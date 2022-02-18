CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки

Согласно показаниям матери Валиевой и адвоката, которые приведены в мотивировочной части решения CAS по делу о допинге, «наиболее вероятным» вариантом того, как вещество попало в организм спортсменки, было «бытовое взаимодействие с дедушкой, который принимает триметазидин» — лекарство выписали мужчине после операции на сердце, обычно он носит его с собой.

Защита также утверждает, что Валиева «не употребляла запрещенное вещество преднамеренно», также у нее нет медицинских показаний для употребления триметазидина. На суде также была предоставлена выписка из истории допинг-проб с 24 августа 2019 года по 7 февраля 2022-го, согласно которой все тесты фигуристки на допинг показывали отрицательный результат.

«Спортсменка предполагает, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана). Фигуристка намерена провести дальнейшее расследование и представить его на основных слушаниях», — говорится в документе CAS.

Всемирное антидопинговое агенство (WADA) настаивает на том, что Валиева не предоставила каких-либо конкретных доказательств в пользу данной версии случившегося. В частности, защита фигуристки не предоставила на суде рецептов или других документальных подтверждений, которые свидетельствовали бы, что триметазидин употребляет ее дедушка. Также WADA подтвердило обнаружение в допинг-пробе Валиевой еще двух препаратов — гипоксена и L-карнитина, которые не входят в список запрещенных. Их появление в анализе агенство так и не объяснило.