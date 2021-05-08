Посмотрите новый клип Манижи на песню «Держи меня, Земля»

Как рассказала певица, она не могла выпустить эту композицию около 11 лет. Она исполняла ее «несколько раз на сольных концертах, но «редко могла допеть до конца — в горле застревал ком». «Мы рождены, выращены землей, мы кидаемся к ней в минуты отчаяния — успокоиться, обрести баланс. Она учит: всегда можно начать с начала — пустить новый здоровый росток даже на пепелище», — говорится в описании к ролику.