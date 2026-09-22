Не очень доброе кино: какой получилась экранизация игры «Обитель зла» режиссера «Орудий» Зака Креггера?

У медицинского курьера Брайана (Остин Абрамс) выдался непростой вечер в окрестностях городка Раккун-Сити. На улице холодно и снежно, его девушка обрывает телефон и очень хочет обсудить незапланированную беременность, а в местной больнице уставшие врачи сначала хамят, но затем подкидывают новый заказ — доставить термоконтейнер с неясным содержимым на машине с летней резиной по обледенелой дороге в клинику покрупнее (зато за двойную оплату). Поскольку даже пара долларов лишней не бывает, Брайан соглашается — как выяснится уже через несколько минут, совершенно зря.

В темноте он сбивает странную женщину, которая явно не в себе: мало того что она ходит по зимнему лесу в ярком платье, так и в прочих поведенческих аспектах выглядит, мягко говоря, подозрительно. На горизонте появляется шериф, но присутствие правоохранительных органов никак не помогает, а наоборот, окончательно дает понять: в городке открылся натуральный портал в зомби-ад — посторонние люди (включая детей) пытаются тебя укусить, к тому же из них в качестве дополнения к общей тревожной картине лезут какие-то инфернальные щупальца.

Курьеру-недотепе теперь придется выживать, уповая на случайно затрофеенное огнестрельное оружие разного калибра (естественно, в реальной жизни с ним герой обращаться не умеет и полагается на опыт в видеоиграх). Что, впрочем, не отменяет его ответственного отношения к работе: взял посылку — нужно ее доставить.