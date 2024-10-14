Никита Кобелев привезет спектакль «Дачники» по мотивам пьесы Горького из новосибирского «Старого дома» на сцену Александринского театра

Постановка затрагивает актуальные вопросы поиска смысла жизни и реакцию среднего класса на исторические изменения. Структура оригинальная — нарратив развернется в формате «спектакля в спектакле», где герои, теряя свое место в мире, сталкиваются с внутренней переоценкой ценностей.
Как рассказали Собака.ru в команде театра, премьера оригинальной постановки на сцене Театра Веры Комиссаржевской «обернулась скандалом» — многие зрители буквально узнали себя в персонажах спектакля — скучающей сытой буржуазии, терзаемой экзистенциальными вопросами в турбулентное время — и попытались сорвать действие. Знакомая история на все времена повторяется вновь, тепеоь в современной адаптации.
Драматический театр «Старый дом» в Новосибирске готовит премьеру спектакля «Дачники» по пьесе Максима Горького на сцене Александринского театра. Постановка режиссера Никиты Кобелева и драматурга Дмитрия Богославского предлагает свежий взгляд на классическую историю, поднимая вопросы о смысле жизни и жизненных стратегиях современного человека. Увидеть можно 22 и 23 ноября.
На сцену Александринского театра выйдут артисты Евгений Варава, Альбина Лозовая, Софья Васильева, Наталья Пьянова, Софья Степанова, Тимофей Мамлин, Виталий Саянок, Анастасия Белинская, Андрей Сенько, Лариса Чернобаева, Анатолий Григорьев, Александр Шарафутдинов, Наталья Немцева, Дмитрий Иванов и Арсений Чудецкий.
Режиссер:
Как в бессмысленности смыслов отыскать новый смысл? В этой точке каждый начинает выстраивать новую жизненную стратегию, честно говорить о том, что у него болит и искать новую опору. Интрига наших «Дачников» заключается в том, что это будет спектакль в спектакле. Горький доводит фарсовый ключ до упора в четвертом акте, где все потуги героев становятся очевидно бессмысленными, а сами они выглядят нелепо и смешно, как персонажи трагикомической пьесы. Собственно, Горький намекает нам, что каждый из дачников – всего лишь «маска», которая действует по законам жанра. Но мы здесь не выступаем обличителями и намеренно уходим от «горьковского клише». Это искренний разговор о людях, попавших в определенную ситуацию – людях, которые вызывают сочувствие, улыбку, сопереживание.
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