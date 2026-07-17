Что смотреть дома на этой неделе: «Лаки» с Аней Тейлор-Джой, «Холод» с Любовью Аксеновой и «Фейк» с Анастасией Красовской

А также — Уилл Феррелл в спортивной комедии «Ястреб», третья часть «Не одна дома» и авантюрное драмеди «Вместе до конца». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Лаки» / Lucky, премьера (18+)
Аня Тейлор-Джой играет преступницу по прозвищу Лаки. Перед тем, как завязать с опасным бизнесом, та отправляется на последнее дело. Также в касте Аннетт Беннинг, Тимоти Олифант и Дрю Старки.
Шоураннеры — Джонатан Троппер («Банши») и Кэсси Паппас («Укрытие»).
С 15 июля, Apple TV
Сериал «Фейк», премьера (18+)
Триллер о молодой учительнице и блогерше Рите (Анастасия Красовская), которую терроризирует таинственный киберсталкер. В процессе собственного расследования она понимает, что им может оказаться кто угодно: подруга, бывший бойфренд или кто-то из школы. Также в касте — Полина Ауг, Эльдар Калимулин, Василий Михайлов и другие. Режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов («Казино», «Неверные»).
С 16 июля, Okko
Сериал «Холод», премьера (18+)
Драма о несправедливо обвиненной девушке Жене (Любовь Аксенова), которая потеряла мужа и маленькую дочь в автомобильной аварии и оказалась за решеткой. Там она знакомится с другой заключенной, Яной (Линда Лапиньш) — та помогает ей бежать и найти настоящих виновников трагедии. Также в касте — Лариса Гузеева, Петр Федоров и Денис Прытков, а режиссером выступил Алексей Казаков (соавтор Жоры Крыжовникова по дилогии «Горько!»).
С 17 июля, «Иви», «Кион», Start, Wink
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Вместе до конца» / Ride or Die, премьера (18+)
Дебби (Октавия Спенсер, «Прислуга») и Джудит (Ханна Уодингэм, «Тед Лассо») — лучшие подруги. Однажды выясняется, что Дебби на самом деле наемная убийца — теперь спасаться от киллеров и полиции им придется вместе. Режиссерами выступили Пейтон Рид («Человек-муравей») и Лорен Волкштейн («Охотник за головами»).
С 15 июля, Prime Video
Сериал «Ястреб» / The Hawk, премьера (18+)
Спортивная комедия с Уиллом Ферреллом, играющим стареющего чемпиона по гольфу Лонни, который не собирается сдаваться и хочет победить в своем последнем турнире. Также в проекте снялись Джонни Татро, Форчун Фейстер и Молли Шеннон. Режиссер — Джонатан Уотсон («Праведные Джемстоуны»).
С 16 июля, Netflix
Фильм «Не одна дома 3. Выпускной» (6+)
Триквел популярной семейной комедии: в нем девушка Маша (Милана Хаметова) вновь сталкивается с происками Няни (Юлианна Михневич), которая собирается сорвать ей выпускной. В других ролях — Давид Манукян, Алексей Маклаков, Марк-Малик Мурашкин, Роман Курцын и другие. Режиссером выступил Митрий Семенов-Алейников, снявший вторую часть.
C 16 июля, «Кинопоиск», «Иви», «Кион», Start, Wink, Okko
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