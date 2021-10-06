Роспотребнадзор ужесточил правила посещения спортивных мероприятий в Петербурге. Теперь предельная заполняемость стадионов ограничена 30%, а на трибуны будут пускать по QR-коду — чтобы получить его, нужно быть полностью привитым от коронавируса или переболеть.