Как хор musicAeterna стал главным нон-конформистским музыкальным коллективом Петербурга

Хор musicAeterna под руководством Виталия Полонского — лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2022 года — меняет культуру слушания музыки в Петербурге: полуночные песнопения в храмах, коллаборация с Эрмитажем на открытии и закрытии выставки Дюрера, эпичные концерты в Доме Радио — сценой для них стал весь город. Горожане и сами могут стать частью musicAeterna: в регулярных хоровых встречах в Доме Радио (только зарегистрируйтесь на сайте!) могут участвовать все желающие.
Хор musicAeterna (*состав участников см.ниже)
В Петербурге много лет с успехом разрушают театральные ритуалы: спектакли можно смотреть в баре и на заводе, в полном одиночестве или вдвоем, с артистом-экскурсоводом или в наушниках. Этим успешно занимаются разные режиссеры и команды, у всех своя аудитория, но театром, который не начинается с вешалки, уже никого не удивишь — это факт.
В петербургской академической музыке же нетрадиционные практики слушания сводятся преимущественно к деятельности оркестра и хора musicAeterna. С их появлением в городе выяснилось, например, что хор — это не только Carmina Burana Орфа или «Реквием» Верди. Благодаря musicAeterna и главному хормейстеру Виталию Полонскому петербуржцы открыли для себя традиции византийского певческого искусства на полуночных концертах в соборе Феодоровской иконы Божьей Матери. Наконец услышали сочинения Шнитке для хора. Узнали про музыку Высокого Возрождения — музыканты подготовили аудиосопровождение к выставке Дюрера в Эрмитаже, а на закрытии выступили в Фельдмаршальском зале.
Выяснилось, что спонтанными могут быть не только концерты уличных музыкантов-любителей: как-то посетители «Подписных изданий» попали на секретное выступление musicAeterna four. Благодаря этой четверке в Петербурге регулярно можно услышать румынские, татарские, армянские, португальские и другие народные песни.
Ну и совсем беспрецедентно: оказалось, что хор можно не только слушать, можно петь вместе с его вокалистами. В этом году musicAeterna запустили регулярные хоровые встречи для горожан с базовыми навыками пения и чтения нот. Можно прийти в Дом Радио и обсудить и разучить духовные песнопения, джазовые композиции, классику и даже несложные современные сочинения. На одной из таких встреч к участникам вообще вышел композитор Андреас Мустукис и сам дирижировал своим сочинением.
Коллектив, который со стороны может показаться недоступным и излишне таинственным, на деле оказывается чуть ли не самым открытым к своим слушателям. И последние годы практически в одиночку меняет культуру слушания музыки в Петербурге.
Как вас зовут?
Николай Мазаев.
Где вы родились?
В Улан-Удэ, Республика Бурятия.
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Эдвард Элгар, Salut d'Amour.
Какие правила/традиции действуют в вашем комьюнити?
В день рождения именинник дирижирует «Многолетие», а хор исполняет.
Дайте, пожалуйста, определение классному слову «хор»!
Это организм наподобие морской звезды. Каждый ее луч живет отдельной нервной системой, но каким-то удивительным образом согласуется между собой.
Как вас зовут?
Марина Иновлоцкая.
Где вы родились?
В Санкт-Петербурге.
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Звуки природы. И смех. И шум моря. И одно из любимых произведений — мотет Антонио Лотти Crucifixus.
Качество, которое жизненно необходимо, чтобы работать в команде?
Умение не застревать, а быстро реагировать на изменение задач. И понимание того, что ошибаться — нормально. Это часть пути.
Как вас зовут?
Елене Гвритишвили.
Где вы родились?
В Санкт-Петербурге.
Классическое произведение, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими!)?
Только психотерапия, никаких вариантов.
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир!
Группа Queen, Bohemian Rhapsody.
Назовите музыкальное произведение, которое воплощает для вас смысл слова любовь?
Иоганнес Брамс, Интермеццо ор.118, №2.
Лучшее место в Петербурге, чтобы спеть?
Ночная набережная в начале июня.
Как вас зовут?
Александр Гайнутдинов.
Где вы родились?
В Магнитогорске.
Музыка, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Энио Морриконе, музыка к к/ф «Однажды в Америке».
Дайте, пожалуйста, определение классному слову «хор»!
Хор — это сердечно-вокальное единение людей, их сотворчество.
Как сказать «люблю» без слов?
Делом.
Как вас зовут?
Надежда Бойко.
Где вы родились?
В Москве.
Классическое произведение, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими!)?
Клаудио Монтеверди, Amor — часть мадригала Lamento della Ninfa.
Какая музыка — вечна?
Музыка композитора, поцелованного Богом в темечко в момент создания, например Хоровой концерт Альфреда Шнитке на слова Грегора Нарекаци или его же «Реквием».
Как вас зовут?
Виктор Погудин.
Где вы родились?
В городе Вятка, Вятской губернии.
Классическое произведение, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими!)?
«Поэма памяти Сергея Есенина» Григория Свиридова для тенора, хора и оркестра.
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир!
Я интроверт…
Как вас зовут?
Екатерина Имсоква.
Где вы родились?
В Копейске, Челябинская область.
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир!
Фридерик Шопен, Баллада №1 для фортепиано.
Качество, которое жизненно необходимо, чтобы работать в команде?
Вера в других.
Как вас зовут?
Кирилл Ботов.
Где вы родились?
В Челябинске.
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир!
«Душеполезные песни на каждый день» Леонида Федорова, Владимира Волкова, Андрея Котова, Сергея Старостина.
Как вас зовут?
Елена Шестакова.
Где вы родились?
В городе Озерск, Челябинская область.
Классическое произведение, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими!)?
Балет «Катя и принц Сиама» на музыку Павла Овсянникова.
Музыкальное произведение, которое воплощает для вас смысл слова «любовь»?
Клод Дебюсси, «Лунный свет».
Коллаборация вашей мечты?
С группой «Моральный кодекс».
Как вас зовут?
Альфия Хамидуллина.
Где вы родились?
В Казани.
Классическое произведение, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими!)?
Иоганн Пахельбель, «Чакона фа минор».
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир!
Иоганнес Брамс, «Немецкий реквием».
Лучшее место в Петербурге, чтобы спеть?
Католическая церковь Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы на Минеральной.
Как вас зовут?
Елена Юрченко.
Где вы родились?
В Новосибирске.
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир!
Петр Чайковский, Первый концерт для фортепиано с оркестром.
Лучшее место в Петербурге, чтобы спеть?
Берег Финского залива.
Как вас зовут?
Кирилл Нифонтов.
Где вы родились?
В Новосибирске.
Классическое произведение, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими!)?
Вторая часть Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.
Какие традиции действуют в вашем комьюнити?
Перфекционизм.
Лайфхак: как быстро настроиться на одну волну с командой, даже если очень не хочется?
Никак. Обманывать себя.
Какая музыка вечна?
Тишина.
Как вас зовут?
Елизавета Свешникова.
Где вы родились?
В Ленинграде.
Музыкальное произведение, которое воплощает для вас смысл слова «любовь»?
Морис Равель, «Павана на смерть инфанты» для фортепиано.
Как вас зовут?
Роман Тархов.
Где вы родились?
В Сургуте.
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир!
Дмитрий Смирнов, Концерт для хора на стихи Н. Некрасова.
Назовите музыкальное произведение, которое воплощает для вас смысл слова «любовь»?
Почти все из Малера, Дмитрий Смирнов «Тихой ночью» из Трех интермеццо для хора на стихи И. Бунина.
Как вас зовут?
Батор Очиров.
Где вы родились?
В Улан-Удэ, Республика Бурятия.
Классическое произведение, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими!)?
Народная музыка.
Лайфхак: как быстро настроиться на одну волну с командой, даже если очень не хочется?
Молитва. Хорошее, прекрасное настроение руководителя хора.
Как вас зовут?
Анастасия Шуманова.
Где вы родились?
В Омске.
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир!
Стук сердца.
Музыкальное произведение, которое воплощает для вас смысл слова «любовь»?
Музыкальные сочинения Хильдегарды фон Бинген.
Дайте, пожалуйста, определение классному слову ХОР!
Хор — это харизма, отточенность, радость.
Текст: Татьяна Иванова
Фото: Валентин Блох
* Участники хора на фото:
Группа слева, слева направо, с верхнего ряда
Слева: Кирилл Ботов, Александр Сомов.
Ряд слева: Елена Токарева, Элени-Лидия Стамеллу, Екатерина Дондукова, Елене Гвритишвили, Григорий Кузнецов, Павел Семагин, Артем Волков.
Сверху вниз слева направо: Екатерина Имсоква, Виктор Погудин, Ирина Багина, Елизавета Свешникова, Алексей Светов, Арина Мирсаетова, Кирилл Нифонтов, Николай Стацюк, Альберт Кучербаев, Батор Очиров, Александр Гайнутдинов, Николай Басов.
Группа справа, слева направо, с верхнего ряда
Верхний ряд: Сергей Годин, Павел Харалгин, Виктор Шаповалов, Иван Петров, Дмитрий Косов, Николай Мазаев, Константин Погребовский, Николай Федоров, Ганна Барышникова.
Второй ряд: Александра Дешина, Елена Юрченко, Надежда Бойко, Андрей Немзер, Анастасия Фомиченко, Виктория Рудакова, Виталий Жданов, Анастасия Ерофеева, Ирина Терентьева.
Третий ряд: Альфия Хамидуллина, Анастасия Гуляева, Елена Гурченко, Елена Шестакова, Ольга Стрельникова, Анастасия Шуманова, Виталий Полонский.
Нижний ряд: Роман Тархов, Виктория Ваксман, Марина Иновлоцкая.
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