Что смотреть дома на этой неделе: «Лаки» с Аней Тейлор-Джой, «Холод» с Любовью Аксеновой и «Фейк» с Анастасией Красовской

Сериал «Холод», премьера (18+)

Драма о несправедливо обвиненной девушке Жене (Любовь Аксенова), которая потеряла мужа и маленькую дочь в автомобильной аварии и оказалась за решеткой. Там она знакомится с другой заключенной, Яной (Линда Лапиньш) — та помогает ей бежать и найти настоящих виновников трагедии. Также в касте — Лариса Гузеева, Петр Федоров и Денис Прытков, а режиссером выступил Алексей Казаков (соавтор Жоры Крыжовникова по дилогии «Горько!»).

С 17 июля, «Иви», «Кион», Start, Wink