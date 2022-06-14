Крючкова, Ковальчук и Окуджава: Что смотреть в театрах Петербурга летом

Для театров лето — время закрытия сезона. Тем не менее в июне и июле в театрах Петербурга (перед тем, как они уйдут на каникулы) можно поймать недавние новинки и даже премьеры: от «Вишневого сада» с Анной Ковальчук и «Приведений» со Светланой Крючковой до спектакля «Будь здоров, школяр» Яны Туминой по повести Булата Окуджавы. Все главные постановки — в нашем дайджесте!
Анна Ковальчук
«Вишневый сад», Театр им. Ленсовета
«Вишневый сад» — пьеса-загадка, к которой режиссеры подбирают ключи вот уже больше века. Режиссер Уланбек Баялиев на роль Раневской позвал Анну Ковальчук — приму ленсоветовской сцены и одну из самых красивых актрис петербургских театров. Так что новая версия «Сада» будет, конечно же, про Красоту, наши попытки ее постичь и разобраться, возможно ли жить без нее. А еще авторы попытаются со своей стороны объяснить, почему Чехов называл эту пьесу комедией, отыскивая в тексте «трагический нелепый юмор, юмор у края бездны».
15, 24 июня
Евгений Ткачук и конь Гротеск
«Люблинский штукарь»
Практически все лето в конно-драматическом театра Евгения Ткачука «ВелесО» показывают спектакль Николая Дрейдена по повести по повести нобелевского лауреата Исаака Зингера. Это история об искуплении и покаянии, которую разыгрывают не только артисты-люди, но и лошади, демонстрирующие впечатляющие актерские способности. И вообще — если вы еще ни разу не бывали в «ВелесО», лето — самый идеальный сезон, чтобы это скорее исправить. Подробнее здесь.
16, 17, 23, 24 июля, 6, 7, 20, 21 августа
Кирилл Люкевич и Ник Касьяненко
«Волк», театр «Блоха»
Недавно в Петербурге появилась «Блоха» — самый маленький театр от лауреатов «Золотой маски» Кирилла Люкевича и Никиты Касьяненко, который рассчитан всего на шесть зрителей и умещается на девяти квадратных метрах. Премьерным спектаклем камерного театра стала постановка «Волк», чтобы на нее попасть, надо заранее (напоминаем, мест всего шесть!) написать команде проекта. Подробнее о том, как это сделать, здесь.
«Вадик поет свою музыку», СХТ
На камерной сцене Социально-художественного театра показывают сравнительно недавнюю постановку по пьесе петербургского драматурга Полины Коротыч (премьера была в начале февраля). В ней играет непрофессиональная актриса-подросток, которой помогают артисты СХТ. Это саунд-драма, в которой преобладают желтые тона и изобретательность режиссера Тани Ра.
17 июня
«Кошкин дом», театр «Зазеркалье»
Сказка Самуила Маршака издавалась тысячными тиражами, дважды экранизировалась — в 1938-м и 1958-м — многократно ставилась в детских театрах по всей стране. Теперь появился и мюзикл — написал его композитор Анатолий Шух, поставил Александр Петров. Душераздирающую историю о двух котятах, проявивших благородство души и приютивших тетю-кошку, которая немилостиво с ними обошлась, разыгрывают под запоминающуюся музыку, с юмором и любовью к каждому персонажу, а значит дидактический посыл звучит уже не так навязчиво.
17 июня, 3 июля
«Урожай», «Театр на Васильевском»
Четверо молодых людей отправляются на сбор яблок, но битва за урожай превращается в серию откровений касательно человеческой натуры и переживание неожиданного экзистенциального опыта. Павел Пряжко был одним из главных драматургов нулевых и десятых, остается им и сейчас, продолжая расширять представления о театре. Текст «Урожая» позволяет поставить его и как комедию, и притчу, и абсурдистскую историю. Режиссер Руслан Нанава способен легко соединить эти жанры и рассказать о взрослении и внутренней зрелости. Показы — премьерные.
18, 19 июня, 17 июля
Антон Вараксин, Никита Гольдман-Кох, Анастасия Гордыманова, Александр Другов
«По следам Ясности», FULCRO
Одним из первых спектаклей FULCRO было «Путешествие» — постановка-бродилка по городу с актерами сенсационного молодого театра. Одним из самых светлых маршрутов команда считает «Ясность». Теперь об этом и былых временах остались лишь воспоминания, их FULCRO и предлагает исследовать, чтобы с их помощью препарировать вообще понятие опыта. Все это в компании артистов Леры Калегиной, Антона Вараксина, Саши Другова и Кати Тихоновой.
19, 28, 29 июня
«Живой», Новая сцена Александринского театра
Обладательница «Золотой маски» Яна Тумина выбрала жанр прежде в отечественном театре почти не встречавшийся — музыкальный сторителлинг. Чтобы рассказать о Питере Фройхене — выдающемся датчанине еврейского происхождения, путешественнике, антропологе, журналисте, актере и писателе. За свою довольно продолжительную жизнь он успел пожить с инуитами в Каанааке, пересечь Гренландский ледяной щит, вступить в датскую социал-демократическую партию, поруководить киностудией, посотрудничать с кинокомпанией MGM, вступить в датское движение Сопротивления и стать его активным участником, быть арестованным гестапо, но сбежать в Штаты, выиграть там 64 000 долларов в телевикторине, а также трижды жениться, начать изучать медицину, бросить изучать медицину, отправиться исследовать сначала Африку, а затем Сибирь и так далее.
21, 22 июня
Александр Новиков
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета
Лоренс Стерн писал главный труд всей жизни семь лет, но так его и не закончил. Тристрам Шенди — один из самых грустных литературных героев всех времен и народов, а роман получился, конечно же, ироничным и смешным. Рассказ начинается еще до рождения протагониста и по дороге от завязки к следующему пункту в повествование постоянно кто-то вклинивается со своими сюжетами, уводя от магистральной мысли. Режиссер Борис Павлович подхватывает безумную игру Лоренса Стерна, перемешивая абсурдный британский юмор, личные истории артистов спектакля и музыку позднего барокко. Хотя за последнее наверняка поручиться нельзя. Как и быть уверенным в том, что истории действительно документальные. Главная роль у Александра Новикова.
21 июня
«Елизавета Бам», БДТ им. Г.А. Товстоногова
Премьера этого спектакля прошла в феврале 2022-го, но показов с тех пор было не так много. Интерес к обэриутам не отпускает литовского режиссера Оскараса Коршуноваса с момента его дебюта в 1990 году — «Здесь, чтобы быть там» по Александру Введенскому и Даниилу Хармсу. А «Елизавета Бам» стала текстом-талисманом, к которому режиссер возвращался снова и снова. Последняя по времени версия как раз и вышла на основной сцене БДТ. Историю про девушку, к которой являются люди в темном и обвиняют в том, чего она не совершала, тут разыгрывают Александра Дроздова, Екатерина Старателева, Анастасия Чайникова, Елена Осипова, Тарас Бибич и другие.
22, 23 июня, 5 июля
«Двенадцатая ночь», Театр им. Ленсовета
Шекспировская «Двенадцатая ночь», прежде всего, игра театральная, с сопутствующими ей нелепицами, переодеваниями, (не)узнаваниями и счастливым финалом. Режиссер Иван Поповски несколько лет назад поставил в «Мастерской Петра Фоменко» «Сон в летнюю ночь» — легкую, изящную, смешную фантазию, очаровавшую буквально всех (в том числе экспертов «Золотой маски»). На этот раз все вновь обернулось заразительной историей о любви, верности и сказочном волшебстве.
22, 23 июня
Павел Чинарев
«Дядя Ваня», «Приют комедианта»
Актер Евгений Серзин для режиссерского дебюта выбрал ни больше ни меньше как «Дядю Ваню» Антона нашего Чехова. Но фокус внимания сместился с рефлексирующего Ивана Петровича Войницкого на мысли, поступки, внутренние стремления всех участников спектакля. Например, доктора Астрова — блестящая роль Павла Чинарева, лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2022 года в номинации «Театр».
22, 23 июня
«Эшелон», театр «Мастерская»
Все время действия пьесы укладывается в одни сутки. Известный сюжет — в начале Великой Отечественной войны работников завода эвакуируют из города — драматург Михаил Рощин выводит на уровень античной трагедии: история лишается бытовых примет, а теплушка, в которой едут герои, превращается в подобие чистилища, где все предельно раскрываются. Для режиссера Натальи Лапиной поезд, разумеется, насыщенный художественный образ. Судьба оказывается одной из главных пассажирок эшелона, а голоса его обитателей сливаются в единое целое, становясь голосом народа и времени.
22 июня
Григорий Сиятвинда
«Как арапа женили. Невероятные приключения Петров Великих и прадеда Александра Пушкина в прошлом, настоящем и будущем», «Балтийский дом»
Под длинным названием скрывается инсценировка режиссером Виктором Крамером романа Пушкина «Арап Петра Великого» — знакомого самому широкому зрителю если не по школьной программе, то по фильму с Владимиром Высоцким. Впрочем, по мотивам текста «нашего всего» Крамер написал свою пьесу вместе с Олегом Солодом, чтобы говорить о далеких временах на современном языке. Главную роль — Ибрагима Ганнибала — играет актер с африканскими корнями Григорий Сиятвинда. Июньские показы — премьерные.
24, 25 июня
«Серотонин», «Приют комедианта»
С большой сцены «Балтийского дома» режиссер Андрей Прикотенко переместился на камерную «Приюта комедианта» — для инсценировки «Серотонина» Мишеля Уэльбека. Главный герой романа — Флоран-Клод Лабруст — занят выбором наиболее подходящего способа самоубиться, попутно он пытается докопаться до причин своего нерадостного состояния. Иван Волков в роли Лабруста — гарантированное театральное удовольствие и событие.
27 июня
«Жаль, что тебя здесь нет», Новая сцена Александринского театра (театральная компания «Разговоры»)
Инклюзивный мюзикл является совместной продукцией фонда Alma Mater и Новой сцены Александринского театра при участии центра «Антон тут рядом». «Жаль, что тебя здесь нет» — коллективное сочинение театральной компании «Разговоры». Текст и либретто спектакля создавался горизонтально, в том числе нейроотличными людьми. Тема спектакля — музыка и ее множественные роли в жизни человека. И, конечно, признание в любви музыке, без которой мы бы не были сами собой. И это просто признание в любви, потому что музыка — это и есть любовь. Команда мюзикла — лауреаты нашей премии «ТОП 50. Самые знамениты люди Петербурга» 2022 года в номинации «Театр». Подробнее о проекте читайте здесь.
29, 30 июня
Яна Тумина
«Будь здоров, школяр», МДТ — Театр Европы
Для своей второй постановки в Малом драматическом Яна Тумина выбрала повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Писатель рассказал здесь не только свою историю, но и сотен тысяч таких же ребят, уходивших на Великую Отечественную войну сразу после школы и погибавших в первых же боях. А излагает этот сюжет режиссер современными визуальными средствами. Например, используя граффити (с ним помогал актер и художники Никита Касьяненко).
29, 30 июня, 12, 13, 26, 27 июля
Борис Павлович
«Вещественные доказательства», театр Karlsson Haus
Постановка режиссера Бориса Павловича (тоже обладателя «Золотой маски»!), хотя ее и играют в детском театре Karlsson Haus, предназначена для взрослых. Это истории о том, как самые обычные предметы становятся свидетелями опыта людей — и тем самым работают как триггер. Художник спектакля — Ксения Перетрухина.
30 июня, 21 июля
Семен Серзин
«Общага на крови», «Невидимый театр»
В новом (и постоянном) доме «Невидимого театра» на Кожевенной линии покажут инсценировку Семеном Серзиным дебютного романа Алексея Иванова. В центре сюжета пятеро друзей — Игорь (Николай Кисличенко), Ваня (Евгений Санников), Леля (Алена Митюшкина), Неля (Александра Мареева) и Отличник (Геннадий Блинов). Их выселяют из общежития и молодые люди переходят на «нелегальное положение». Это первый для театра спектакль большой формы.
30 июня
Светлана Крючкова
«Приведения», БДТ им. Г.А. Товстоногова
Эта пьеса, написанная Генриком Ибсеном в 1881 году, считается одной из самых мрачных в истории театра. Суровый норвежский драматург собрал здесь внушительную коллекцию аморальных тем по тем временам и сегодняшним — от нечистоплотности церковников до кровосмесительных связей. Режиссер Роман Мархолиа, впечатляюще поработавший с «Игроком» Достоевского на все той же сцене БДТ, и с Ибсеном обошелся соответствующе: то есть с присущими ему размахом и фантазией. Главная звезда спектакля — Светлана Крючкова в роли Элен Алвинг.
9 июля
Кирилл Люкевич
«Сказки шута и короля», театр Karlsson Haus
Обладатель «Золотой маски» Кирилл Люкевич вдохновлялся творчеством, как нетрудно догадаться из названия, группы «Король и шут». С рок-музыкальным материалом Люкевич уже работал — на песнях Виктора Цоя, микшируемых с «личными» историями исполнителей, построен его спектакль-концерт «Апрель» — и справился превосходно, выдав зрелище, напитанное энергией и тонкой иронией. На выходе «Сказки шута и короля» — музыкальный хоррор с фокусами, трюками и даже гаданиями.
11, 12 июля
Комментарии (0)