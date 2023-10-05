Роман Игнатьев представит свой взгляд на «Франкенштейна» в Театре музыкальной комедии

Интерпретировал историю Мэри Шелли Алексей Франдетти — главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» и лауреат премии «Золотая Маска» за спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-Стрит» в Театре на Таганке и мюзикл «Стиляги» для Театра Наций. Художником-постановщиком проекта выступила Анастасия Пугашкина, которая работала вместе с Фраендетти над «Суини Тоддом», хореографом — Светлана Хоружина, художником видео — Илья Старилов, создавший видеооформление к спектаклям Большого и Мариинского театров. Главные роли в «Франкенштейне» исполняют Ярослав Баярунас, Вадим Мичман, Кирилл Гордеев, Алексей Штыков, Алия Агадилова, Юлия Дякина, Ксения Лазаревич и другие.

Премьерные показы «Франкенштейна» пройдут 6, 7 и 8 октября в Театре музыкальной комедии на Итальянской улице, 13.

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