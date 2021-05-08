Посмотрите новый клип Манижи на песню «Держи меня, Земля»

Российская певица Манижа, героиня обложки апрельского номера «Собака.ru», представила клип на песню «Держи меня, Земля», посвященную утрате близкого человека.
Как рассказала певица, она не могла выпустить эту композицию около 11 лет. Она исполняла ее «несколько раз на сольных концертах, но «редко могла допеть до конца — в горле застревал ком». «Мы рождены, выращены землей, мы кидаемся к ней в минуты отчаяния — успокоиться, обрести баланс. Она учит: всегда можно начать с начала — пустить новый здоровый росток даже на пепелище», — говорится в описании к ролику.
В 2021 году на «Евровидении» Россию будет представлять певица Манижа с песней «Русская женщина». Музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Эта новость вызвала волну ксенофобии в соцсетях: Манижа родилась в Таджикистане, но в раннем детстве с семьей переехала в Москву. Певица даже выпустила «расследование» о себе в ответ на ксенофобные высказывания. О том, действительно ли сейчас наблюдается всплеск расизма в стране и с чем связано недовольство людей, «Собака.ru» спросила у профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом песню Манижи Russian Woman для «Евровидения». По ее мнению, то, что именно Манижа представит Россию на международном песенном конкурсе, «очень странно, мягко говоря». В свою очередь министр культуры России Ольга Любимова считает, что «Евровидение» к культуре никакого отношения не имеет, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — что «там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц».
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