Актриса Мария Мацель выступит с авторским музыкальным проектом Gráta на фестивале пиано-бара «Вчера и навсегда»

Фестиваль «Клавиши», приуроченный ко Дню театра, пройдет с 25 по 27 марта.

С 25 по 27 марта в пианобаре «Вчера и навсегда» состоится фестиваль «Клавиши». Артисты кино и театра выступят с музыкальными и поэтическими программами: от авторской музыки и джазовых интерпретаций поэзии Иосифа Бродского до номеров из мировых мюзиклов — в сопровождении фортепиано. Среди участников — актриса Мария Мацель (звезда «Черного облака», «ЮЗЗЗ» и «Перевала Дятлова», Джульетта в одноименном спектакле БДТ), актер НДТ Льва Эренбурга Илья Тиунов, певица и солистка музыкального театра Алия Агадилова (получила «Золотой софит» за главную роль в мюзикле «Мисс Сайгон») и актриса театра «Суббота» Софья Андреева.

Фестиваль «Клавиши» проходит уже в третий раз. Его главная идея — возродить формат салонной фортепианной музыки, в том числе познакомить широкую аудиторию с новыми музыкальными направлениями в неформальной обстановке. Мероприятия 25—27 марта объединят инструментальные мелодии, поэзию и театральное искусство.

Читайте также: От Леонида Десятникова и Филиппа Гласса до Настасьи Хрущевой и Леонида Агутина. «Вчера и навсегда» запускает фортепианный фестиваль «Клавиши»

АФИША ФЕСТИВАЛЯ

25 марта, 20:00 Мария Мацель представит проект Gráta, созданный вместе с композитором Родионом Аверьяновым. В программе — колыбельные, поэзия и тихая мистика.

Мария Мацель

Актриса, автор проекта Gráta

Выражаться через пение мне всег­да было проще. Я стала это по­нимать с возрастом. Правда чувствую себя гораздо увереннее и свободнее, когда пою, а не просто говорю. Почему принцесса, сказ­ки и волшебный мир? Потому что музыка для меня напрямую связана с детством. И я хочу благода­ря сказкам как будто оставить это чистым и нетронутым: под надежной охраной. Форма сказки позволяет не делать масштабный продюсер­ский проект, не думать, как бы на этом зарабо­тать или превратить в источник хайпа. Работа в кино дает мне в этом смысле творческую сво­боду. Я могу назваться Gráta, а не Маша Ма­цель, и просто вынести наружу все в том же виде, как это есть у меня внутри.

26 марта, 20:00 Илья Тиунов выступит с программой «Brodsky & Jazz». Вечер соединит стихи Бродского, истории его жизни и вокальные номера под джазовый аккомпанемент пианиста Даниила Синицына.

27 марта, 20:00 Алия Агадилова исполнит культовые номера из мировых мюзиклов и театральные хиты.

27 марта, 22:30 Софья Андреева завершит фестиваль камерным выступлением под фортепианный аккомпанемент.

Пиано-бар «Вчера и навсегда» — лучший новый бар по версии премии Собака.ru «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Пространство вдохновлено периодом оттепели, советским модернизмом в архитектуре, новой волной в кинематографе, поэзией шестидесятников. Создатели кабака — Валерия Петрова (кафе «Кусь», хлебобулочное производство «Свои Слои») и продюсер Артем Балаев (кабаре «Шум», литературно-гастрономический клуб «Литрит», сеть «довлатовских» пирожковых «Минутка» и фестиваль «О, да! Еда!»).

Фестиваль «Клавиши» пройдет с 25 по 27 марта на Казанской, 11. Вход свободный по предварительной брони (телеграм или +79810047679).

18+

Читайте также: Звезда «Черного облака» и «Перевала Дятлова» Мария Мацель — «Мне стало сложно смотреть фильмы, которые кажутся разрушительными»

