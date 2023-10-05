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Роман Игнатьев представит свой взгляд на «Франкенштейна» в Театре музыкальной комедии

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Действие знаменитого романа перенесено в 1970-е, что поддерживает главное музыкальное и стилистическое решение спектакля: классический рок-н-ролл. «Все возможно», — провозглашают герои в самом начале, и этот призыв доводит центрального персонажа до точки невозврата, когда человек начинает считать себя создателем и творцом наивысшей жизни.

Изображение предоставлено пресс-службой Театра музыкальной комедии. Фото Юлии Губиной
Изображение предоставлено пресс-службой Театра музыкальной комедии. Фото Юлии Губиной
Театр музыкальной комедии

О «Френкенштейне» Романа Игнатьева:

Всемирный бестселлер — роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» неоднократно становился источником вдохновения для кинематографа, мультипликации, драматической и музыкальной сцены. Российские авторы обратились к этому произведению впервые в истории отечественного театра. С одной стороны, новый оригинальный мюзикл будет наследовать традиции готического романа, продолжая линию «мрачного романтизма» начатую такими хитами, как «Джекилл и Хайд» и «Бал вампиров». С другой — спектакль будет создан в жанре «концепт-мюзикла» подобно «Кабаре», «Пробуждению весны» и произведениям Стивена Сондхайма, которые требуют от исполнителей не только блистательной вокальной техники, но и драматического мастерства высочайшего уровня.

Изображение предоставлено пресс-службой Театра музыкальной комедии. Фото Юлии Губиной
Изображение предоставлено пресс-службой Театра музыкальной комедии. Фото Юлии Губиной

Интерпретировал историю Мэри Шелли Алексей Франдетти — главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» и лауреат премии «Золотая Маска» за спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-Стрит» в Театре на Таганке и мюзикл «Стиляги» для Театра Наций. Художником-постановщиком проекта выступила Анастасия Пугашкина, которая работала вместе с Фраендетти над «Суини Тоддом», хореографом — Светлана Хоружина, художником видео — Илья Старилов, создавший видеооформление к спектаклям Большого и Мариинского театров. Главные роли в «Франкенштейне» исполняют Ярослав Баярунас, Вадим Мичман, Кирилл Гордеев, Алексей Штыков, Алия Агадилова, Юлия Дякина, Ксения Лазаревич и другие.

Премьерные показы «Франкенштейна» пройдут 6, 7 и 8 октября в Театре музыкальной комедии на Итальянской улице, 13.

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