Крючкова, Ковальчук и Окуджава: Что смотреть в театрах Петербурга летом

«Елизавета Бам», БДТ им. Г.А. Товстоногова

Премьера этого спектакля прошла в феврале 2022-го, но показов с тех пор было не так много. Интерес к обэриутам не отпускает литовского режиссера Оскараса Коршуноваса с момента его дебюта в 1990 году — «Здесь, чтобы быть там» по Александру Введенскому и Даниилу Хармсу. А «Елизавета Бам» стала текстом-талисманом, к которому режиссер возвращался снова и снова. Последняя по времени версия как раз и вышла на основной сцене БДТ. Историю про девушку, к которой являются люди в темном и обвиняют в том, чего она не совершала, тут разыгрывают Александра Дроздова, Екатерина Старателева, Анастасия Чайникова, Елена Осипова, Тарас Бибич и другие.

22, 23 июня, 5 июля