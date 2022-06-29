Как хор musicAeterna стал главным нон-конформистским музыкальным коллективом Петербурга

В Петербурге много лет с успехом разрушают театральные ритуалы: спектакли можно смотреть в баре и на заводе, в полном одиночестве или вдвоем, с артистом-экскурсоводом или в наушниках. Этим успешно занимаются разные режиссеры и команды, у всех своя аудитория, но театром, который не начинается с вешалки, уже никого не удивишь — это факт.

В петербургской академической музыке же нетрадиционные практики слушания сводятся преимущественно к деятельности оркестра и хора musicAeterna. С их появлением в городе выяснилось, например, что хор — это не только Carmina Burana Орфа или «Реквием» Верди. Благодаря musicAeterna и главному хормейстеру Виталию Полонскому петербуржцы открыли для себя традиции византийского певческого искусства на полуночных концертах в соборе Феодоровской иконы Божьей Матери. Наконец услышали сочинения Шнитке для хора. Узнали про музыку Высокого Возрождения — музыканты подготовили аудиосопровождение к выставке Дюрера в Эрмитаже, а на закрытии выступили в Фельдмаршальском зале.

Выяснилось, что спонтанными могут быть не только концерты уличных музыкантов-любителей: как-то посетители «Подписных изданий» попали на секретное выступление musicAeterna four. Благодаря этой четверке в Петербурге регулярно можно услышать румынские, татарские, армянские, португальские и другие народные песни.

Ну и совсем беспрецедентно: оказалось, что хор можно не только слушать, можно петь вместе с его вокалистами. В этом году musicAeterna запустили регулярные хоровые встречи для горожан с базовыми навыками пения и чтения нот. Можно прийти в Дом Радио и обсудить и разучить духовные песнопения, джазовые композиции, классику и даже несложные современные сочинения. На одной из таких встреч к участникам вообще вышел композитор Андреас Мустукис и сам дирижировал своим сочинением.

Коллектив, который со стороны может показаться недоступным и излишне таинственным, на деле оказывается чуть ли не самым открытым к своим слушателям. И последние годы практически в одиночку меняет культуру слушания музыки в Петербурге.