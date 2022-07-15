OQJAV выпустили клип на песню «Казачья» — фольклорное двухголосие а капелла «о любви и о покушениях на нее»

Напомним, в октябре 2019 года OQJAV представили новый мини-альбом «Кегельбан». В шести композициях, где фортепиано выступает в качестве ведущего инструмента — поэты-шестидесятники, черное-белое кино, правила игры на кегельной дорожке и воспоминания о детстве. В марте OQJAV выпустили сингл «Старость не радость» — кавер на «Гражданскую оборону» Егора Летова. А в июне сингл «Честный выбор». О том, как трудно его сделать.

В ноябре 2020 года свет увидел четвертый по счету полноформатный альбом OQJAV «Кромешна». Выходу пластинки предшествовали два года работы и переосмысление проделанного во время пандемии. Посмотрите на Вадика Королева в образе мафиози в новом клипе исполнительницы О! Марго на песню «Мимо». А еще на то, как он переживает расставание в кресле психотерапевта в новом (кинематографичном!) клипе на песню «Четыре птицы».

Фронтмен группы Вадик Королев также готовится выпустить новый сборник стихов. Вместе с художником Катериной Строгановой он запустил краудфандинговый сбор — чтобы издать книгу с иллюстрациями и дополненной реальностью (да-да!) необходимо собрать 350 тысяч рублей.