Как режиссер Кирилл Люкевич придумал спектакль-прогулку с граффитистом по заброшкам и гаражам — и получил за него «Золотую маску»!

Ты часто работаешь в формате сайт-специфик. Как относишься к тому, что его называют «нетеатром»?

Да какая, в принципе, разница?! На стикере нашей постановки «4elovekvmaske» указано «спектакль-экскурсия». Мы сделали так потому, что прекрасно понимаем: есть люди, любящие театр, а есть те, кто ходил туда только в детстве или не был там вообще. Чтобы никого не пугать словами «сайт-специфик», постановка называется просто и понятно — экскурсией. Хотя, по сути, это больше, чем просто организованный тематический показ. Но человек, рассчитывающий на экскурсионность, все равно ее дозированно получит. Лично я не вижу разницы между спектаклями в сценической коробке и нашим. Глобально и то, и то — театр: сегодня театр — это широкое понятие с некоторым набором инструментов. И чем их больше, тем активнее стоит их использовать. Я вообще за синтетический театр, где возможно все. Ну правда, зачем себя ограничивать? Вот в БДТ сделали несколько спектаклей в Minecraft, допустим. Это все маленькие шаги к расширению театра, что идут ему только на пользу. И необходимо продолжать искать.

Тебе интересен классический театр, где есть иерархия, регламент и ритуальные действия зрителей вроде аплодисментов?

Мне в этом смысле близок язык театра кукол: актеры и режиссер создают целую вселенную, существующую по своим законам — как, например, сделал Алексей Лелявский в камерном «Ване» театра Karlsson Haus. В большом формате такие спектакли, разумеется, тоже есть. Хорошие примеры — «Земля» Максима Диденко и «Ворон» Николая Рощина. Это то, каким театр должен быть, и не важно — в здании он или на улице. Режиссер тщательно продумывает и выстраивает универсум своей постановки, устанавливает свои правила — тогда она целиком захватывает и зрителя. В «4elovekvmaske» это мир граффити, созданный на основе реальных историй актера Никиты Касьяненко — он играет в спектакле главную роль. Никита более чем в теме — как райтер рисует на заброшках с 13 лет (а сейчас ему 22).