Что смотреть дома на этой неделе: новый «Человек-паук», «Кэрри» по Стивену Кингу и возвращение Лунтика

А также — комедия с Владимиром Вдовиченковым и Денисом Власенко «Вор в загоне», продолжение «Истории его служанки», аниме «Хранитель камфорного дерева», триллер «Флорист» с Жаном Рено и Дэннисом Куэйдом и многое другое! Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Человек-паук: Новый день» / Spider-Man: Brand New Day (18+)
Повзрослевший герой Тома Холланда вынужден одновременно справляться и со злодеями, и с экзистенциальным кризисом.
Подробнее — в нашей рецензии.
С 6 октября, Prime Video
Сериал «Кэрри» / Carrie, премьера (18+)
Экранизация классики Стивена Кинга. За нее после «Доктора Сна» и «Жизни Чака» снова взялся большой любитель его творчества Майк Флэнаган.
В роли 16-летней школьницы, которая обнаружила в себе способности к телекинезу, снялась Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»). Также в проекте играют Сиена Агудонг, Мэттью Лиллард и Эмбер Мидфандер.
С 7 октября, Prime Video
Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» (0+)
Новые полнометражные приключения Лунтика. Всеми любимый герой живет с мамой, но скучает по папе, который сейчас на обратной стороне Луны.
Тогда он решает отправиться туда самостоятельно — в компании кузнечика Кузи и гусениц Пупсеня и Вупсеня. Режиссером и сценаристом выступила Дарья Шмидт.
С 7 октября, «Кинопоиск»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Хранитель камфорного дерева» / Kusunoki no Bannin (18+)
Юноша Рэйто становится хранителем древнего камфорного дерева, которое по легенде исполняет желания. Анимационный фильм Томохико Ито («Здравствуй, мир», «Город, в котором меня нет»).
В итоге это поможет ему узнать важную тайну своей семьи.
С 5 октября, Wink
Сериал «Вор в загоне», премьера (18+)
Молодой московский психолог пытается найти общий язык с матерым бандитом. Комедия с Денисом Власенко и Владимиром Вдовиченковым.
Антон (Власенко) приезжает в сибирский городок знакомиться с отцом своей невесты, который оказывается главой местной ОПГ (Вдовиченков) и тщательно скрывает проблемы с ментальным здоровьем — самое время приступать к терапии.
Кроме них в сериале снялись Елизавета Кононова, Сергей Романович, Юлия Александрова и Ольга Медынич. Режиссер — Артем Лемперт («Тополиный пух»).
С 5 октября, «Кинопоиск», «Иви»
Сериал «Нянька в погонах», премьера (18+)
Бывший прапорщик воспитывает трех несносных детей из богатой семьи. Комедия с Алексеем Маклаковым в привычном амплуа.
Военный пенсионер Василий Валерьевич устраивается нянькой в семью бизнесмена и сразу же начинает наводить там суровый армейский порядок — но дети тоже оказываются не лыком шиты. Кроме Маклакова в сериале снялись Анна Изотова, Марк Гордиенко и Севастьян Бугаев. Шоу снял Артур Румынский («Мама будет против»).
С 5 октября, СТС, Wink
Фильм «Флорист» / The Florist (18+)
Экшен о наемном убийце Карле (Дэннис Куэйд), который притворяется тихим любителем растений, а на деле вместе с напарником Чарли (Жан Рено) занимается темными делами.
Но однажды он спасает девушку Лейлу (Скай Кац), очень много знающую о коррупции в местной полиции — и всех причастных к этой тайне собираются убрать. Режиссер — Бабак Наджафи («Падение Лондона»).
С 6 октября, Okko, Wink, «Кион»
Сериал «Басс из машины» / Bass X Machina, премьера (18+)
Анимационный стимпанк про альтернативный Дикий Запад. Авторы — Studio Mir, создавшие «Ведьмак: Кошмар волка» и «Люди Икс'97».
Отец семейства по имени Басс устал от беззакония и опасности в лице бандитов, машин и монстров и решает сам вершить правосудие. Главного героя озвучил Брайан Тайри Генри (номинация на «Оскар» за «Мост через озеро»).
С 6 октября, Netflix
Сериал «Разумное сомнение» / Reasonable Doubt, 4 сезон (18+)
Адвокат Джекс Стюарт все так же готова на все, чтобы защитить клиентов. Юридическое шоу Hulu заходит на новый сезон.
В главной роли по-прежнему Эмаяци Коринеальди. Шоураннер сериала — актриса Керри Вашингтон, звезда «И повсюду тлеют пожары».
С 6 октября, Hulu
Сериал «История его служанки», 2 сезон (16+)
Многосерийная мелодрама в антураже XIX века, которую уже окрестили российскими «Бриджертонами». В главных ролях —Милана Бру и Матвей Лыков.
По сюжету дворянка Анна съезжается с графом Шереметьевым — из-за того, что ей нужно вернуть проигранное имение отца, девушке приходится на год стать его служанкой. Также в проекте снялись Екатерина Гусева, Алена Хмельницкая, Илья Носков, Ольга Ломоносова и другие.
С 6 октября, «Иви»
Сериал «Начальная школа "Эбботт"» / Abbott Elementary, 6 сезон (18+)
Продолжение популярного мокьюментари-проекта режиссеров «Офиса». Место действия — государственная школа в Филадельфии.
Шоураннерами выступают Рэндолл Айнхорн и Мэттью Сон, а учителей тут играют придумавшая саму история Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»).
С 7 октября, ABC
Сериал «Первый брак Джорджи и Мэнди» / Georgie and Mandy's First Marriage, 2 сезон (18+)
Спин-офф «Детства Шелдона» о старшем брате вундеркинда и его жене. Создатели «Теории большого взрыва» продолжают развивать франшизу.
Комедийный сериал содержит сюжетный спойлер не только в названии — фанаты «Теории» знают, что брак Джорджа Купера (Монтана Джордан) и Мэнди Маккаллистер (Эмили Осмент) все же закончился разводом. Что не мешает создать множество ситкомных гэгов о сложностях совместного быта и родительства.
С 8 октября, CBS
Сериал «Таргет», 2 сезон (16+)
Школьник видит будущее через таргетированную рекламу в своих гаджетах. Новый сезон фэнтези-мелодрамы из Казахстана.
Продолжение истории со зловещими баннерами — на этот раз Марк (Михаил Сотников) и его друзья будут пытаться разгадать тайну угрожающих роликов, приходящих на их телефоны. В основной каст остался без изменений: Аида Курмангалиева, Аскар Ильясов, Радион Кан и другие. Режиссерами выступили Данияр Болотбеков («Черный двор») и Василий Куценко (один из сценаристов «Чебурашки» и «Последнего богатыря»).
С 8 октября, Start
Фильм «Кодекс Данте» / In the Hand of Dante (18+)
Исторический триллер, который разворачивается в двух таймлайнах.
Пока Данте Алигьери ищет вдохновение для своей «Божественной комедии» современный нью-йоркский писатель Ник собирается выяснить подлинность ее рукописи (обоих играет Оскар Айзек). В по-настоящему звездном касте — Аль Пачино, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа и Джон Малкович. Картину снял Джулиан Шнабель, автор «Скафандра и бабочки».
С 8 октября, «Кинопоиск»
Сериал «Аватар: Семь убежищ» / Avatar: Seven Havens, премьера (12+)
Юная маг Пави узнает, что стала новым аватаром. Третий мультсериал из вселенной Ааанга и Корры.
Девушка вместе с братом-близнецом изо всех сил пытается спасти Семь убежищ и вернуть себе доверие людей. Создатели проекта не изменились — это Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко.
C 9 октября, Paramount+
Сериал «Остров сокровищ» / Treasure Island, премьера (18+)
Юный Джим Хокинс находит карту сокровищ капитана Флинта и отправляется в опасное путешествие. Экранизация одноименного романа Роберта Льюиса Стивенсона.
Вместе с Джимом (Том Свит) и его матерью Бесс (Хейли Этвелл) на охоту за большим кушем выходят пират Джон Сильвер (Дэвид Ойелоуо) и британский агент Эрон Грэм (Джек Хьюстон). Создателем выступил Роберт Мерфи («Шетланд»).
С 11 октября, MGM+
Комментарии (0)