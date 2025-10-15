16 октября в кабаке «Вчера и навсегда» на Казанской улице стартует первый фортепианный фестиваль «Клавиши». Проект возрождает традицию салонной музыки — камерных концертов, которые были популярны среди аристократии в XIX веке. Тогда на них звучали романтические и сентиментальные короткие композиции. «Клавиши» построены иначе: цикл из девяти выступлений соберет современные эксперименты, джаз, киносаунд, барокко, альтрок, минимализм и метамодерн, чтобы познакомить слушателей с разными музыкальными направлениями в неформальной обстановке кабака. В лайн-апе есть даже треки Леонида Агутина!

16 числа фестиваль откроется концертом солиста musicAeterna и оркестра БДТ, автора музыки к спектаклю Андрея Могучего «Холопы» Владимира Розанова. Программу вечера посвятили дню рождения Леонида Десятникова. Будут исполнены сюита «Отзвуки театра» из сочинений композитора для спектаклей, саундтреки к фильмам «Мания Жизели», «Дневник его жены», «Подмосковные вечера», «Москва», «Мишень», фрагмент «Первый снег» из фильма «Москва» в авторской редакции 2000 года. А во втором отделении — 1 и 2 тетради «Русские тупики» композитора и двухкратного лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасьи Хрущевой.

Среди других артистов — стипендиат филармонического общества Петербурга Мария Черная, участник шоу «Голос» Петр Родионов, худрук и дирижер «Слепого оркестра» Георгий Аверин и другие.

В программе других вечеров:

17 октября — Лев Шишкин. Классика в джазе.

18 октября — Дуэт Михаил Личутин и Никита Ластовский. Cinema Sound — музыка из фильмов «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и других культовых лент.

23 октября — Мария Матвеева. Музыка Сильвестрова, Ахунова, Карманова.

24 октября — Мария Черная. Музыка Филипа Гласса к фильмам «Время», «Метаморфозы» и избранные этюды.

25 октября — Петр Родионов. Стендап-концерт о становлении музыканта.

30 октября — Алексей Папин. Альтрок и поп-панк в лирическом исполнении.

31 октября — Георгий Аверин и Кирилл Денисов. Стихи футуристов под аккомпанемент препарированного пианино.

1 ноября — Настя Мамита. «Русская попса 90-х и 2000-х» — интерактивный финал, где гости могут «режиссировать» аранжировки.

Концерты будут проходить каждый четверг, пятницу и субботу с 20:00. Вход свободный по предварительной брони.

18+