Актриса Мария Мацель выступит с авторским музыкальным проектом Gráta на фестивале пиано-бара «Вчера и навсегда»

С 25 по 27 марта в пианобаре «Вчера и навсегда» состоится фестиваль «Клавиши». Артисты кино и театра выступят с музыкальными и поэтическими программами: от авторской музыки и джазовых интерпретаций поэзии Иосифа Бродского до номеров из мировых мюзиклов — в сопровождении фортепиано. Среди участников — актриса Мария Мацель (звезда «Черного облака», «ЮЗЗЗ» и «Перевала Дятлова», Джульетта в одноименном спектакле БДТ), актер НДТ Льва Эренбурга Илья Тиунов, певица и солистка музыкального театра Алия Агадилова (получила «Золотой софит» за главную роль в мюзикле «Мисс Сайгон») и актриса театра «Суббота» Софья Андреева.

Фестиваль «Клавиши» проходит уже в третий раз. Его главная идея — возродить формат салонной фортепианной музыки, в том числе познакомить широкую аудиторию с новыми музыкальными направлениями в неформальной обстановке. Мероприятия 25—27 марта объединят инструментальные мелодии, поэзию и театральное искусство.