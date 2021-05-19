Как устроен Дом Радио Теодора Курентзиса? Рассказывают его функционеры и резидент

Алексей Ретинский

Мартовская презентация альбома (и винила!) Zero Point первого резидента Дома Радио Алексея Ретинского стала финальным событием полутора лет резиденции венского композитора в Петербурге. В мультимедийном перфомансе участвовали локальные художники: танцовщица Лилия Бурдинская и видеоартисты NOIR Films.

Я заметил такую вещь, что биография художника не идентична его же художественной биографии. Каким-то образом они взаимосвязаны, но не взаимообусловлены. Они даже могут никак не пересекаться. Например, последние годы Джузеппе Верди были весьма трагичны, ведь он потерял всех людей, которых любил, но его последняя опера — комическая. Музыка позволяет осуществлять какие-то другие путешествия, не связанные с географией и историей. Во время пандемии я находился в Петербурге и писал музыку в Доме Радио. Повлиял ли на меня город и это время? Наверняка. Но как — можно будет подытожить лишь со временем. В этой резиденции у меня было такое потрясающее ощущение тишины, покоя и концентрации, что я до сих пор внутренне ликую, что нахожусь здесь. Это приобретение огромного опыта и ощущение радости от работы с лучшими музыкантами мира.

В рамках композиторской резиденции написан ряд камерных сочинений, симфоническое произведение, вдохновленное поэзией Пауля Целана, которое исполнили оркестр musicAeterna и немецкий оркестр SWR под управлением Теодора Курентзиса.

Были проведены лекции, беседы и круглые столы. Был поставлен перформанс «Слышать», посвященный Бетховену. Созданы электронные вещи к различным перформансам. Написана музыка для фильма «Медея» Александра Зельдовича. И очень многое, конечно, еще ждет своего конечного воплощения. Сейчас я на финальной стадии написания мистерии для хора, которая мыслится мною как центральное событие резиденции.

В чем суть резиденции в Доме Радио? В том, чтобы поместить художника в пространство, где он как некий в положительном смысле радиоактивный элемент начнет распространять свое видение и менять угол зрения на давно знакомые явления жизни. Поэтому лучшим результатом был бы факт, что резиденция была полезна не только для меня. Буду надеяться, в этом смысле что-то случилось. Я старался приоткрывать завесу и над тем, как непосредственно проходит процесс сочинения. Живя в написании почти каждый день, я заметил, что для широкой аудитории знание о том, как создается музыка, может быть не меньшим сближающим аспектом, чем рассказ о ней.

Сегодня время тотальной открытости. Вы можете найти инструкцию к чему угодно. В том числе, лайфхаки, как сочинять музыку. Но это, конечно же, профанация. В большинстве деятельностей только получив профессиональное образование и погрузившись в опыт предшествующих поколений, человек сможет овладеть хотя бы базовым ремеслом. Ребенок в песочнице, раскопав камень, уверен, что он делает важнейшее открытие. Это проблема нашего времени. Тем ни менее все мы можем вдохновлять друг друга и заражать навыком учиться. Получается, учить учиться и учиться учить. Есть восточная практика — следовать за мастером. Он тебя конкретно ничему не учит, но, познавая его образ мышления, мимически копируя его действия, ты перенимаешь опыт. Счастлив тот, кто встретил хоть раз подобного поводыря и личного авторитета. Человек приобретает свой «образ», образование, посредством другого. Я думаю, что живое общение незаменимо, как и практика ученичества. Например, освоение игры на фортепиано или на скрипке, как и сочинительство невозможно по учебнику, это нечто другое. Музыка альбома Zero Point суммировала мой десятилетний опыт, она была написана для разных инсталляций и перформансов, которые более не существуют. Осталась только музыка. Я сделал нечто такое, что в классической практике называется сюитами. Когда композитор по мотивам оперы пишет сюиту, которая может исполняться вне сцены. Это именно музыка для слушания, и я смог дать ей новую жизнь.

Cлышание музыки связано с памятью. При прослушивании, например, симфонического произведения первые пятнадцать минут, мы теряем концентрацию и не можем собрать периферийные образы. Зачастую сложная музыка не может быть воспринята человеком с первого раза, но на третий и четвертый раз все меняется. Музыка тем самым преодолевает в нас заложников хроноса, музыка соперничает со временем. Композитор входит в неравный бой со временем, создает в пространстве некие ритмические и смысловые узлы, сальто-мортале, и дает этому пространству необходимое направление. Особенно интересно, что происходит после определенного звучания с тишиной. Знаете, когда заходишь в давно знакомую для себя пустую комнату, в которой только что было множество гостей, то понимаешь, что в ней остался невидимый след.