Канье Уэст еще не приехал в Петербург, а в пятизвездочных отелях уже заканчиваются номера

Пока Канье Уэст готовится впервые выступить в России, Петербург ожидает беспрецедентного наплыва туристов. Рэпер даст два концерта на «Газпром Арене» 10 и 11 октября в рамках мирового тура Ye Live Concert 2026.

Билеты стоят от 9 тысяч рублей и доходят до 160 тысяч за место в VIP-ложе. Самые дешевые категории практически сразу закончились. Следом за билетами начал таять и номерной фонд. По состоянию на 16:00 18 августа в Four Seasons и Англетер на даты концертов свободных номеров уже не было. В «Астории» оставались два люкса, а в Grand Hotel Europe и «Мойке 22» выбор номеров пока сохранялся. Свободные варианты были также в Wawelberg и Lotte, однако стоимость проживания на эти даты выросла вдвое. Кроме того, действует ограничение по продолжительности бронирования: заехать можно 9 или 10 октября, а выехать — 11 или 12 октября соответственно.

«На 10 и 11 октября сейчас большой спрос, номера быстро заканчиваются», — рассказали Собака.ru по телефону практически в каждом из опрошенных отелей. Спрос настолько высокий, что к вечеру номерной фонд может измениться еще несколько раз — последние свободные варианты разбирают прямо сейчас.

По данным «Яндекс Путешествий», основной поток гостей ожидают из Москвы и Московской области — на них приходится 47% новых бронирований. Спрос растет и на транспорт: за сутки количество заказов железнодорожных билетов в Петербург на 9–11 октября увеличилось в 41 раз.