человека».
Репетиция спектакля «Козлиная песнь»
«Козлиная песнь» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: конец сезона
Режиссеры все чаще обращаются к прозе, написанной век и более назад. Вот и Арина Лыкова ставит дебютный роман Константина Вагинова, который писался с 1926-го по 1929-й и известен в нескольких редакциях. В «Песне» описываются события настоящего, с флешбэками в прошлое и размышлениями о будущем. У большинства героев были реальные прототипы из числа современников, показанные не в самом комплиментарном свете. Уже первая, журнальная, публикация романа взбудоражила общественное мнение и привлекла внимание ОГПУ. Впрочем, последнее обстоятельство не помешало за короткое время издать текст уже в формате книги.
«Козлиная песнь» вобрала в себя и лучшие традиции «обэриутов», мотивы произведений Гоголя, Достоевского, Белого, а также античного и плутовского романов. Режиссер и актриса Арина Лыкова представит свой взгляд на сложнейший литературный текст, в котором тесно сплелось комическое и трагическое. Стоит помнить: трагедия с древнегреческого так и переводится — козлиная песнь.
Режиссер Яна Тумина
«Скугга-Бальдур» (12+, рабочее название)
Где: Театр «Открытое пространство»
Когда: конец сезона
Режиссера Яну Тумину театральным завсегдатаям представлять нет необходимости. А вот кто такой Сьоун, над чьей инсценировкой уже вовсю работает команда спектакля, стоит узнать. Современный исландский поэт, драматург, писатель и сценарист (фильм Роберта Эггерса «Варяг» по его тексту) более всего известен как автор песен певицы Бьорк. В том числе и для антимюзикла Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», некогда шокировавшего Канны.
Ну а Скугга Бальдур — это мифологическое существо, потомство кота и лисицы. В романе органично соединены архаика мифа, мистика и острейшие темы нашего времени и это, конечно, задачка со звездочкой: найти конгениальный театральный язык для такого текста. Но когда Яна Тумина не справлялась с такими ребусами?
Кадр из фильма 1979 года «Отпуск в сентябре» по мотивам пьесы «Утиная охота»
«Утиная охота» (16+)
Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова
Когда: конец сезона
В Петербурге уже есть две «Утиные охоты» — в «Мастерской» и театре им. Ленсовета. Будет теперь и третья. Драму, написанную в 1967-м, чудом изданную через три года и экранизированную Виталием Мельниковым в 1979-м (с Олегом Далем в главной роли), активно начали осваивать не в момент ее появления, а в новом веке. Чуть ли не ежегодно какой-нибудь российский театр возьмет, да и поставит последнюю вампиловскую пьесу.
В БДТ за постановку отвечает Антон Федоров, которого в прошлом сезоне называли одним из главных театральных хедлайнеров (за спектакль «Мадам Бовари»). Эта постановка — его дебют на одной из главных российских сцен. Учитывая пристрастие режиссера к препарированию не самых лучших сторон человеческой натуры, Зилов и его окружение идеальная фактура для авторского исследования.
Репетиция спектакля «Шукшин. Рассказы»
«Шукшин. Рассказы» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: конец сезона
Вероятно, самая известная постановка по рассказам Василия Шукшина — та, что придумана Алвисом Херманисом для московского Театра наций. «Мастерской» придется нелегко, имея перед глазами такой пример. Хотя Михаила Гаврилова этот факт явно не смущает. Да и как это возможно, когда в его распоряжении звезды труппы — Ксения Морозова и Алексей Ведерников, актеры редкой органики, буквально созданные для таких ролей.
В основе будущей премьеры четыре рассказа: «Сапожки», «Миль пардон, мадам!», «Мой зять украл машину дров», «Залетный».
Кадр из фильма-спектакля 1989 года «А это случилось в Виши»
«Это случилось в Виши» (16+)
Где: МДТ – Театр Европы, Камерная сцена
Когда: конец сезона
Эта пьеса Артура Миллера известна меньше, чем «Все мои сыновья» и уж тем более «Смерть коммивояжера». Традиции ее постановок в отечественном театре, по сути, нет. Можно вспомнить телеспектакль, поставленный Михаилом Козаковым в 1989 году, где роль аристократичного князя фон Берга, в финале совершающего акт самопожертвования, исполнил Всеволод Сафонов. Или же версию кинорежиссера Марлена Хуциева, созданную в «Современнике» в 1967 году и в итоге запрещенную. В любом случае про камерную драму (написанную в 1964-м) рассказывающую о людях, задержанных как будто бы непонятно за что и помещенных в одну камеру, вспоминают реже, чем стоило бы.
В январе 2023-го года режиссер Артур Козин поставил на Камерной сцене МДТ «Стражей Тадж-Махала». Одна из центральных тем этой работы про выбор, сделанный здесь и сейчас, но неотвратимо влияющий на будущее. «Это случилось в Виши» о том же, только обстоятельства, в которых оказываются герои, сегодня выглядят более осязаемыми, чем это было 40 и более лет назад.
Текст: Наталия Эфендиева
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