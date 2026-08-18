«Канье Уэст сойдет с небес, вот те крест!» Кто урвал билеты по 9000? Как концерт повлиял на авиакомпании? Что сказал Юрий Лоза?

Слухи о концерте Уэста (или, как он теперь себя называет, Йе) в России ходили с 2024 года. Поводом послужил частный визит музыканта в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. РИА «Новости» тогда подробно освещали поездку артиста, отдельной новостью сообщив, что «Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру».

Новая волна слухов поднялась в середине июля 2026-го. В итоге журналисты даже интересовались у вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, готов ли город провести концерт рэпера. Чиновник ответил: «С технической точки зрения ограничений нет. Вопрос к Канье Уэсту: сможет ли он собрать 100 тысяч человек? Насколько он популярен в Петербурге и в России?»

Всего через месяц вся страна узнала ответ. Самые дешевые билеты на оба концерта раскупили примерно за час. За это же время ушли почти все места в VIP-ложах (правда, позднее часть покупателей потребовали деньги назад: они рассчитывали, что 160 тысяч нужно отдать за всю ложу, а не за один билет). Как сообщила Собака.ru Анна Субчева, владелец и генеральный директор концертного агентства Say Agency, «спустя сутки продана половина билетов».