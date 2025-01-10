Иван Янковский сыграет на Новой сцене Александринского в рамках гастролей московской «Студии театрального искусства»

В афише четыре постановки: как репертуарные хайлайты, так и премьера текущего сезона.
«Заповедник»
Гастроли московской «Студии театрального искусства» пройдут с 18 по 29 марта на Новой сцене Александринского театра. В рамках юбилейного 20-го сезона театра художественный руководитель Сергей Женовач представит «Заповедник» по мотивам повести Сергея Довлатова, «Мандат» по тексту Николая Эрдмана, «Три сестры» и громкую премьеру сезона — «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» по Антону Чехову.
"Мандат"
18 и 19 марта покажут «Заповедник» — инсценировку автобиографической повести Сергея Довлатова, опубликованной в 1938 году. Главный герой, писатель Борис Алиханов, работает экскурсоводом в музее-заповеднике Александра Пушкина в Михайловском, одновременно переживая внутренний кризис. Вместе с режиссером Сергеем Женовачем над постановкой работал художник Александр Боровский. На сцене Александринского театра: Сергей Качанов, Александр Николаев, Лев Коткин, Глеб Ромашевский и другие.
«Пушкин — соавтор нашего спектакля. Через Пушкина Борис Алиханов проверяет себя, правильность своих отношений, мыслей, поступков, воспоминаний. Он стоит на пороге новой жизни, перед выбором, который может или не может изменить всё. А поэзия Пушкина выводит эту историю на другой уровень. Важно, что Сергей Довлатов начал писать повесть в пушкинском заповеднике. А закончил ее уже в Америке, когда поступок был уже совершен», — рассказывает режиссер Сергей Женовач.
21 и 22 марта Сергей Женовач представит спектакль «Мандат» по одноименному тексту поэта и драматурга Николая Эрдмана. В отличие от других сценических адаптаций, проект «Студии театрального искусства» основан не на мейерхольдовских театральных наработках, а на оригинальных записях и черновиках. В основе сатирической пьесы 1925 года — пародия на общественную и политическую жизнь советской России 1920-х годов, высмеивающая лицемерие и абсурдность постреволюционного времени. Действие разворачивается в Москве и строится вокруг стремления семьи Мерчуткиных повысить свой статус и обезопасить себя в условиях политических чисток.
В спектакле заняты: Алексей Вертков, Глеб Пускепалис, Сергей Аброскин, Татьяна Волкова, Ольга Калашникова, Андрей Шибаршин и другие. Звучит музыка Георга Генделя, Михаила Глинки, Феликса Мендельсона, Александра Вертинского и других.
"Три сестры"
26 и 27 марта на Новой сцене покажут очередную вариацию на классический театральный текст «Три сестры» Антона Чехова. Ведущие роли исполнят Даниил Обухов, Екатерина Становая, Мария Корытова, Дарья Муреева и другие.
«Три сестры» — это, может быть, самая жесткая и трагичная история, рассказанная Чеховым. Как Маша говорит о Вершинине — «он казался мне сначала странным, потом я жалела его… потом полюбила…». Так можно сказать обо всех персонажах этой пьесы. Сначала они кажутся странными, потом начинаешь их жалеть, сочувствовать, понимать. И в итоге любишь их со всеми их слабостями, заблуждениями, откровениями. Начинаешь воспринимать их как близких людей. Без любви к ним не может быть этой пронзительной истории. Хочется вместе с ними подключиться к поискам смысла жизни. И при всем при этом потрясающее чувство юмора, присущее Чехову, остроумие и ирония», — говорит режиссер Сергей Женовач.
Завершит гастроли премьера текущего сезона «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» 28 и 29 марта. В новой адаптации трагикомедии-размышлении о смене эпох и неизбежности перемен ведущие роли исполнят звезда «Слово пацана» Жоры Крыжовникова и «Преступления и наказания» Владимира Мирзоева Иван Янковский, Александр Антипенко, Алексей Вертков, Юрий Петрович Горин и другие.
«Возникла идея сделать необычную работу, разрушить привычную форму, в которой мы всегда работали. Кажется, что в Чехове уже нет живого места, он весь разобран на цитаты, и все мы знаем, как его надо играть и ставить. Зрители идут в театр и ждут "ожидаемое". Сегодня такое время, что слово часто обесценивается, даже такое великое гениальное, как у Антона Павловича. Есть мысль попытаться сыграть "Вишневый сад" с минимумом слов, на действии, на восприятии. Когда молчание становится основным выразительным средством», — комментирует режиссер Сергей Женовач.
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