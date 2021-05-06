Почему спектакль «Похороните меня за плинтусом» в БТК — одна из самых важных премьер сезона?

Перед началом спектакля к зрителям выходит режиссер Роман Бокланов, с головы до пят одетый в черное, и сообщает, что дверь на Малую сцену БТК сейчас закроют на ключ и выйти можно будет только после финала, иначе разрушится весь замысел. На пару мгновений становится, конечно, не по себе, но из-за той самой двери немедленно появляется актер Максим Морозов с картонной коробкой подмышкой, крохотное сценическое пространство заливает теплый свет и с внутренней тревоги внимание немедленно переключается на действие.

Роман Бокланов не первый раз берется за сюжет, центром которого оказывается маленький ребенок, отправленный в детдом («Меня удочерила Горилла»), либо становящийся свидетелем тяжелого родительского развода («Бездонное озеро»). По сути, речь идет о сиротстве, что называется, при живых родителях, тотальном одиночестве, невидимости детских чувств и переживаний. Мир взрослых оказывается не самым дружелюбным местом, и тогда герои выбирают игру в противовес невеселой окружающей реальности.