Что смотреть дома на этой неделе: продолжение «Олдскула», сериал «Трудно быть богом» и «Холоп 3»

А также — новый сезон «Джентльменов» Гая Ричи, «Сигнал бедствия» с Райаном Рейнольдсом, Рассел Кроу в «Ночном бизнесе» и продолжение приключений «Любопытной Варвары». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Олдскул», 2 сезон (16+)
Новые серии обаятельного комедийного мокьюментари про строгую учительницу математики старой формации Марию Павловну (Мария Аронова), сменившую привычную работу на преподавание в престижном лицее у расслабленных детей непростых родителей. Все ради того, чтобы быть поближе к внучке (Таисья Калинина), с которой она не общалась десять лет из-за ссоры с дочерью. Спойлер: к концу первого сезона весь коллектив милых чудаков столичной школы и их учеников становится чуть ли не родным.
В касте сериала также Роман Маякин («Сергий против нечисти»), Игорь Хрипунов («Пальма»), Дэниел Барнс («Москва слезам не верит. Все только начинается») и Ефим Шифрин. Режиссеры — Александр Жигалкин («Папины дочки») и Евгений Шелякин («Красный 5»).
С 1 сентября, Start, Premier
Сериал «Трудно быть богом», премьера (18+)
Новая попытка адаптации истории о столкновении застрявшей на уровне Средневековья инопланетной цивилизации и прогрессивных землян. На этот раз — в сериальном формате. Шоураннером проекта выступил Теймур Джафаров («13-я клиническая»), сценарий написал автор «Слова пацана» Андрей Золотарев, режиссером стал Дмитрий Тюрин («Триггер»). В касте — сербский актер Александар Радойичич (кавер-бой нашего сентябрьского номера!), а еще Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Леонид Ярмольник и многие-многие другие.
С 3 сентября, Wink
Фильм «Холоп 3» (12+)
Третья часть популярной франшизы, режиссером которой вновь выступил Клим Шипенко. На этот раз Гриша (Милош Бикович) в образе Петра I будет перевоспитывать семейную пару на грани развода — роли супругов Вяземских исполнили Павел Прилучный и Кристина Асмус. Кроме них в комедии снялись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.
С 3 сентября, Start, «Иви», Premier, Okko, «Кион»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Любопытная Варвара», 3 сезон (6+)
Наивный, но обаятельный детский детектив о юной сыщице (в духе Уэса Андерсена!) стал лучшим сериалом на фестивале «Пилот» в 2024 году. Напомним, Варя (Полина Айнутдинова) — вундеркинд, она интересуется криминалистикой и мечтает раскрывать преступления. На каникулах девочка приезжает погостить к бабушке с дедушкой в поселок Верховой, вскоре выясняется, что там творятся очень странные дела. В третьем сезоне героиня Варвара и ее друг Вася едут в детский лагерь, где берутся за очередное расследование.
Шоу основано на серии книг Георгия Ланского, а режиссером новых серий стал Марк Нуриев.
С 1 сентября, Wink
Сериал «Шурик и Шарик», 3 сезон (12+)
Продолжение комедийного мультсериала о трех друзьях из вымышленного города Подмосковска — тихом Шурике, амбициозном Жоре и рассудительном Платоне. Вместе с ними живет веселый пес Шарик: вся компания периодически вляпывается в самые нелепые ситуации. Режиссер первых сезонов не поменялся — это Федор Абрамов и его соавторы.
С 1 сентября, Okko
Сериал «Джентльмены» / The Gentlemen, 2 сезон (18+)
Возвращение спин-оффа одноименного фильма Гая Ричи — режиссер написал его сценарий и поставил несколько эпизодов. Главная роль у Тео Джеймса из второго сезона «Белого лотоса» и «Жены путешественника в времени». Он играет военного в отставке Эдди, которому достается в наследство от отца вместе с поместьем наркобизнес — подземная плантация с запрещенной «травкой».
В касте «Джентльменов» также — Кая Скоделарио («Молокососы»), Дэниэл Ингс («Сексуальное просвещение») и любимец Ричи Винни Джонс («Костолом», «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола»).
С 3 сентября, Netflix
«Чед Пауэрс» / Chad Powers, 2 сезон (18+)
Спортивная комедия на основе реальной пранк-истории о футболисте со сложным характером Рассе, который решает перезапустить карьеру и придумывает себе новую личность — добряка Чеда Пауэрса. После чего идет в новую команду-аутсайдер, которая только рада такому приобретению.
Протагониста сыграл Глен Пауэлл («Я не киллер»), он же выступил одним из авторов сценария вместе с Майклом Уолдроном («Локи»).
С 3 сентября, Hulu
Сериал «Марик», премьера (18+)
Драма Егора Бероева («Кукла») о военном враче Марке (Василий Копейкин), вернувшемся в родной Мариуполь. Чтобы начать новую жизнь, он устраивается работать в скорую помощь — что поможет ему отпустить прошлое и найти любовь. В касте — Владимир Стержаков, Никита Тезин и Анастасия Жданова.
С 4 сентября, «Кион»
Фильм «Ночной бизнес» / The Get Out (18+)
История владельца элитного клуба в Лос-Анджелесе Манко Капака (Рассел Кроу), которому приходится вспомнить свое темное прошлое после того, как его ограбили — в деле замешаны представители картелей и другие опасные люди. Также в касте — Люк Эванс, Аарон Пол и Тереза Палмер, а режиссерское кресло занял Деррик Борте («Неистовый»).
С 4 сентября, «Кинопоиск», Wink, Okko, «Кион», «Иви»
Фильм «Сигнал бедствия» / Mayday, премьера (18+)
Абсурдистская комедия на тему «американский шпион случайно приземлился в СССР». Лейтенант Келли (Райан Рейнольдс) после падения самолета случайно знакомится с Николаем Устиновым (Кеннет Брана), который на фоне перестроечных времен хочет забыть свое прошлое в КГБ и ориентируется на атлантические ценности. Режиссерами выступили Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн (одни из авторов сценария «Человек-паук: Возвращение домой»).
С 4 сентября, Apple TV
Фильм «Грузовички» (6+)
Мультфильм в стиле пиксароских «Тачек» о грузовичке по имени Саня, который всю жизнь работал в песчаном карьере с родителями, но внезапно встретился с городскими обитателями — вместе с новыми друзьями ему предстоит справиться с извержением вулкана. Режиссером истории стал Дмитрий Грачев («Омар в большом кино»).
С 5 сентября, Okko, Wink
Сериал «Повесть о двух городах» / A Tale of Two Cities, премьера (18+)
Экранизация одноименной книги Чарльза Диккенса о переплетении судеб адвоката Сидни Картона (звезда «Игры престолов» Кит Харингтон) и аристократа-эмигранта Чарльза Дарнея (Франсуа Сивиль из «Разбитых сердец») во времена Французской революции. Режиссером выступил Ричард Кларк (сериал «Война миров»).
С 6 сентября, MGM+
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