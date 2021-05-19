Как устроен Дом Радио Теодора Курентзиса? Рассказывают его функционеры и резидент

Дирижер Теодор Курентзис совершил переход из греков в варяги и перевез в Петербург оркестр и хор musicAeterna (между прочим, лучший в мире!). Теперь на Итальянской улице в неоклассическом здании находятся не только репетиционная база и студия звукозаписи, но и главная прогрессивная экспериментальная музыкальная лаборатория России, где звучат в одном пространстве Бах, Хиндемит, Никодиевич и постпанк. Обитатели Дома Радио рассказывают нам о том, зачем они все здесь собрались. В первой части масштабного проекта «Собака.ru» своими мыслями поделились главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский, композитор Алексей Ретинский и исполнитель экспериментального авангарда и куратор музыкальной программы Дома Радио Вангелино Курентзис.
-
Оркестр musicAeterna и Теодор Курентзис в Доме Радио
О Доме Радио как о новой культурной институции в Петербурге заговорили осенью 2019 года, когда дирижер Теодор Курентзис вместе со всеи коллективом musicAeterna (более ста музыкантов!) переехал в Петербург из Перми. Сначала наш город, как обычно, насторожился. Ленинградское радио! Детский хор! Эти варвары точно всех выгонят и откроют ресторан, а может, и целый отель. Редкий случай, когда прогнозы не сбылись.
Дом Радио стал самой важной экспериментальной площадкой города, пожалуй, даже страны: Теодору Курентзису удалось создать утопию — НИИ Всего — научно-исследовательский институт всех видов искусств, главным из которых является музыка. Мультидисциплинарный проект, где переплетаются звук, кино, видеоарт и даже живопись, состоялся без сложных декораций и долгостроя амбициозного «Дау». Но желание открыть идеальную формулу гармонии точно роднит идеолога Дома Радио с научным подходом академика Ландау. На камерных концертах барочная и ренессансная музыка звучит вместе с произведениями авангардистов ХХ века Джорджа Крама и Хельмута Лахенмана, а самые актуальные композиторы века ХХI, которым нет еще и сорока лет, — с постпанком и церковными песнопениями.
На лекциях «Лаборатории современного зрителя» говорят о византийской культуре и архитектуре домонгольской Руси, о Петербурге Прокофьева и судьбе немецкого поэта Пауля Целана. В «Кинолаборатории» демонстрируют фестивальные фильмы: «Параллельное кино» братьев Алейниковых, работы Даниила Зинченко и Анатолия Васильева. Композиторская резиденция Дома Радио тоже нетипична: обычно авторы приезжают в культурный центр для работы над новыми произведениями, а здесь они еще и составляют междисциплинарные кураторские программы, устраивают перформансы и паблик-токи. От других кластеров Дом Радио отличают необыкновенные условия: так как это еще и репетиционная база, то у композитора есть возможность взаимодействия с оркестром и хором.
В этом году Дом Радио запускает собственный музыкальный лейбл, премьерным альбомом которого станет запись нового коллектива, среди участников которого Теодор Курентзис, его брат, куратор музыкальной программы Вангелино Курентзис, и легендарный берлинский электронщик FM Einheit. Последний ежемесячно составляет для Дома Радио радиопрограммы FM Module с концептуальной музыкой — они доступны на платформе musicaeterna.org. Там же выложены многие лекции, круглые столы и диспуты.
Еще Дом Радио планирует собрать собственную балетную труппу и открыть издательство. Дом Радио — кинестетичный проект. Хотя музыку здесь принято слушать практически в темноте и полной тишине (телефоны придется сдать в специальные деревянные сейфы на входе, аплодировать, кстати, тоже не принято), остальным органам чувств уделено не меньше внимания. Музыканты выступают в обязательном черном — костюмы сшиты специально для них, а в залах витает аромат ладана.
Теперь о главном: как попасть в Дом Радио? Купить на платформе musicaeterna.org билет на ближайший концерт. Вход на кинопоказы и лекции бесплатный, но придется караулить регистрацию — она заканчивается со скоростью продаж фестиваля Burning Man.
musicAeterna — это оркестр под управлением Теодора Курентзиса, хор под руководством Виталия Полонского, ансамбль из артисток хора musicAeterna 4, ансамбль современной музыки musicAeterna сontemporana и кипрский хоровой коллектив musicAeterna byzantinа во главе с Антониосом Кутруписом.
Виталий Полонский
Главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский окончил Новосибирскую консерваторию им. М.И. Глинки и работает с Теодором Курентзисом со дня основания коллектива в 2004 году. В 2018-м хор получил награду Медународной премии Opera Awards, что равнозначно признанию лучшим хором в мире.
Нам с хором musicAeterna невероятно повезло оказаться в Доме Радио — месте с великой и трагической историей, которое славится потрясающей акустикой. Это правда. Одно из самых потрясающих пространств — фойе. Здесь тебя со всех сторон окружает натуральный камень, звук отражается от него, создавая ощущение храмовой акустики. А ведь именно она лучше всего раскрывает красоту пения а капелла.
Нашему хору важно стать частью города — и мы открыты всем предложениям. Например, в Страстную неделю выступили в Петрикирхе. Мы не анонсировали концерт, просто пришли и исполнили после мессы замечательную музыку Карло Джезуальдо. С музыкальным училищем Римского-Корсакова в июне проведем совместную хоровую мастерскую, я польщен, что буду одним из ее кураторов. Один из наших музыкантов, Николай Мазаев, в этом году сдает госэкзамен в Петербургской консерватории и будет дирижировать хором musicAeterna. Мы рады работать с разными городскими коллективами и площадками, хотя, конечно, главной для нас остается Дом Радио. Символично, кстати, что в названии есть слово «дом». Для нас это место, где мы любим быть и куда мы любим возвращаться.
Хор musicAeterna вырос из новосибирского коллектива New Siberian Singers. И хотя состав хора сильно поменялся с тех пор, его дух и энергетика остались прежними. Для нас важно, чтобы артисты musicAeterna были открыты новому: мы много экспериментируем со звуком, с техниками, с форматами.
Сейчас мы готовимся к Дягилевскому фестивалю в Перми и к Зальцбургу, начали работать с новым резидентом Дома Радио композитором Андреасом Мустукисом: уже дали два концерта, где исполняли его музыку. Также мы совместно с хором musicAeterna byzantina (специализирующемся на византийских песнопениях. — Прим. ред.) готовим большую концертную программу Lux Aeterna. Она включает в себя западноевропейскую и русскую духовную музыку и в идеале должна исполняться не в светских залах, а в пространстве храмов, для которых была написана. Надеюсь, именно в одном из петербургских храмов и состоится ее апрельская премьера, а 21 июля она прозвучит на Зальцбургском фестивале. Я мечтаю, чтобы Теодор Курентзис подготовил и исполнил с хором musicAeterna все «Страсти» Баха и «Миннезанг» Шнитке, а также мечтаю развивать внутри musicAeterna ансамбль ренессансной музыки.
В декабре 2020 года musicAeterna выпустила первый эпизод «Фрагментов» — серии аудио- и видеозаписей знаковых оперных сцен. Запись сделана в Доме Радио во время локдауна.
-
Пиджак Dries Van Noten (ДЛТ)
Алексей Ретинский
Мартовская презентация альбома (и винила!) Zero Point первого резидента Дома Радио Алексея Ретинского стала финальным событием полутора лет резиденции венского композитора в Петербурге. В мультимедийном перфомансе участвовали локальные художники: танцовщица Лилия Бурдинская и видеоартисты NOIR Films.
Я заметил такую вещь, что биография художника не идентична его же художественной биографии. Каким-то образом они взаимосвязаны, но не взаимообусловлены. Они даже могут никак не пересекаться. Например, последние годы Джузеппе Верди были весьма трагичны, ведь он потерял всех людей, которых любил, но его последняя опера — комическая. Музыка позволяет осуществлять какие-то другие путешествия, не связанные с географией и историей. Во время пандемии я находился в Петербурге и писал музыку в Доме Радио. Повлиял ли на меня город и это время? Наверняка. Но как — можно будет подытожить лишь со временем. В этой резиденции у меня было такое потрясающее ощущение тишины, покоя и концентрации, что я до сих пор внутренне ликую, что нахожусь здесь. Это приобретение огромного опыта и ощущение радости от работы с лучшими музыкантами мира.
В рамках композиторской резиденции написан ряд камерных сочинений, симфоническое произведение, вдохновленное поэзией Пауля Целана, которое исполнили оркестр musicAeterna и немецкий оркестр SWR под управлением Теодора Курентзиса.
Были проведены лекции, беседы и круглые столы. Был поставлен перформанс «Слышать», посвященный Бетховену. Созданы электронные вещи к различным перформансам. Написана музыка для фильма «Медея» Александра Зельдовича. И очень многое, конечно, еще ждет своего конечного воплощения. Сейчас я на финальной стадии написания мистерии для хора, которая мыслится мною как центральное событие резиденции.
В чем суть резиденции в Доме Радио? В том, чтобы поместить художника в пространство, где он как некий в положительном смысле радиоактивный элемент начнет распространять свое видение и менять угол зрения на давно знакомые явления жизни. Поэтому лучшим результатом был бы факт, что резиденция была полезна не только для меня. Буду надеяться, в этом смысле что-то случилось. Я старался приоткрывать завесу и над тем, как непосредственно проходит процесс сочинения. Живя в написании почти каждый день, я заметил, что для широкой аудитории знание о том, как создается музыка, может быть не меньшим сближающим аспектом, чем рассказ о ней.
Сегодня время тотальной открытости. Вы можете найти инструкцию к чему угодно. В том числе, лайфхаки, как сочинять музыку. Но это, конечно же, профанация. В большинстве деятельностей только получив профессиональное образование и погрузившись в опыт предшествующих поколений, человек сможет овладеть хотя бы базовым ремеслом. Ребенок в песочнице, раскопав камень, уверен, что он делает важнейшее открытие. Это проблема нашего времени. Тем ни менее все мы можем вдохновлять друг друга и заражать навыком учиться. Получается, учить учиться и учиться учить. Есть восточная практика — следовать за мастером. Он тебя конкретно ничему не учит, но, познавая его образ мышления, мимически копируя его действия, ты перенимаешь опыт. Счастлив тот, кто встретил хоть раз подобного поводыря и личного авторитета. Человек приобретает свой «образ», образование, посредством другого. Я думаю, что живое общение незаменимо, как и практика ученичества. Например, освоение игры на фортепиано или на скрипке, как и сочинительство невозможно по учебнику, это нечто другое. Музыка альбома Zero Point суммировала мой десятилетний опыт, она была написана для разных инсталляций и перформансов, которые более не существуют. Осталась только музыка. Я сделал нечто такое, что в классической практике называется сюитами. Когда композитор по мотивам оперы пишет сюиту, которая может исполняться вне сцены. Это именно музыка для слушания, и я смог дать ей новую жизнь.
Cлышание музыки связано с памятью. При прослушивании, например, симфонического произведения первые пятнадцать минут, мы теряем концентрацию и не можем собрать периферийные образы. Зачастую сложная музыка не может быть воспринята человеком с первого раза, но на третий и четвертый раз все меняется. Музыка тем самым преодолевает в нас заложников хроноса, музыка соперничает со временем. Композитор входит в неравный бой со временем, создает в пространстве некие ритмические и смысловые узлы, сальто-мортале, и дает этому пространству необходимое направление. Особенно интересно, что происходит после определенного звучания с тишиной. Знаете, когда заходишь в давно знакомую для себя пустую комнату, в которой только что было множество гостей, то понимаешь, что в ней остался невидимый след.
Вангелино Курентзис
Композитор, виолончелист, исполнитель экспериментального авангарда Вангелино Курентзис живет в Праге, где пишет музыку для театра и кино, а последние полтора года курирует музыкальную программу Дома Радио.
Бывать в Санкт-Петербурге — для меня очень волнующий опыт. Если бы лет двадцать назад мне сказали, что я окажусь здесь, чтобы создавать что-то новое, я бы не поверил. Но это правда: уже около полутора лет я курирую музыкальную программу Дома Радио.
Дом Радио — удивительное место. Это здание другой эпохи (его построили в 1914 году про проекту петербургских архитекторов братьев Косяковых в стиле неоклассицизма для Благородного собрания. — Прим. ред.) сильно контрастирует с тем, что мы делаем. И от этого становится еще интересней. Мы используем этот контраст как толчок для творчества, как мощный двигатель.
Дом Радио — это место перерождения. Инкубатор новых смыслов и идей, дающий им ускорение на пути к свету. Резиденция художественных объединений, направленных на исследование неизвестных территорий и возвращение к забытым. Только там, где искусство становится общностью, могут быть найдены ответы и брошены вызовы. Это пространство, где ошибочные представления могут привести к новаторству. Пространство, где эксперименты всегда приветствуются. Я стараюсь держать баланс между традицией и экспериментом. Мы ориентируемся на разнообразие и собственный вкус. Нам интересны неизвестные талантливые артисты со всей России, а глаз у нас наметан.
В Доме Радио мы готовим к запуску собственный лейбл, и первым проектом будет наш собственный музыкальный коллектив. Ядро команды — я, Теодор и FM Einheit. Другие участники будут присоединяться к нам на разные проекты. Это будет некий живой организм: растущий и меняющийся. В первом воплощении нас девять человек. У каждого своя роль и специализация, но все мы — мультиинструменталисты.
Суть в том, что каждый может делать все: не только, например, играть на гитаре или петь. Мы создаем наш собственный акустический универсум, и нас интересует звук как некий портал в него. Первый альбом мы планируем выпустить в этом году, также будем делать живые перформансы. Новые альбомы, в том числе других артистов, исповедующих ту же эстетику, последуют. Большую часть жизни я прожил уединенно, выбираясь раз в месяц в супермаркет за едой. Я никогда не планировал быть лидером большой команды. Но Теодор — воплотитель фантазий: он нарисует вам свою идею так, что вы найдете в себе силы ее реализовать, он вдохновит вас на это.
Существует мнение, что публика сегодня лишена эмпатии. Я считаю, это не недостаток эмпатии, а страх не понять материал, поэтому люди часто сохраняют дистанцию между собой и музыкой. Но зритель и не обязан понимать музыку, это — задача академиков. Просто дайте волю своим чувствам, позвольте этому трогательному и волнующему опыту случиться. И, если вы вернетесь домой после концерта немного другим человеком, в этом и есть суть. Мы стараемся сформировать программу Дома Радио таким образом, чтобы дать этот опыт нашим зрителям. Если людей тянет вернуться в Дом Радио, значит, у нас получается.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Nina Wørb, архивы пресс-служб
Стиль: Александра Дедюлина
Свет: Skypoint
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.