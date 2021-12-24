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Спорт

Фанаты «Зенита» отказались оформлять Fan ID. По новому закону это обязательно

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Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления паспорта болельщика. По новому закону, принятому Госдумой в декабре, Fan ID необходим для прохода на стадион.

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», — заявили фанаты «Зенита». 

Fan ID, так называемый паспорт болельщика, это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи. Впервые Fan ID был введен в России во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу-2018. Предполагается, что с 1 июня 2022 года, когда закон вступит в силу, оформить паспорт болельщика на портале «Госуслуги» должны будут все желающие попасть на стадион — включая туристов, журналистов, стюардов и даже спортсменов.

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