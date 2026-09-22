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Кино и сериалы

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Не очень доброе кино: какой получилась экранизация игры «Обитель зла» режиссера «Орудий» Зака Креггера?

В мировом прокате успешно стартовала новая экранизация видеоигры «Обитель зла» автора «Варвара» и «Орудий» Зака Креггера. Собака.ru рассказывает, почему ее стоит посмотреть даже тем, кто скептически относится к переносу такого контента на большие экраны.

Canada Audio Visual Tax Credit, Capcom Entertainment, Columbia Pictures, Constantin Film, Czech Audiovisual Fund, 2026

У медицинского курьера Брайана (Остин Абрамс) выдался непростой вечер в окрестностях городка Раккун-Сити. На улице холодно и снежно, его девушка обрывает телефон и очень хочет обсудить незапланированную беременность, а в местной больнице уставшие врачи сначала хамят, но затем подкидывают новый заказ — доставить термоконтейнер с неясным содержимым на машине с летней резиной по обледенелой дороге в клинику покрупнее (зато за двойную оплату). Поскольку даже пара долларов лишней не бывает, Брайан соглашается — как выяснится уже через несколько минут, совершенно зря.

В темноте он сбивает странную женщину, которая явно не в себе: мало того что она ходит по зимнему лесу в ярком платье, так и в прочих поведенческих аспектах выглядит, мягко говоря, подозрительно. На горизонте появляется шериф, но присутствие правоохранительных органов никак не помогает, а наоборот, окончательно дает понять: в городке открылся натуральный портал в зомби-ад — посторонние люди (включая детей) пытаются тебя укусить, к тому же из них в качестве дополнения к общей тревожной картине лезут какие-то инфернальные щупальца.  

Курьеру-недотепе теперь придется выживать, уповая на случайно затрофеенное огнестрельное оружие разного калибра (естественно, в реальной жизни с ним герой обращаться не умеет и полагается на опыт в видеоиграх). Что, впрочем, не отменяет его ответственного отношения к работе: взял посылку — нужно ее доставить.

Canada Audio Visual Tax Credit, Capcom Entertainment, Columbia Pictures, Constantin Film, Czech Audiovisual Fund, 2026

Серия игр «Обитель зла» студии Capcom про кровавую корпорацию Umbrella, которая планировала создать сверхлюдей, а породила армию монстров, еще с девяностых годов стала неотъемлемой частью массовой культуры — тот самый красно-белый логотип в виде зонтика до сих пор любят прикреплять на автомобили или пропуска, очевидно, недовольные своей должностью офисные работники. Окончательно популяризировала франшизу с несколько запутанным лором экранизация 2002 года режиссера Пола У. С. Андерсона (не путать с Полом Томасом Андерсоном!) с Миллой Йовович в главной роли и последовавшие за ней продолжения, однако проблема оказалась в том, что, кроме первого фильма, смотреть эту историю, строго говоря, невыносимо.

Из-за этого на автора симпатичного «Варвара» и хитовых «Орудий» Зака Креггера возлагались повышенные ожидания: сможет ли он нестыдно перенести на экран эту вселенную, не вызвав гнева чуткой аудитории геймеров и киноманов?

Удивительно, но у него получилось. Новая «Обитель зла», с одной стороны, обнуляется до заводских настроек — ее точно будет интересно смотреть даже тем, кто не играл ни в одну часть игры и понятия не имеет, что такое T-вирус и тому подобное. С другой — Креггер правильно чувствует не только кинематографический ритм, но и игровые механики. В полуторачасовой хронометраж ловко уложены и кадры от первого и третьего лица, и поиски лута в ящиках, и открытие замков, и балансирование над пропастью — заметно, что режиссер много времени провел не только за этой серией, но и в принципе за разными шутерами.

Canada Audio Visual Tax Credit, Capcom Entertainment, Columbia Pictures, Constantin Film, Czech Audiovisual Fund, 2026

Большой проблемой экранизаций видеоигр до сих пор считается отсутствие у зрителя ощущения вовлеченности в процесс, однако здесь режиссеру за счет грамотной съемки и монтажа удалось, по крайней мере, сгладить этот, казалось бы, непреодолимый угол.

Отдельное удовольствие — смотреть на разнообразных монстров: отовсюду лезут пугающие женщины, собаки, дети, раздутые мясные караваи и совсем уже невменяемые сложносоставные абоминации, отсылающие к «Нечто» Джона Карпентера. И вовсе неважно, что главный герой поначалу выглядит раздражающим клиническим идиотом (отдельно отметим его шапку, которая находится за гранью добра и зла) — в процессе он набьет очки опыта. В играх — и в жизни — у всех так.

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