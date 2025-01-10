Иван Янковский сыграет на Новой сцене Александринского в рамках гастролей московской «Студии театрального искусства»

18 и 19 марта покажут «Заповедник» — инсценировку автобиографической повести Сергея Довлатова, опубликованной в 1938 году. Главный герой, писатель Борис Алиханов, работает экскурсоводом в музее-заповеднике Александра Пушкина в Михайловском, одновременно переживая внутренний кризис. Вместе с режиссером Сергеем Женовачем над постановкой работал художник Александр Боровский. На сцене Александринского театра: Сергей Качанов, Александр Николаев, Лев Коткин, Глеб Ромашевский и другие.

«Пушкин — соавтор нашего спектакля. Через Пушкина Борис Алиханов проверяет себя, правильность своих отношений, мыслей, поступков, воспоминаний. Он стоит на пороге новой жизни, перед выбором, который может или не может изменить всё. А поэзия Пушкина выводит эту историю на другой уровень. Важно, что Сергей Довлатов начал писать повесть в пушкинском заповеднике. А закончил ее уже в Америке, когда поступок был уже совершен», — рассказывает режиссер Сергей Женовач.