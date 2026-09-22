Не очень доброе кино: какой получилась экранизация игры «Обитель зла» режиссера «Орудий» Зака Креггера?

В мировом прокате успешно стартовала новая экранизация видеоигры «Обитель зла» автора «Варвара» и «Орудий» Зака Креггера. Собака.ru рассказывает, почему ее стоит посмотреть даже тем, кто скептически относится к переносу такого контента на большие экраны.
У медицинского курьера Брайана (Остин Абрамс) выдался непростой вечер в окрестностях городка Раккун-Сити. На улице холодно и снежно, его девушка обрывает телефон и очень хочет обсудить незапланированную беременность, а в местной больнице уставшие врачи сначала хамят, но затем подкидывают новый заказ — доставить термоконтейнер с неясным содержимым на машине с летней резиной по обледенелой дороге в клинику покрупнее (зато за двойную оплату). Поскольку даже пара долларов лишней не бывает, Брайан соглашается — как выяснится уже через несколько минут, совершенно зря.
В темноте он сбивает странную женщину, которая явно не в себе: мало того что она ходит по зимнему лесу в ярком платье, так и в прочих поведенческих аспектах выглядит, мягко говоря, подозрительно. На горизонте появляется шериф, но присутствие правоохранительных органов никак не помогает, а наоборот, окончательно дает понять: в городке открылся натуральный портал в зомби-ад — посторонние люди (включая детей) пытаются тебя укусить, к тому же из них в качестве дополнения к общей тревожной картине лезут какие-то инфернальные щупальца.
Курьеру-недотепе теперь придется выживать, уповая на случайно затрофеенное огнестрельное оружие разного калибра (естественно, в реальной жизни с ним герой обращаться не умеет и полагается на опыт в видеоиграх). Что, впрочем, не отменяет его ответственного отношения к работе: взял посылку — нужно ее доставить.
Серия игр «Обитель зла» студии Capcom про кровавую корпорацию Umbrella, которая планировала создать сверхлюдей, а породила армию монстров, еще с девяностых годов стала неотъемлемой частью массовой культуры — тот самый красно-белый логотип в виде зонтика до сих пор любят прикреплять на автомобили или пропуска, очевидно, недовольные своей должностью офисные работники. Окончательно популяризировала франшизу с несколько запутанным лором экранизация 2002 года режиссера Пола У. С. Андерсона (не путать с Полом Томасом Андерсоном!) с Миллой Йовович в главной роли и последовавшие за ней продолжения, однако проблема оказалась в том, что, кроме первого фильма, смотреть эту историю, строго говоря, невыносимо.
Из-за этого на автора симпатичного «Варвара» и хитовых «Орудий» Зака Креггера возлагались повышенные ожидания: сможет ли он нестыдно перенести на экран эту вселенную, не вызвав гнева чуткой аудитории геймеров и киноманов?
Удивительно, но у него получилось. Новая «Обитель зла», с одной стороны, обнуляется до заводских настроек — ее точно будет интересно смотреть даже тем, кто не играл ни в одну часть игры и понятия не имеет, что такое T-вирус и тому подобное. С другой — Креггер правильно чувствует не только кинематографический ритм, но и игровые механики. В полуторачасовой хронометраж ловко уложены и кадры от первого и третьего лица, и поиски лута в ящиках, и открытие замков, и балансирование над пропастью — заметно, что режиссер много времени провел не только за этой серией, но и в принципе за разными шутерами.
Большой проблемой экранизаций видеоигр до сих пор считается отсутствие у зрителя ощущения вовлеченности в процесс, однако здесь режиссеру за счет грамотной съемки и монтажа удалось, по крайней мере, сгладить этот, казалось бы, непреодолимый угол.
Отдельное удовольствие — смотреть на разнообразных монстров: отовсюду лезут пугающие женщины, собаки, дети, раздутые мясные караваи и совсем уже невменяемые сложносоставные абоминации, отсылающие к «Нечто» Джона Карпентера. И вовсе неважно, что главный герой поначалу выглядит раздражающим клиническим идиотом (отдельно отметим его шапку, которая находится за гранью добра и зла) — в процессе он набьет очки опыта. В играх — и в жизни — у всех так.
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