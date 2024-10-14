Никита Кобелев привезет спектакль «Дачники» по мотивам пьесы Горького из новосибирского «Старого дома» на сцену Александринского театра

Как рассказали Собака.ru в команде театра, премьера оригинальной постановки на сцене Театра Веры Комиссаржевской «обернулась скандалом» — многие зрители буквально узнали себя в персонажах спектакля — скучающей сытой буржуазии, терзаемой экзистенциальными вопросами в турбулентное время — и попытались сорвать действие. Знакомая история на все времена повторяется вновь, тепеоь в современной адаптации.

Драматический театр «Старый дом» в Новосибирске готовит премьеру спектакля «Дачники» по пьесе Максима Горького на сцене Александринского театра. Постановка режиссера Никиты Кобелева и драматурга Дмитрия Богославского предлагает свежий взгляд на классическую историю, поднимая вопросы о смысле жизни и жизненных стратегиях современного человека. Увидеть можно 22 и 23 ноября.

На сцену Александринского театра выйдут артисты Евгений Варава, Альбина Лозовая, Софья Васильева, Наталья Пьянова, Софья Степанова, Тимофей Мамлин, Виталий Саянок, Анастасия Белинская, Андрей Сенько, Лариса Чернобаева, Анатолий Григорьев, Александр Шарафутдинов, Наталья Немцева, Дмитрий Иванов и Арсений Чудецкий.