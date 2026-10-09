Что смотреть дома на этой неделе: новый «Человек-паук», «Кэрри» по Стивену Кингу и возвращение Лунтика

Сериал «Кэрри» / Carrie, премьера (18+)

Экранизация классики Стивена Кинга. За нее после «Доктора Сна» и «Жизни Чака» снова взялся большой любитель его творчества Майк Флэнаган.

В роли 16-летней школьницы, которая обнаружила в себе способности к телекинезу, снялась Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»). Также в проекте играют Сиена Агудонг, Мэттью Лиллард и Эмбер Мидфандер.

С 7 октября, Prime Video