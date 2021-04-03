Манижа с песней «Russian Woman» набрала рекордное количество просмотров среди участников «Евровидения-2021»

Клип певицы, героини обложки апрельского номера «Собака.ru» Манижи на песню «Russian Woman» набрал более 6,7 млн просмотров на канале «Eurovision Song Contest» в YouTube — это рекорд среди участников музыкального конкурса 2021 года.
Ролик певицы обогнал клип сербской группы Hurricane на песню «Loco Loco» с 6,6 млн просмотрами. Далее по количеству просмотров идут ролики азербайджанской певицы Самиры Эфенди и мальтийской исполнительницы Дестини Чукуньере, которые набрали по 2,5 млн. просмотров.
В 2021 году на «Евровидении» Россию будет представлять певица Манижа с песней «Русская женщина». Музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Эта новость вызвала волну ксенофобии в соцсетях: Манижа родилась в Таджикистане, но в раннем детстве с семьей переехала в Москву. Певица даже выпустила «расследование» о себе в ответ на ксенофобные высказывания, в то время как общественники попросили Следственный комитет проверить песню из-за «противоправных высказываний». О том, действительно ли сейчас наблюдается всплеск расизма в стране и с чем связано недовольство людей, «Собака.ru» спросила у профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина.
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