От Пины Бауш до Сергея Горошко: гид по главным премьерам осени 2021-го в театрах Петербурга

«Айяччо: история одного клоуна» (6+), «SINGLE (Один На Луне)» (6+), «Don’t go» (16+)

Когда: октябрь

Где: «Типа театр» — на площадках Karlsson Haus и Новой сцене Александринского театра

Что будет если вместе соберутся три «кудашовца»? Будет театр. С ироничным уточнением «типа». В октябре участники этого проекта Роман Бокланов, Алена Волкова и Джун-хюнг Чой на двух разных площадках сыграют свои премьеры. История циркового клоуна, нашедшего большую любовь, но вместе с тем приобретающего и страх потери, построена по принципу коллажа. Режиссер Роман Бокланов дает возможность зрителю, сидящему в непосредственной близости от сцены, рассмотреть миниатюрные шатер, арену, персонажей и все вместе это выстраивается в некий космос, в пространстве которого в конце концов оказываются все.

Алена Волкова предпочла литературной основе комиксовую. Ее «SINGLE (Один На Луне)» основан на графическом романе «Лунный коп» Тома Голда, а действие сопровождается музыкой французской электронной группы Daft Punk, создавшей к тому же узнаваемый визуальный стиль. От него-то режиссер и отталкивалась, когда придумывала художественное решение спектакля.

В «Don’t go» Джун-хюнг Чоя 12-летнего героя сперва травят сверстники, а затем в момент опасности бросают два друга. Дома тоже невесело: мать страдает от тяжелой депрессии, отец не признает никакой другой реальности, кроме виртуальной. Спасается мальчик лишь общением с воображаемым другом – белобородым самураем. С ним-то он и отправится в сгоревший дом на встречу с призраками. И, вероятно, где-то здесь и пройдет демаркационная линия между трагикомедией и психаналитическим хоррором.