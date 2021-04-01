Певица Манижа стала героиней обложки апрельского номера «Собака.ru»

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Накидка Bottega Veneta (ДЛТ)
8 марта 2021 года певица Манижа победила с песней Russian Woman в отборочном туре Первого канала и стала представителем России на конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме с 18 по 21 мая. От нашей страны выступит не только интересный музыкант, но активистка, психолог (с дипломом, исследующим особенности материнского отношения к особенным детям в России и в Таджикистане!) и общественный деятель. Помимо прочего, Манижа — российский посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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Платье Alexander McQueen (ДЛТ), венец и серьга Анна Самойлова
Победа Манижи была воспринята с восторгом теми, кто давно (как мы!) следит за взлетом этой талантливой девушки. И вызвала беспрецедентный всплеск хейта в адрес певицы. Редакция «Собака.ru» встретилась с Манижей, чтобы узнать, как на самом деле возникла песня, которая «пошатнула скрепы», и спросить у нее, как справиться с хейтом, который неизбежно прилетит к любому, кто смело выступает со своими идеями.
Одной обложки с певицей нам показалось недостаточно, поэтому десант «Собака.ru» высадился в Москве и вместе с фотографом Полиной Набока запечатлел Манижу для потомков в платье Alexander McQueen (ДЛТ), накидке Bottega Veneta (ДЛТ) и дико оригинальном венце и серьге (хотя мы бы назвали это арт-объектами!), отсылающим к русским народным промыслам от художницы Анны Самойловой.
Манижа
Из интервью «Собака.ru»
«Я сильно переживала — может, я действительно задела чьи-то чувства? Я всегда думаю о том, что пишу. Слежу за словами. А тут, когда я читала оскорбления в мой адрес за то, что я якобы оскорбила чувства русских женщин, мне становилось страшно. Ведь я не хотела сделать ничего плохого, честно. Я не могла себе сказать: может, ты действительно оскорбила? — потому что я не делала этого намеренно. Но потом я стала понимать, что меня можно не любить за голос, за песню, но когда речь идет о том, что меня можно не любить за то, что я родилась в Таджикистане, или за то, что я женщина и не имею права так себя вести на сцене...».
Фото: Полина Набока
Худрук: Яна Милорадовская
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Оля Арманд
Ассистенты стилиста: Александра Скопина, Виктор Кринкин
Ассистент визажиста: Кристина Евтюшина
Продюсеры: Лима Липа, Маргарита Саратова
Ретушь: Жанна Галай
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