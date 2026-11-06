Что смотреть дома на этой неделе: «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном, хоррор «Обитель зла» и Гран-при Венеции «Возможная любовь»

А также — байопик о Мухаммеде Али «Величайший», масштабный док об Илоне Маске, черная комедия «Паршивые овцы» с Сиршей Ронан, Махершала Али в триллере «Твоя мать, твоя мать, твоя мать», мистический детектив «Улей» и второй сезон «Института» по Стивену Кингу. Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Обитель зла» / Resident Evil (18+)
Новая экранизация знаменитой видеоигры, за которую взялся режиссер «Орудий» Зак Креггер. По сюжету медицинский курьер Брайан пытается доставить важную посылку к пункту назначения посреди зомби-апокалипсиса. Вместе с Креггером сценарий писал автор последних частей «Джона Уика» и «Балерины» Шей Хаттен, а в касте оказались Остин Абрамс, Уолтер Хаузер и Зак Черри. Подробнее о фильме — в нашей рецензии.
С 3 ноября, Prime Video
Фильм «Прайм-тайм» / Primetime (18+)
Байопик о популярном телеведущем Крисе Хансене (Роберт Паттинсон), который в нулевых стал мегазвездой скандального реалити-шоу об охоте на педофилов. Также в картине Лэнса Оппенгейма («Увидеть все») снялись Скайлер Гизондо, Анна Фэрис, Мерритт Уивер и другие.
С 3 ноября, Prime Video
Фильм «Возможная любовь» / Ganeunghan sarang (18+)
Обладатель второго по значимости приза Венецианского кинофестиваля 2026 года. В социальной драме корейского режиссера Ли Чхан-дона («Пылающий») речь идет о крупном несчастном случае на производстве и съемках фильма о трагедии — документалистка Е-джи (Чо Е-джон) пытается наладить связь с непосредственными участниками случившегося.
C 6 ноября, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Нейровася», 2 сезон (16+)
Комедийный сериал с Владимиром Епифанцевым в роли полицейского Василия, которому в мозг вживили продвинутую нейросеть с обликом девушки по имени Света (Дарья Блохина). От этого брутальный служитель закона, мягко говоря, не в восторге, но вместе им придется как раскрывать преступления, так и устраивать Васину личную жизнь. Режиссер проекта — Георгий Даниелянц («До рассвета»).
Со 2 ноября, ТНТ, Wink
Сериал «Избранный», 2 сезон (18+)
Сатирическая комедия о скромном провинциальном инженере Олеге (Илья Лыков, «Между нами химия»), которому местный глава региона (Александр Лыков, «Улицы разбитых фонарей») поручает выполнить, казалось бы, нерешаемый политический квест — стать депутатом Госдумы и спасти разваливающиеся областные заводы.
Также в сериале снялись Ольга Лерман, Нонна Гришаева, Инга Оболдина и другие, а режиссерами выступили Алексей Зотов («Политех») и Дмитрий Губарев («Физрук»).
Со 2 ноября, Okko
Сериал «Клиника святого Дениса» / St. Denis Medical, 3 сезон (18+)
Медицинский ситком о буднях больницы в Орегоне, страдающей от недостатка персонала и финансирования. Местные врачи и медсестры, не смотря на тяжелые условия и постоянные переработки, сохраняют оптимизм и стараются помочь пациентам.
Основной каст сохранится и в третьем сезоне: Венди Маклендон-Кови («Девичник в Вегасе»), Дэвид Алан Грир («Крутые ребята»), Эллисон Толман («Почему женщины убивают») и Калико Кауахи («Теория большого взрыва»). Поставил сериал Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).
Со 2 ноября, NBC
Фильм «Паршивые овцы» / Bad Apples (18+)
Черная комедия о специфике системы образования. По сюжету молодая учительница Мария (Сирша Ронан) пытается установить дисциплину в классе десятилеток, изолировав главного хулигана Дэнни (Эдди Уоллер) в подвале собственного дома — удивительно, но в итоге это никого не смущает. Режиссером сатирической картины стал Джонатан Эцлер.
С 3 ноября, Prime Video
Фильм «Твоя мать, твоя мать, твоя мать» / Your Mother Your Mother Your Mother (18+)
Триллер со звездой «Зеленой книги» Махершалой Али в роли набожного профессионального киллера, который сталкивается с трудной мишенью в лице корейского пастора, прошедшего войну в Ираке (Джон Чо). Режиссером выступил Бассам Тарик («Откуда ты родом?»).
C 3 ноября, Prime Video
Сериал «Король гольфа» / Stick, 2 сезон (18+)
Спортивная комедия с Оуэном Уилсоном, играющим профессионального гольфиста Прайса, который когда-то разрушил свою карьеру и семейную жизнь, а теперь тренирует перспективного юниора (Питер Дагер). Также в касте — Тимоти Олифант («Опустошение»), Джуди Грир («Каникулы в Мексике») и Марк Мэрон («Безмолвное братство»). Сценарий написал автор «Ford против Ferrari» Джейсон Келлер.
С 4 ноября, Apple TV
Сериал «Величайший» / The Greatest, премьера (18+)
История Кассиуса Клея (позже ставшего известным как Мухаммед Али) — обычного парня из Луисвилла, превратившегося в величайшего боксера своего времени. Главную роль исполнил Джелен Бест («Американские истории ужасов»), режиссером выступила Стэйси Мухаммад («Кросс»), а одним из продюсеров проекта выступил обладатель «Оскара» Майкл Б. Джордан.
C 4 ноября, Prime Video
Сериал «Улей», премьера (18+)
По сюжету Мордовский драматический театр приезжает в Москву со спектаклем «Улей» по мотивам местного фольклора — но во время постановки гибнет исполнитель главной роли. Это запускает цепочку мистических событий. В касте проекта — Павел Ворожцов, Ксения и Полина Кутеповы, Агриппина Стеклова, Илья Любимов и другие. Режиссер — Сергей Осипьян («Купцы и дети»).
С 5 ноября, «Амедиатека»
Фильм «До последнего грамма» / The Weight (18+)
На дворе 1930-е, находящийся в тюрьме Сэм Мерфи (Итан Хоук) получает заманчивое предложение — пронести партию золота в компании сомнительных личностей через опасную местность в обмен на освобождение. Также в фильме снялись Рассел Кроу, Джулия Джонс, Остин Амелио и другие, а режиссером выступил Падрик Маккинли («Обломки»).
С 5 ноября, «Кинопоиск», Wink
Фильм «Маск» / Musk (18+)
Противоречивое жизнеописание скандального миллиардера и одного из самых влиятельных людей на планете прямо сейчас. Четырехчасовой документальный фильм снял патриарх жанра Алекс Гибни (обладатель «Оскара» за «Такси на темную сторону»).
С 6 ноября, Prime Video
Сериал «Институт» / The Institute, 2 сезон (18+)
Очередная экранизация вышедшего в 2019 году романа Стивена Кинга: по сюжету похищенного 12-летнего мальчика Люка привозят в загадочный Институт, где содержатся дети с паранормальными способностями. В касте — обладательница «Золотого глобуса» Мэри-Луиз Паркер («Дурман») и Бен Барнс («Каратель»). Режиссером выступил Джек Бендер, известный по «Остаться в живых», а сценарий написал Бенджамин Кэвелл («Родина»).
C 8 ноября, MGM+
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