«Канье Уэст сойдет с небес, вот те крест!» Кто урвал билеты по 9000? Как концерт повлиял на авиакомпании? Что сказал Юрий Лоза?

В понедельник появилась новость о том, что в Петербург едет Канье Уэст. Это первый публичный концерт звезды такого уровня в России после пандемии. В результате самые дешевые и дорогие билеты разлетелись за считанные часы. Происходящее моментально стали комментировать депутаты, пользователи — генерировать мемы, а бренды — запускать рекламные кампании. Не обошлось также без заявлений Юрия Лозы и песни Сергея Шнурова. Собака.ru поговорила с организаторами концерта и теми, кто купил билеты.
Бонус: музкритик Владимир Завьялов и культуролог Алексей Ставицкий объяснили причины Йе-мании — читайте в конце материала!
«Нет, невообразимо! Теперь для наших мест споет и все с бензином наладит Канье Уэст!», — 17 августа в 23:07 по Москве песня с такой строчкой появилась в официальном канале Сергея Шнурова. К этому моменту, казалось, уже вся Россия была охвачена Йе-манией. Концерты 24-кратного обладателя премии «Грэмми» стали общенациональным праздником почти за два месяца до того, как они должны состояться.
«Вопрос к Канье Уэсту: сможет ли он собрать 100 тысяч»
«Не поверите, но Канье Уэст едет выступать в Россию… концерты запланированы 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. На том самом легендарном шарике», — такое сообщение появилось в телеграм-канале Mash в 14:02. Всего за несколько минут новость о выступлениях на «Газпром Арене» разлетелась по ведущим медиа страны. К 14:11 в сети появилась афиша и информация о билетах (самые дешевые стоили девять тысяч, а самые дорогие — 160 тысяч!). Не хватало только одного — официального подтверждения на сайте самого артиста (оно появилось ближе к вечеру!).
Фотограф, обладатель билета на Канье Уэста за 25 тысяч:
Сначала я увидел какую-то новость [о концерте Канье Уэста], подумал: "Очень смешная шутка". Потом заметил сторис у одной подруги. Перешел на сайт [для покупки билетов] и подумал: "Блин, реально". Я недолго думал и начал оформлять. Только потом уже вспомнил, что на тот же день у меня уже есть билеты на Сергея Лазарева, но выбор был очевиден. В итоге отдал за танцпол 27 тысяч с налогами».
Слухи о концерте Уэста (или, как он теперь себя называет, Йе) в России ходили с 2024 года. Поводом послужил частный визит музыканта в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. РИА «Новости» тогда подробно освещали поездку артиста, отдельной новостью сообщив, что «Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру».
Новая волна слухов поднялась в середине июля 2026-го. В итоге журналисты даже интересовались у вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, готов ли город провести концерт рэпера. Чиновник ответил: «С технической точки зрения ограничений нет. Вопрос к Канье Уэсту: сможет ли он собрать 100 тысяч человек? Насколько он популярен в Петербурге и в России?»
Всего через месяц вся страна узнала ответ. Самые дешевые билеты на оба концерта раскупили примерно за час. За это же время ушли почти все места в VIP-ложах (правда, позднее часть покупателей потребовали деньги назад: они рассчитывали, что 160 тысяч нужно отдать за всю ложу, а не за один билет). Как сообщила Собака.ru Анна Субчева, владелец и генеральный директор концертного агентства Say Agency, «спустя сутки продана половина билетов».
Обладательница билета за 9000 рублей:
«Мы в целом всей семьей любим хип-хоп, но не фанаты Йе. Мой ребенок видел в рилсах фрагменты шоу [Уэста] в Стамбуле и решил сходить. На таких масштабных мероприятиях он никогда не был один, я решила составить компанию ему и его друзьям. Мы собирались в Петербург на каникулы, но летом не получилось, так что совместим планы этой осенью. Билеты оформили довольно быстро, правда, они не сразу пришли на почту, пришлось подождать следующего утра».
Кстати, а что там с заменой артиста? Отдельной новостью стало то, что согласно договору оферты, организаторы оставляют за собой право заменить артиста. Впрочем, впоследствии компания, организующая концерт, опровергла информацию. «Это стандартная оферта, которая подразумевает работу не только с сольниками, но и со спектаклями, фестивалями, сборными концертами. И там всегда есть пункт про то, что в труппе может быть замена, а артист на фестивале может быть заменен на другого. Билетный оператор даже предположить не мог, что это вызовет такие дискуссии, а мы уж и подавно, ведь какая может быть замена артиста в труппе или спектакле, если у нас сольник? Но этот пункт мы все равно убрали», — заявила Анна Субчева, владелец и генеральный директор концертного агентства Say Agency.
Концерт Канье Уэста в Стамбуле
«Выйти на улицу и спросить, кто такой Канье Уэст?»
«Я очень рада, была бы возможность — сама бы с удовольствием сходила», — так прокомментировала новость о приезде американского рэпера глава Центризбиркома Элла Памфилова. Это произошло в понедельничном эфире радио «Радио "Комсомольная правда"».
За минувшие сутки о концертах высказались самые разные публичные деятели. Так, депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков заявил, что рэпер обязан выступить в поддержку геополитического курса России.«Если этого не будет, я буду ставить вопрос об отмене концертов», — заявил парламентарий.
Обладательница билета за 23 тысячи:
«Когда увидели в паблике анонс концерта, то не поверили своим глазам. Канье? У нас?! Побежали брать билеты. Места разлетались как горячие пирожки — еле успели оформить. Деньги списались, а билеты на почту так и не приходили практически в течение суток, стресс испытали колоссальный, но обошлось. Потом читали на просторах социальных сетей, что проблема была повсеместная. Сейчас все в предвкушении».
Не остались в стороне и отечественные артисты. Предсказуемо ситуацию прокомментировал певец Юрий Лоза, известный своими неординарными высказываниями о коллегах. «Зачем люди пойдут на его концерт? — сообщил он радиостанции "Говорит Москва". — Подпевать? Давайте вспомним хоть одну его песню. Можно выйти на улицу и спросить, кто такой Канье Уэст и что он спел в этой жизни? Я вас уверяю, никто понятия не имеет об этом. На него пойдут за понтами. Рэп все-таки музыка абсолютно не наша. Это не может являться искусством».
В свою очередь Сергей Шнуров, как уже отмечалось выше, на скорую руку записал трек с припевом: «Канье Уэст сойдет с небес, вот те крест — Канье Уэст!».
Пока же петербургский «Зенит» опубликовал картинку с шарфом болельщика, на котором написано Yenit, а пользователи собирают подборки мемов.
«Ни на что не намекаем, но…»
Еще один показатель ажиотажа — в России мгновенно появились схемы мошенничества с билетами на шоу Канье Уэста. Об этом сообщает пресс-служба МТС. «Мошенники рассказывают о наличии "дополнительной квоты мест" или "билетах от организаторов", после чего просят перевести предоплату или перейти по ссылке для покупки, — рассказывают представители оператора. — В итоге жертва либо теряет деньги, либо получает ненастоящие билеты, которые не дают права на посещение концерта».
Также предстоящие выступления уже повлияли на рынок авиаперевозок. Как пишет профильный канал «Пристегните ремни», авиакомпании массово начали рекламировать билеты в Петербург. Так, «Аэрофлот» напоминает подписчикам, что «все бронируют билеты в Питер», а «Победа» выложила напоминание: «Ни на что не намекаем, но вот вам выгодные билеты в Петербург».
При этом, отмечает канал, цены уже выросли: в даты концерта билеты стоят от 12,9 до 18,2 тысячи, а на неделю раньше в Петербург можно слетать за 11,6–14,5 тысячи. Также, как сообщили в пятизвездочных гостиницах Петербурга, номера на даты проведения концертов уже в дефиците. «На 10 и 11 октября сейчас большой спрос, номера быстро заканчиваются», — рассказали Собака.ru по телефону практически в каждом из опрошенных отелей.
Концерт Канье Уэста в Стамбуле
«Мы становимся уголком для отверженных и забытых»
«Канье Уэст — один из главных артистов планеты, который и в более спокойные времена вызвал бы ажиотаж. Вне зависимости от того, “отменен” ли он (кстати, вполне справедливо!) и сдает ли он творческие позиции. Йе сделал многое для того, как выглядит и звучит нынешняя рэп-сцена», — считает музыкальный критик и автор телеграм- и YouTube-канала «Войс» Владимир Завьялов.
Культуролог Алексей Ставицкий соглашается: «Канье долгое время искал свой звук, работал над стилем и развивал наши представления о хитах. Чего только стоят альбомы My Beautiful Dark Twisted Fantasy или Yeezus, где он подключал индастриал и абразивный рэп. Йе стал больше, чем просто артистом и влился в ряды метахудожников, типа Уорхола и Херста».
Статистика подтверждает: несмотря на антисемитские высказывания, а также массовую отмену концертов (во Франции, Австралии, Великобритании, Польше, Чехии!), Канье Уэст входит в топ-10 исполнителей по количеству слушателей в Spotify. Российская аудитория проявляет не меньший интерес к хип-хоп-звезде: в «Яндекс Музыке» число его поклонников превышает три миллиона.
Как указано выше, самые дешевые билеты на концерты Канье раскупили за час. Музкритик Владимир Завьялов видит в этом желание стать частью события, символизирующего оттепель: «Его сольник нельзя воспринимать иначе, кроме как прорыв железного занавеса. Даже если это событие не будет рычагом к реальным социальным и политическим изменениям, людям не терпится жадно хапнуть воздуха. Для этого совсем необязательно быть фанатом Канье».
Концерт Канье Уэста в Гетеборге
Важно и то, что «концертный и фестивальный рынки России в стагнации». Каждый год слушатель встречает в афишах одинаковый набор исполнителей — Feduk, Zoloto, Антоха МС, «Сироткин», Хаски, Cream Soda, IOWA и другие уже знакомые имена. Тогда как до пандемии был самый широкий выбор мировых звезд — от Muse и Placebo до The Cure и Ланы Дель Рей. «Публика истосковалась по событийности концертов. Если ты пропустил тур Агутина, то ничего не теряешь, потому что сможешь попасть на него через год. Приезд Akon — совсем другое дело. Даже если бы в 2020-м ты на него вообще не обратил внимание», — говорит Завьялов.
Выходит, единственный способ привлечь массовую публику — забукировать западную звезду. Уже несколько лет за это отвечают Say Agency (организаторы концертов Канье!) и Force Events. Так, они устраивали выступления Lil Pump, Jason Derulo, Paul van Dyk, Onyx.
«Как бы ни было грустно и даже противно осознавать, мы становимся уголком для отверженных и забытых. Не осмелюсь однозначно утверждать, но концерт Канье может привлечь и других западных исполнителей в Россию. Учитывая ту волну отмены, которая началась, не удивлюсь, если мы вскоре увидим здесь группу Thirty Seconds to Mars», — считает Завьялов.
Конечно, главная интрига будущего концерта: появится ли в сет-листе «Седая ночь» (фанатский ИИ-кавер Йе на хит «Ласкового мая» в 2026-м возглавил чарт Shazam. — Прим.ред.). «Наше ожидание этого кентавра — Шатунова + Канье — еще больше говорит и о самом артисте, и о его карьере, и о нынешнем времени», — делает вывод Ставицкий.
Текст: Константин Крылов и Елизавета Вельяминова
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