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«Ты такой дурачок, идем гулять»: послушайте новый сингл группы OQJAV

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Группа OQJAV выпустила новый сингл «Дурачок». Легкий и шутливый трек отсылает к раннему творчеству трио — послушайте прямо сейчас!

Сингл «Дурачок» вышел спустя год после релиза последнего полноформатного альбома группы. Легкий, в какой-то степени шутливый трек отсылает к раннему творчеству музыкантов. В этом году OQJAV готовят новую пластинку, противоположную тяжеловесному, эклектичному и лиричному альбому «Кромешна», который стал «многоаспектной лужей любви, тоски и точки невозврата».

Напомним, в октябре 2019 года OQJAV представили новый мини-альбом «Кегельбан». В шести композициях, где фортепиано выступает в качестве ведущего инструмента — поэты-шестидесятники, черное-белое кино, правила игры на кегельной дорожке и воспоминания о детстве. В марте OQJAV выпустили сингл «Старость не радость» — кавер на «Гражданскую оборону» Егора Летова. А в июне сингл «Честный выбор». О том, как трудно его сделать.

В ноябре 2020 года свет увидел четвертый по счету полноформатный альбом OQJAV «Кромешна». Выходу пластинки предшествовали два года работы и переосмысление проделанного во время пандемии. Посмотрите на Вадика Королева в образе мафиози в новом клипе исполнительницы О! Марго на песню «Мимо». А еще на то, как он переживает расставание в кресле психотерапевта в новом (кинематографичном!) клипе на песню «Четыре птицы». 

Фронтмен группы Вадик Королев также готовится выпустить новый сборник стихов. Вместе с художником Катериной Строгановой он запустил краудфандинговый сбор — чтобы издать книгу с иллюстрациями и дополненной реальностью (да-да!) необходимо собрать 350 тысяч рублей.

Вадик Королев из OQJAV: «Чувство юмора и иронии у всех разное, а тоски – общее»

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Вадик Королев

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