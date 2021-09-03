От Пины Бауш до Сергея Горошко: гид по главным премьерам осени 2021-го в театрах Петербурга

Гастроли знаменитого Tanztheater Wuppertal Пины Бауш (впервые в России!), звезда комикс-блокбастера «Майор Гром: Чумной доктор» Сергей Горошко в постановке «Ничто. Nihil» по текстам Маяковского, а также «Тартюф» в версии Романа Кочержевского и аудиопроменад «Любовные письма» от Pop-up театра с голосами Варвары Шмыковой, Ксении Раппопорт и Федора Федотова — «Собака.ru» рассказывает о главных спектаклях осени.
СЕНТЯБРЬ
«Синьор из высшего общества» (16+)
Когда: 3, 4 сентября
Где: Театр им. Ленсовета
Сюжет пьесы Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи, написанной 65 лет назад, нашим зрителям знаком по экранизации, сделанной Всеволодом Шиловским. Роль обаятельного мошенника Леонида Папагатто тогда сыграл Александр Ширвиндт. На малой ленсоветовской сцене энергичную комедию поставит режиссер Дамир Салимзянов, собаку съевший на этом жанре. Он же подготовил и новый перевод пьесы. А бенефисную роль артистичного Леонидо, задумавшего аферу века, исполнит Семен Стругачев, не первый год сидящий в родном театре без ярких премьер.
«Люблю» (6+)
Когда: 5, 6 сентября
Где: театр «ЦЕХъ»
Ученик Анатолия Праудина Александр Никаноров снова ставит в «ЦЕХе». И снова не ищет легких путей, выбрав наименее растиражированную пьесу Ивана Вырыпаева «Чему я научился у змеи». Предсмертное письмо — монолог корабельного доктора Генриха Вальца, обращенный к маленькому сыну. Врач после гибели своего судна оказался на необитаемом острове. Как водится у Вырыпаева, внешние обстоятельства — это лишь импульс для обобщающих философствований. Рассуждения Генриха о стакане, полном до краев, борьбе со скептицизмом, тьме и цветке под актуальный саундтрек визуализирует актерский квартет, состоящий из Александры Мамкаевой, Анастасии Гиревой, Андрея Сунцова и Александра Лушина.
«Одиссея» (18+)
Когда: 9, 30 сентября
Где: театр «Балтийский дом»
Три года назад главреж новосибирского театра «Старый дом» Андрей Прикотенко поставил в Театре им. Ленсовета «Русскую матрицу», в которой исследовал отечественную мифологию. Так что нынешнее обращение к мифологии же, но античной выглядит до некоторой степени логично. Выбор становится еще очевиднее, если вспомнить его «Эдипа-царя» в Театре «На Литейном». Режиссер сам написал инсценировку гомеровской поэмы, на главную роль позвал Тараса Бибича, с которым неоднократно работал, а его постоянный соавтор, художник Ольга Шаишмелавшили порезвилась от души: например, при помощи поролона сделала нимфу Калипсо похожей на статую Артемиды Эфесской, Посейдона тут идентифицируется благодаря аквалангу и ластам.
«Ничто. Nihil» (16+)
Когда: 15, 16, 17, 29, 30 сентября
Где: Fulcro
На основе трех текстов Владимира Маяковского («Облако в штанах», «Человек» и трагедия «Владимир Маяковский») режиссер Дарья Шамина вместе с актерами Сергеем Горошко и Анастастией Гордымановой исследуют две темы — жестокость и процесс перехода от субъекта к объекту. Причем в первом случае спектр очень широк — от направленной на себя лично до распространения на весь мир. Действие, понятное дело, развернется на территории завода «Степан Разин», чья богатая история способна создать еще один, дополнительный контекст. По ходу спектакля пространство будет неоднократно меняться — от огромного (в полторы тысячи квадратных метров!) цеха до маленькой комнаты.
«Город Эн» (16+)
Когда: 15 сентября
Где: Малый Драматический театр – Театр Европы
Режиссер Борис Павлович дебютирует на Камерной сцене МДТ инсценировкой романа (который иногда еще называют повестью) Леонида Добычина. Текст построен как серия дневниковых записей юного героя. Через призму частной жизни Добычин смотрит на события большой истории — в романе упоминаются дело Дрейфуса, русско-японская война и революция 1905 года, убийство министра внутренних дел Плеве и великого князя Сергея Александровича и так далее. Театральную форму, конгениальную модернистской литературной форме, в которой изложена история взросления подростка, к тому же не слишком склонного к рефлексии и оценке внешнего мира, режиссер Павлович ищет вместе со своей постоянной командой – художником Ольгой Павлович, художником по свету Станиславом Свистуновичем и композитором Романом Столяром.
«Полнолуние» (16+)
Когда: 16, 17 и 18 сентября
Где: Александринский театр
Гастроли Tanztheater Wuppertal в Петербурге – одно из главных событий нового сезона. Труппа приезжает в наш город впервые и привозит один из последних спектаклей хореографа Пины Бауш (1940-2009). «Полнолуние» (2006) нередко называют элегией воды, и это действительно чистая поэзия. Тонкая, смелая, изящная, остроумная, живая. А еще это один из самых красивых спектаклей Пины Бауш, в котором вода – полноправное действующее лицо балета. Она здесь источник жизни, с ее помощью можно очистить душу и буквально выплеснуть сильные эмоции. Спектакль построен как серия сольных номеров: пластически прекрасных, завораживающе сексуальных и энергетически мощно заряженных.
«Αντιγόνη или Я / Мы Антигона» (18+)
Когда: 18 сентября
Где: театр «Балтийский дом»
28 лет назад Владимир Бортко поставил софокловского «Царя Эдипа», а теперь возвращается на театральную сцену с историей про его дочь, но сочиненную уже французом Жаном Ануем в оккупированном Париже в 1943 году. На роль Креона в труппе театра артиста соответствующего темперамента и дарования не нашлось, поэтому из Александринки выписали Петра Семака. Антигону сыграет Александра Мамкаева. Сюжет про юную девушку, которая отказывается подчиняться приказу царствующего дяди и даже под угрозой смерти стремится исполнить нравственный долг, сегодня обретает массу дополнительных смыслов. Присутствующая в названии отсылка к двухгодичной давности резонансному делу журналиста Голунова непрозрачно намекает на всеобщую солидаризацию — кого с кем придется решать самостоятельно. Тем более, что на следующий после премьеры день выбор придется делать уже не в театре, а в реальности.
«Марево любви» (18+)
Когда: 19, 28 сентября
Где: театр «Суббота»
Главный режиссер «Субботы» Андрей Сидельников поставил спектакль, соединив пьесы двух драматургов — современного Клима и Мариво, родом из эпохи Просвещения. «Марево любви» прореживается многочисленными духовными практиками, героини ходят в камуфляже и с автоматами, герои – все в белом, в сценографии (художник Николай Слободяник) преобладают сто оттенков красного. Сюрреализм происходящего довершает музыкальный подбор — от «Дельтаплана» Валерия Леонтьева и «Миллиона алых роз» Аллы Пугачевой до расслабляющих и актуальных композиций. К финалу в тумане любви утопают не только персонажи, но и зрители.
«Петруша, сын ли ты мой или нет?» (16+)
Когда: 21, 22 сентября
Где: Театр «Мастерская»
Главный режиссер театра «Мастерская» Роман Габриа из всех сюжетов шестого романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы» больше всего заинтересовался темой старшего и младшего Верховенских. Историю семейных страстей он вместе с художником Николаем Слободяником помещают в балаган, где жуткое видится смешным, демоны превращаются в паяцев, монструозные физиономии выглядят карикатурными. А прием кросс-кастинга (когда актер или актриса исполняют роль персонажа противоположного пола) предельно театрализует мир романа Достоевского.
«Звезды в черной дыре» (16+)
Когда: 27 сентября
Где: Театр «На Литейном»
Пьеса «Звезды в черной дыре» Ники Вельт впервые прозвучала на Володинском фестивале-2021 в рамках «Первой читки», а на днях вошла в шорт-лист «Любимовки». Начавшись как социальная, а местами и вовсе экзистенциальная, драма — соседи по аварийному дому готовятся к расселению — история приобретает черты магического реализма, а то сай-фай хоррора. Это как на текст посмотреть. В театре «На Литейном на него» трактовать его будет Иван Рябенко, в настоящее время обучающийся режиссуре в гитисовской мастерской Римаса Туминаса и Ивана Поповски.
«Кыхи» (0+)
Когда: 30 сентября
Где: театр «ЦЕХъ»
Сказочную историю про трогательное крошечное существо, которое до поры до времени никто не замечает, сочинила Юлия Иванова. Она же выступила и вторым режиссером. А первым — Михаил Абрамов. Театр предмета (в спектакле будет «много железяк и всяких больших вещей, которые словно голые, неприкрытые и настоящие») стал тем ключом, с помощью которого и отомкнут сюжет о неприметном создании, чьи прекрасные душевные свойства помогли целому лесу.
«Жирная Люба» (14+)
Когда: сентябрь
Где: Большой театр кукол
Театральный проект «27», созданный и движимый кипучей энергией продюсера Наталии Сергеевской, выпускает уже третий спектакль. И второй раз с Юлией Каландаришвили. «Люба» — своего рода театротерапия. Причем коллективная. Продюсер и режиссер Олег Липовецкий исполняет здесь главную и единственную роль. Пережитый им самим опыт подростковой травли был переплавлен в литературный текст, а теперь приобрел и театральную форму. Побывавшим в схожих обстоятельствах немедленно избавиться от болезненных переживаний возможно не удастся, но контейнировать какие-то чувства и эмоции, испытываемые по этому поводу, наверняка получится.
«Ленточки» (16+)
Когда: сентябрь
Где: «театр post»
В этом году проекту «театр post» исполняется 10 лет. Так решила его команда, несмотря на расплывчатость даты создания, — и объявила грядущий сезон 2021-2022-го post-юбилейным. Открывает его спектакль «Ленточки» по пьесе Павла Пряжко. Текст, написанный в начале этого года и не просто по горячим, а по полыхающим следам, посвящен ранам и травмам настоящего и ближайшего прошлого — как локальным белорусским, так и общемировым. Драматург Пряжко и режиссер Волкострелов вступают на территорию памяти, исследуя градус переживания и степень осмысления на личном и коллективном уровнях.
ОКТЯБРЬ
«немножко СЛИШКОМ одиноко» (12+)
Когда: 2 октября
Где: малая сцена Большого театра кукол
Маленькая Сара Швардт очень хотела сниматься в кино, для чего обратилась за протекцией к одной из главных детских писательниц — Астрид Линдгрен. С кастингом не сложилось, зато все получилось с перепиской, которая продлилась несколько десятков лет. Уже взрослой Сара собрала уникальную корреспонденцию в удивительную книгу «Ваши письма я храню под матрасом. Переписка». Спектакль Петра Чижова, поставленный по ней, вырос из эскиза, показанного два года назад на фестивале «БТК-лаб». Юная героиня (Саре было 12 лет, когда началась переписка) задает взрослой писательнице заковыристые вопросы не в поиске конкретных и все объясняющих ответов, а потому что хочет быть услышанной и принятой. Чего по-прежнему хотят тысячи детей и подростков.
«Один в океане» (12+)
Когда: октябрь
Где: малая сцена Большого театра кукол
История Станислава Курилова, со второй попытки бежавшего из Советского Союза и вплавь добравшегося до Филиппин, уже могла быть неоднократно экранизирована, собрать все «Оскары» этого мира, попутно прославляя силу человеческого духа и все то, что так любят в Голливуде. Так вот, экранизация все же будет — съемки обещают начать в следующем году с Данилой Козловским в главной роли. В спектакле Стефании Гараевой-Жученко известный артист не предусмотрен, зато есть десять замечательных молодых актеров, которые и расскажут эту невероятную историю в жанре притчи — как человек остается один на один с океаном (Курилов добирался до берега три дня), но не перестает стремиться к свободе.
«Черная скрипочка» (12+)
Когда: 30 октября
Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова
«Фантазии Фарятьева» Фамила Джавадова, показанные в рамках проекта «Курсовая», были лишены примет унылого советского быта, а режиссер сосредотачивался на ситуациях и характерах героев. Для новой постановки Джавадов выбрал сказку для детей. Хотя определение это сейчас размытое — где дети, там и взрослые. Улафа Старка, чей текст и будет инсценирован, называют наследником сразу двух литературных традиций — Астрид Линдрген и Ханса Кристиана Андерсена. Учитывая, что молодой режиссер — ученик Андрея Могучего, то возникновение на сцене фантазийного мира, в котором легко сосуществуют актеры и куклы, совершенно закономерно.
«Тартюф» (16+)
Когда: 9, 10, 27 октября
Где: Театр им. Ленсовета
Роман Кочержевский, разобравшись с русской классической литературой («Мертвые души») и советской драматургией («Утиная охота»), теперь переключился на французское, а именно: мольеровского «Тартюфа». И вот здесь становится интересно, поскольку Тартюфа будет играть Олег Федоров, а Оргона — Александр Новиков. Так что в стартующем сезоне вполне можно надеяться на театральную сенсацию.
«Так возможно, так близко»
Когда: октябрь
Где: «ЦЕХъ»
В спектакле с поэтическим названием режиссерский тандем Виктора Бугакова и Александры Мамкаевой соберет четыре чеховских рассказа: «Дом с мезонином», «Шуточка», «О любви» и «Рассказ госпожи NN». Три из них ведутся от лица героя и один — от героини. Четыре разные истории любви и расставания разыграют девять актеров, но страдать и мучиться, переживать тоску и боль утраты все будут по-чеховски схоже.
«Любовные письма»
Когда: октябрь
Где: Pop-up театр, везде
Удивительно, что раньше никто не додумался сделать такой аудиперформанс — в основу которого положена любовная корреспонденция знаменитостей ХIХ и ХХ столетий: от Ивана Тургенева с Полиной Виардо до Леонида Андреева с Алисой Коонен. Теперь на город Петербург удастся посмотреть глазами этих выдающихся людей в любое удобное время (спектакль создан на базе бесплатного мобильного приложения), а в наушниках в это время будут звучать голоса Варвары Шмыковой, Дмитрия Лысенкова, Ксении Раппопорт, Федора Федотова, Полины Толстун, Карины Разумовской, хореографа Лилии Бурдиной и даже основателя фонда «Не напрасно» Ильи Фоминцева. После запуска проекта его команда продолжит работу, пополняя уже имеющееся собрание личными историями петербуржцев.
«Шифр»
Когда: октябрь
Где: театр «Особняк»
Герой борхевского рассказа «Тайное чудо», по которому Михаил Кулишкин ставит спектакль, ищет «ключи» к некоему вселенскому «шифру», а в итоге попадает в тюрьму-концлагерь, куда его отправляет фашистская власть. За мгновение до гибели случается сверхъестественное — время останавливается для всех, кроме писателя, у которого теперь есть год для завершения дела жизни. Спектакль поставлен в формате кукольного театра и в жанре мысленного эксперимента, что бы это ни значило. От зрителей потребуется активное участие, так что придется как следует поработать головой, чтобы разгадать и собственный шифр.
«Антигона»
Когда: 7 и 8 октября
Где: ТЮЗ им. А. А. Брянцева
В этом сезоне следовать своим принципам и совершать фатальный выбор героиня древнегреческого мифа будет и на большой тюзовской сцене. Только в этом случае в спектакле соединят софокловский текст с ануевским. В каких пропорциях — известно лишь режиссеру Александру Морфову. В прошлом сезоне он поставил здесь же «Ромео и Джульетту», поместив действие на заброшенный школьный стадион (художник – Семен Пастух), где герои готовились к драке под Radiohead, а сама стычка смахивала на игру в американский футбол. Где будет разыгрываться сюжет древнегреческого мифа пока держат в секрете, но обещают, что эта версия станет «настоящим манифестом женской силы и веры в справедливость».
«Пушечное мясо»
Когда: 14 и 15 октября
Где: «театр post»
Дмитрий Волкострелов делал читку по этой пьесе Павла Пряжко на «Любимовке» шесть лет назад. Участвовали в ней Анна Чиповская, Светлана Устинова и Светлана Ходченкова. Спектакль (с другими актрисами) планировали сыграть в прошлом году в рамках фестиваля Postwest и даже вовсю репетировали. Но все отменила пандемия. В новом сезоне команда «театра post» вернулась к проекту. Премьера пройдет на фестивале «Балтийский дом», а историю трех девушек — Алины, Оли и Марины — сыграют на трех языках разом, таким образом попутно проблематизируя тему коммуникации в нынешнем мультикультурном мире.
«Айяччо: история одного клоуна» (6+), «SINGLE (Один На Луне)» (6+), «Don’t go» (16+)
Когда: октябрь
Где: «Типа театр» — на площадках Karlsson Haus и Новой сцене Александринского театра
Что будет если вместе соберутся три «кудашовца»? Будет театр. С ироничным уточнением «типа». В октябре участники этого проекта Роман Бокланов, Алена Волкова и Джун-хюнг Чой на двух разных площадках сыграют свои премьеры. История циркового клоуна, нашедшего большую любовь, но вместе с тем приобретающего и страх потери, построена по принципу коллажа. Режиссер Роман Бокланов дает возможность зрителю, сидящему в непосредственной близости от сцены, рассмотреть миниатюрные шатер, арену, персонажей и все вместе это выстраивается в некий космос, в пространстве которого в конце концов оказываются все.
Алена Волкова предпочла литературной основе комиксовую. Ее «SINGLE (Один На Луне)» основан на графическом романе «Лунный коп» Тома Голда, а действие сопровождается музыкой французской электронной группы Daft Punk, создавшей к тому же узнаваемый визуальный стиль. От него-то режиссер и отталкивалась, когда придумывала художественное решение спектакля.
В «Don’t go» Джун-хюнг Чоя 12-летнего героя сперва травят сверстники, а затем в момент опасности бросают два друга. Дома тоже невесело: мать страдает от тяжелой депрессии, отец не признает никакой другой реальности, кроме виртуальной. Спасается мальчик лишь общением с воображаемым другом – белобородым самураем. С ним-то он и отправится в сгоревший дом на встречу с призраками. И, вероятно, где-то здесь и пройдет демаркационная линия между трагикомедией и психаналитическим хоррором.
НОЯБРЬ
«В лучах» (16+)
Когда: 6, 7 ноября
Где: Театр им. Ленсовета
Анджей Бубень на малой ленсоветовской сцене ставит биографический спектакль о Марии Склодовской-Кюри — двукратной обладательницы Нобелевской премии: сперва по физике, затем по химии. Впрочем, режиссера в большей степени интересуют не научные подвиги героини, а человеческая сторона ее жизни — когда она выступала в роли жены и матери. Польский драматург Артур Палыга использовал для своей пьесы дневники и письма Кюри. Их отдельные фрагменты складываются в периодическую систему элементов жизни, случающихся почти у каждого человека. Роль первой женщины-профессора Сорбонны исполнят Лаура Пицхелаури и Валентина Сизоненко.
«Алиса в стране чудес» (6+)
Когда: ноябрь
Где: Большой театр кукол
Сказка Льюиса Кэрролла завершит гуманистическую трилогию Руслана Кудашова. В нее, напомним, входят еще «Пиноккио» и «Синяя птица». Появившаяся на свет лишь волей случая книга стала одной из самых известных и цитируемых в истории мировой литературы. Превосходят ее разве что Библия с Шекспиром. Рожденный спонтанно сюжет «Алисы» не подчиняется законам логики и движется лишь фантазией автора. В будущем спектакле БТК происходящее на сцене будет двигать фантазия режиссера Кудашова и художника Марины Завьяловой, которая будет выражаться посредством марионеточного театра.
«Щелкунчик» (6+)
Когда: ноябрь
Где: театр «Мастерская»
После сентябрьских «Бесов» Романа Габриа «Мастерская» выпустит сказочную премьеру — «Щелкунчика» Максима Студеновского, одного из самых интеллигентных и деликатных артистов этого театра. Теперь актер попробует себя в режиссуре. Канонический гофмановский сюжет разыграют как музыкальную рождественскую сказку о семье, искренней любви и чуде, которое случается с тем, кто в него верит, несмотря ни на что. Без Чайковского, понятное дело, вряд ли обойдется.
«Сказки шута и короля» (12+)
Когда: ноябрь
Где: театр Karlsson Haus
Молодой режиссер и одна из надежд петербургской сцены Кирилл Люкевич, получив «Золотую маску» в этом апреле, стал буквально нарасхват. В Karlsson Haus он будет вдохновляться творчеством, как нетрудно догадаться из названия, группы «Король и шут». С рок-музыкальным материалом Люкевич уже работал — на песнях Виктора Цоя, микшируемых с «личными» историями исполнителей, построен его спектакль-концерт «Апрель» — и справился превосходно, выдав зрелище, напитанное энергией и тонкой иронией. Какие именно композиции будут использованы в «Сказке» авторы пока умалчивают, но петербургская хоррор-панк-группа одарила этот мир двумя с лишним десятками альбомов, так что с выбором проблем никаких. На выходе обещают музыкальную страшилку, с фокусами, трюками и даже гаданиями.
«Родькин чердак» (12+)
Когда: ноябрь или декабрь
Где: театр «Суббота», сцена Флигель
Еще один спектакль, рожденный из показанного на фестивале «БТК.Generation» эскиза в этом январе. Конечно же по Достоевскому, от которого никуда не скрыться в год его юбилея. Владислав Тутак использовал «Преступление и наказание» в качестве каркаса для камерного хоррора. Причем необходимого эффекта режиссер добивался простыми, но действенными средствами: зрителей посадили в трюм сцены, откуда, задрав головы, они пытались разобраться, что же происходит наверху. А там то виднелись лишь белые чулочки Сонечки Мармеладовой, то мелькали лошадиные ноги, под которыми погибал ее папаша. Во Флигеле «Субботы» трюма нет, зато полно закоулков, из которых вполне может вылезти вообще черт-те кто.
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Кадр из фильма 1966 года
«Душечка» (12+)
Когда: ноябрь
Где: театр «Балтийский дом»
У Александры Мамкаевой в этом сезоне, похоже, намечается «время Чехова». Сперва премьера в «ЦЕХе», затем в родном «Балтдоме». Для самостоятельной работы режиссер выбрала обаятельный и трогательный рассказ про Оленьку Племянникову, прозванную за незлобивый нрав душечкой. Чехов обдумывал сюжет и менял его на протяжении десяти лет. У Мамкаевой столько времени на постановку не будет, но на качестве результата это точно не скажется.
«Ай! Болит!» (6+)
Когда: ноябрь
Где: театр «Зазеркалье»
Хью Лофтинг начал придумывать сказку про доктора Дуллиттла во время Первой Мировой войны, а первую книгу серии издали уже в 1920-м. В 1924 году, вдохновившись творчеством британского коллеги, наш Корней Чуковский создал Айболита. Потому что у советских детей должен был быть собственный добрый доктор. Теперь у российских детей будет и свой доктор Дуллиттл, поющий и, возможно, даже танцующий. Это уж как решат автор либретто Лев Яковлев, композитор Анастасия Беспалова и режиссер Ольга Фурман.
«ПротоФауст» (16+)
Когда: ноябрь
Где: «АХЕ»
Инженеры театра «АХЕ» сами так и говорят: ««Фауст» – тема-тень театра АХЕ». В середине нулевых поставили «Фауст³.2360 слов» и «Сигнатура». Три года назад появилась кинематическая драма «Фауст 3.0». А нынче готовят «ПротоФауст», нацелившись на «создание идеального спектакля-инсталляции, в которой стихии становятся объектами, объекты элементами игры, а игра бесконечным экспонатом музея». Стремиться к совершенству Максим Исаев и Ник Хамов будут в интерьерах Шереметевского дворца – Музея Музыки. Театральное действие еще обвяжут выставочными экспонатами, напоминающими как про алхимические времена Фауста и Гете, так и про эпоху ядерных испытаний и нейронных инстинктов.
Текст: Наталия Эфендиева
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