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#КамилаПитерСТобой: в Петербурге появился стрит-арт в поддержку 15-летней фигуристки

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На улице Ломоносова на окнах The Buddy Cafe в Петербурге появился стрит-арт в поддержку 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. «Камила, Питер с тобой», — гласит надпись-хэштег на нем.

Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд рассмотрел аппеляцию по делу Валиевой о допинге и постановил, что фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».

В этот же день исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, чтобы «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали». Отменят и церемонию одиночников — в случае, если Камила Валиева попадет на пьедестал. 

После короткой программы на Олимпийских играх в Пекине среди фигуристок 15-летняя россиянка лидирует

Фигуристка Камила Валиева выступила в короткой программе, но все еще может остаться без медали. Как? Что происходит? Допинг был или нет?

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