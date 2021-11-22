Вадик Королев из OQJAV выпустит новый сборник стихов путем краудфандинга

Особенность нового сборника, получившего название «Синий зеленый лес» заключается в технологии, благодаря которой на каждую иллюстрацию можно навести камеру смартфона — и она оживет. Как рассказали «Собака.ru» представители платформы Planeta.ru, сборник уже написан, нарисован, собран, сверстан и готов к печати. Чтобы издать книгу, необходимо собрать 350 тысяч рублей.

Всем поддержавшим сбор обещают подарки — один из 100 сборников с автографами, книгу и приглашение на концерт проекта «Королев Попова», футболку или худи группы OQJAV.