Что смотреть дома на этой неделе: продолжение «Олдскула», сериал «Трудно быть богом» и «Холоп 3»

Сериал «Олдскул», 2 сезон (16+)

Новые серии обаятельного комедийного мокьюментари про строгую учительницу математики старой формации Марию Павловну (Мария Аронова), сменившую привычную работу на преподавание в престижном лицее у расслабленных детей непростых родителей. Все ради того, чтобы быть поближе к внучке (Таисья Калинина), с которой она не общалась десять лет из-за ссоры с дочерью. Спойлер: к концу первого сезона весь коллектив милых чудаков столичной школы и их учеников становится чуть ли не родным.

В касте сериала также Роман Маякин («Сергий против нечисти»), Игорь Хрипунов («Пальма»), Дэниел Барнс («Москва слезам не верит. Все только начинается») и Ефим Шифрин. Режиссеры — Александр Жигалкин («Папины дочки») и Евгений Шелякин («Красный 5»).

С 1 сентября, Start, Premier