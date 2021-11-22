Вадик Королев из OQJAV выпустит новый сборник стихов путем краудфандинга

Фронтмен группы OQJAV Вадик Королев готовится выпустить новый сборник стихов. Вместе с художником Катериной Строгановой он запустил краудфандинговый сбор — чтобы издать книгу с иллюстрациями и дополненной реальностью (да-да!) необходимо собрать 350 тысяч рублей.
Особенность нового сборника, получившего название «Синий зеленый лес» заключается в технологии, благодаря которой на каждую иллюстрацию можно навести камеру смартфона — и она оживет. Как рассказали «Собака.ru» представители платформы Planeta.ru, сборник уже написан, нарисован, собран, сверстан и готов к печати. Чтобы издать книгу, необходимо собрать 350 тысяч рублей.
Всем поддержавшим сбор обещают подарки — один из 100 сборников с автографами, книгу и приглашение на концерт проекта «Королев Попова», футболку или худи группы OQJAV.
Катерина Строганова
Специально для «Собака.ru»:
Как нарисовать то, что не видишь, а только чувствуешь? Когда-то давно мне попалась фраза, что ни один художник мира не способен нарисовать стул, с которого встал и ушел любимый человек. Я думала об этом, и эта задача пришла ко мне. В стихах Вадика Королева нет сюжета, личной правды, нарядных фраз. Вадик наблюдает за миром и за самим собой, подмечая и высвечивая все, что остается за сценой. И я вместе с ним выхватывала образы, запахи, нити памяти, — все те шестеренки подсознания, на которых мы чувствуем и живем. Я очень благодарна, что Вадик взял меня с собой в этот мир и доверил дать ему лицо.
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