Додин, Тумина и Достоевский: что смотреть в театрах Петербурга до конца сезона

«Экзюпери + Маленький принц» (6+)

Где: Театр «На Литейном»

Когда: 1 февраля

Повесть-сказку про мальчика, путешествующего по Вселенной, летчик и журналист Антуан де Сент-Экзюпери написал в Нью-Йорке. Придумывалась она в один из самых мрачных периодов жизни писателя: родная Франция тогда находилась под оккупацией нацистской Германии. На бумаге же рождалась нежная, трепетная и не по-детски философская история, которая станет одной из самых цитируемых во второй половине минувшего века и нынешнего.

В сердце сюжета оригинальной пьесы, написанной Маргаритой Кадацкой, и поставленной в театре «На Литейном» Ленарой Гадельшиной (ее эскиз по сказке Владимира Одоевского можно было увидеть в рамках лаборатории молодой режиссуры «Литейная перспектива»), реальная история летчика Антуана де Сент-Экзюпери.