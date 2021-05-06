Почему спектакль «Похороните меня за плинтусом» в БТК — одна из самых важных премьер сезона?

Петербург — давным-давно признанный лидер в театре кукол, что доказывают в том числе ежегодно уезжающие в наш город многочисленные «Золотые маски». Обозреватель «Собака.ru» Наталия Эфендиева рассказывает про следующего вероятного фаворита всех возможных премий (и уже — наших сердец). Это недавняя постановка режиссера Романа Бокланова по мотивам романа «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева в Большом театре кукол.
Перед началом спектакля к зрителям выходит режиссер Роман Бокланов, с головы до пят одетый в черное, и сообщает, что дверь на Малую сцену БТК сейчас закроют на ключ и выйти можно будет только после финала, иначе разрушится весь замысел. На пару мгновений становится, конечно, не по себе, но из-за той самой двери немедленно появляется актер Максим Морозов с картонной коробкой подмышкой, крохотное сценическое пространство заливает теплый свет и с внутренней тревоги внимание немедленно переключается на действие.
Роман Бокланов не первый раз берется за сюжет, центром которого оказывается маленький ребенок, отправленный в детдом («Меня удочерила Горилла»), либо становящийся свидетелем тяжелого родительского развода («Бездонное озеро»). По сути, речь идет о сиротстве, что называется, при живых родителях, тотальном одиночестве, невидимости детских чувств и переживаний. Мир взрослых оказывается не самым дружелюбным местом, и тогда герои выбирают игру в противовес невеселой окружающей реальности.
Этот же прием режиссер использует и в инсценировке романа Павла Санаева. Максим Морозов (с которым режиссер работает уже, кажется, на постоянной основе) ставит на стол картонную коробку, открывает ее и медленно начинает вынимать оттуда узнаваемые бытовые предметы — матрешку, магнитофон, изящный флакон духов, оловянного солдатика. Каждый обозначает кого-то из героев будущей истории: бабушку, маму, самого Саню, дедушку. «Распаковав» воспоминания и присвоив объектам их партии, герой приступает к рассказу.
Артист Морозов не пытается изображать маленького мальчика, имитируя детские интонации и голос, пластику и мимику, но вместе с режиссером находит безошибочный рисунок, в котором в разных пропорциях соединяются комическое и драматическое. Вот бабушка пытается обучать внука правописанию. Ребенок делает одну ошибку, вторую, третью, бабушка тем временем демонстрирует богатую звуковую палитру – от рычания до писка. Первый раз, конечно, смешно, а затем жутко. А вот сцена с мамой, полная осторожной нежности и явного страха, что закончится все может в мгновение ока («Бабушка была жизнью, мама — праздником», «Мама — редкое счастье. Почему так!?»). Оно и заканчивается — явлением бабушки Лиды, выкидывающей в ведро нехитрые мелочи, бережно хранимые Саней как знаки маминой любви. Играя персонажей спектакля, Максим Морозов нигде не пережимает, не впадает в раж, не скатывается в истерику и мелодраматизм, хотя романный текст предоставляет для такого решения богатый материал. Соединение неживых объектов с актером (к слову, виртуозно работающего с предметами) порождает большее количество аллюзий и реминисценций, чем могло бы быть, играй в этом спектакле одни лишь артисты.
Талант Романа Бокланова и Максима Морозова (актриса Лидия Клирикова появляется здесь очень эпизодически) состоит в способности вовлечь зрителей в происходящее с макушкой и не отпускать до душераздирающего финала, после которого взрослый Саня отпирает дверь и исчезает за ней, оставляя бабушку и всех нас, только что проживших чужой опыт как свой собственный.
Ближайший показ — 8 мая. Следующие будут в июне.
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