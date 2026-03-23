Актриса Мария Мацель выступит с авторским музыкальным проектом Gráta на фестивале пиано-бара «Вчера и навсегда»

Фестиваль «Клавиши», приуроченный ко Дню театра, пройдет с 25 по 27 марта.
С 25 по 27 марта в пианобаре «Вчера и навсегда» состоится фестиваль «Клавиши». Артисты кино и театра выступят с музыкальными и поэтическими программами: от авторской музыки и джазовых интерпретаций поэзии Иосифа Бродского до номеров из мировых мюзиклов — в сопровождении фортепиано. Среди участников — актриса Мария Мацель (звезда «Черного облака», «ЮЗЗЗ» и «Перевала Дятлова», Джульетта в одноименном спектакле БДТ), актер НДТ Льва Эренбурга Илья Тиунов, певица и солистка музыкального театра Алия Агадилова (получила «Золотой софит» за главную роль в мюзикле «Мисс Сайгон») и актриса театра «Суббота» Софья Андреева.
Фестиваль «Клавиши» проходит уже в третий раз. Его главная идея — возродить формат салонной фортепианной музыки, в том числе познакомить широкую аудиторию с новыми музыкальными направлениями в неформальной обстановке. Мероприятия 25—27 марта объединят инструментальные мелодии, поэзию и театральное искусство.
АФИША ФЕСТИВАЛЯ
25 марта, 20:00 Мария Мацель представит проект Gráta, созданный вместе с композитором Родионом Аверьяновым. В программе — колыбельные, поэзия и тихая мистика.
Мария Мацель
Актриса, автор проекта Gráta
Выражаться через пение мне всегда было проще. Я стала это понимать с возрастом. Правда чувствую себя гораздо увереннее и свободнее, когда пою, а не просто говорю. Почему принцесса, сказки и волшебный мир? Потому что музыка для меня напрямую связана с детством. И я хочу благодаря сказкам как будто оставить это чистым и нетронутым: под надежной охраной. Форма сказки позволяет не делать масштабный продюсерский проект, не думать, как бы на этом заработать или превратить в источник хайпа. Работа в кино дает мне в этом смысле творческую свободу. Я могу назваться Gráta, а не Маша Мацель, и просто вынести наружу все в том же виде, как это есть у меня внутри.
26 марта, 20:00 Илья Тиунов выступит с программой «Brodsky & Jazz». Вечер соединит стихи Бродского, истории его жизни и вокальные номера под джазовый аккомпанемент пианиста Даниила Синицына.
27 марта, 20:00 Алия Агадилова исполнит культовые номера из мировых мюзиклов и театральные хиты.
27 марта, 22:30 Софья Андреева завершит фестиваль камерным выступлением под фортепианный аккомпанемент.
Пиано-бар «Вчера и навсегда» — лучший новый бар по версии премии Собака.ru «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Пространство вдохновлено периодом оттепели, советским модернизмом в архитектуре, новой волной в кинематографе, поэзией шестидесятников. Создатели кабака — Валерия Петрова (кафе «Кусь», хлебобулочное производство «Свои Слои») и продюсер Артем Балаев (кабаре «Шум», литературно-гастрономический клуб «Литрит», сеть «довлатовских» пирожковых «Минутка» и фестиваль «О, да! Еда!»).
Фестиваль «Клавиши» пройдет с 25 по 27 марта на Казанской, 11. Вход свободный по предварительной брони (телеграм или +79810047679).
