«Наш блошиный театр очень и очень маленький. Нет, я не шучу — он очень маленький. Рассчитан всего на 6 зрителей. Но при этом у нас есть все необходимое — как в любом театре: фойе, зрительный зал, буфет, гардероб, уборная и сцена — размером она 1 на 1 метр квадратный. Насчет квадратных метров — театр расположился всего на 9-ти таких метрах», — рассказывает блоха на сайте театра «Блоха».

Другие «блохи блошиного, самого-самого маленького театра «Блоха» — то есть участники и непосредственные создатели — художник Саша Конакова, продюсер Яна Плешанова, актер Никита Касьяненко, драматург Настасья Федорова и режиссер Кирилл Люкевич.

Театр находится «в самом блошином районе Петербурга — Пески», неподалеку от станций метро «Площадь Восстания» и «Чернышевская». Премьерный спектакль «Блохи» — постановка «Волк». Чтобы попасть на спектакль, а также узнать точный адрес театра необходимо заранее записаться на него, позвонив по номеру 8-981-953-97-94 или написав по нему в любой из мессенджеров.