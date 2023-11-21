Выставка «Суд Париса. Рождение богини» пройдет в Шереметевском дворце в рамках фестиваля «Дягилев P. S.»

Второй зал, «Путь на Олимп», посвящен двум актрисам Императорских театров — Марии Савиной и Вере Комиссаржевской. Обе проложили путь к славе самостоятельно, не опирались на режиссера, и стали символом разных направлений русского театра. «Путь на Голгофу» поведает о трагической судьбе двух ключевых актрис раннего советского театра — Алисы Коонен и Зинаиды Райх. Четвертый и заключительный зал под названием «Светлый путь» расскажет о дивах сталинского периода — киноактрисах Любови Орловой и Марине Латыниной. Они воплощали разные стороны «новой советской женщины».

Выставка «Суд Париса. Рождение богини» будет открыта с 24 ноября 2023 года по 21 апреля 2024-го в Шереметевском дворце (Музей музыки).

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