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Спорт

На трибуны по QR-коду: Роспотребнадзор ужесточил правила посещения спортивных мероприятий в Петербурге

Роспотребнадзор ужесточил правила посещения спортивных мероприятий в Петербурге. Теперь предельная заполняемость стадионов ограничена 30%, а на трибуны будут пускать по QR-коду — чтобы получить его, нужно быть полностью привитым от коронавируса или переболеть.

Фото: Shutterstock.com

 

Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30% заполняемость «Газпром Арены», «Сибур-Арены», Ледового дворца и Юбилейного. По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, ограничение будет действовать весь октябрь.

На спортивные арены будут допускаться только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

«Также главный санитарный врач согласовала проведение 94-го легкоатлетического пробега Pushkin Run. Старейший марафон Пушкин—Петербург состоится 17 октября», — добавил Пиотровский.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 662 тысячи, в Москве — 1 миллион 658 тысяч, в Петербурге — 634 тысячи, в мире — 235 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

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