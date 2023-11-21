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Искусство

Выставка «Суд Париса. Рождение богини» пройдет в Шереметевском дворце в рамках фестиваля «Дягилев P. S.»

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Проект посвящен актрисам, балеринам, певицам, которых зрители и художники, словно как Парис в древнегреческом мифе, судят и превозносят — Анне Павловой, Айседоре Дункан, Любови Орловой, Марине Ладыниной и другим.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Четыре зала Шереметевского дворца посвящены разным темам. Первый назван «Мои богини!» — это фантазийный Олимп, где обитают 35 идолов разных эпох. Среди них балерины Мария Тальони, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Галина Уланова, певицы Полина Виардо и Мария Кузнецова-Бенуа, актрисы Элеонора Дузе, Полина Стрепетова, Алиса Коонен. «Каждая по-своему представляла идеал женщины и составили целую галерею образов. Во всех осталась их частица, но каждую из них публика не разгадала до конца — возможно, это секрет их притягательности», — отмечают организаторы фестиваля.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Второй зал, «Путь на Олимп», посвящен двум актрисам Императорских театров — Марии Савиной и Вере Комиссаржевской. Обе проложили путь к славе самостоятельно, не опирались на режиссера, и стали символом разных направлений русского театра. «Путь на Голгофу» поведает о трагической судьбе двух ключевых актрис раннего советского театра — Алисы Коонен и Зинаиды Райх. Четвертый и заключительный зал под названием «Светлый путь» расскажет о дивах сталинского периода — киноактрисах Любови Орловой и Марине Латыниной. Они воплощали разные стороны «новой советской женщины».

Спектакли китайских и индийских трупп, выставка-посвящение Дивам и концерт Алексея Гориболя: программа фестиваля «Дягилев. P.S.»-2023

Выставка «Суд Париса. Рождение богини» будет открыта с 24 ноября 2023 года по 21 апреля 2024-го в Шереметевском дворце (Музей музыки). 

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