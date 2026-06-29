Лучшие сериалы июля 2026-го: драмеди «Паша», «Лаки» с Аней Тейлор-Джой и приквел «Блондинки в законе» «Эль»

А также — комедия «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич, спин-офф «Теории большого взрыва» «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную», продолжение «Мажора», триллер о кибербуллинге «Фейк» с Анастасией Красовской плюс новые сезоны «Ковчега», «Укрытия», «Звездного пути» и «Ходячих мертвецов». Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в июле.
ГЛАВНОЕ
«Эль» / Elle, премьера (18+)
Приквел популярной дилогии «Блондинка в законе», рассказывающий о школьных годах юристки Эль Вудс (Лекси Майнтри из «Молодых людей»). Шоураннерами проекта стали Лаура Киттрелл («Белая ворона») и Кэролайн Дрис («Дневники вампира»), а продюсером — Риз Уизерспун, игравшая главную роль в оригинале.
С 1 июля, Prime Video
«Паша», премьера (18+)
Инди-драмеди о настройщике пианино Паше (Аскар Ильясов), который в свои 30 с небольшим не добился особенных успехов в жизни и плывет по течению. Знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Ирина Горбачева) вносит в его и без того сумбурный быт дополнительную сумятицу. На фестивале «Пилот»-2026 сериал получил три приза: у Ильясова лучшая мужская роль, у Юлианны Михневич — женская, а сценаристы и режиссеры Антон Коломеец и Евгения Тамахина взяли награду за лучший сценарий.
С 10 июля, «Амедиатека»
«Лаки» / Lucky, премьера (18+)
Аня Тейлор-Джой играет преступницу по прозвищу Лаки. Перед тем, как завязать с опасным бизнесом, та отправляется на последнее дело. Также в касте Аннетт Беннинг, Тимоти Олифант и Дрю Старки.
Шоураннеры — Джонатан Троппер («Банши») и Кэсси Паппас («Укрытие»).
С 15 июля, Apple TV
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Зовите Витю!», премьера (16+)
По сюжету комедийного сериал главный дар экстрасенса-шарлатана Вити (Илья Соболев) — разводить отчаявшихся людей на деньги. На Витю выходит блогерша Саша (Саша Бортич), которая мечтаает снять разгромное разоблачение. «Экстрасенс» начинает видеть духов по-настоящему, и Саша решает, что это шанс снять ролик-сенсацию. Режиссером выступил дебютант Денис Тяпичев.
С 1 июля, «Кион»
«Красота», премьера (18+)
Сериал Сарика Андреасяна о первом в Советском Союзе конкурсе красоты в 1989 году — Екатерина Стулова играет директора ДК, в котором она с массой разнообразных трудностей пытается его провести. Также в проекте снялись Николай Шрайбер, Алена Хмельницкая, Евгений Сидихин и Маргарита Дьяченкова.
С 1 июля, «Кион»
«Люди Икс '97» / X-Men '97, 2 сезон (18+)
Основанный на комиксах Marvel мультсериал 1990-х был одним из самых популярных шоу в истории. Новые проект — прямое продолжение оригинала. Он даже начинается ровно с тех событий, на которых тот оборвался.
Команда супергероев вновь спасает мир ото зла после прощания со своим лидером Чарльзом Ксавье. Новым наставником становится Циклоп, и да, Магнето тоже вскоре объявится. Разработкой проекта занимался Бо ДеМайо, работавший над «Ведьмаком». Во втором сезоне ООН признает мутантов супергероями, но довольны этим далеко не все.
С 1 июля, Disney+
«Кошмарные соседи» / Worst Neighbor Ever, премьера (18+)
Документальный проект, спродюсированный Джейсоном Блумом — вполне можно назвать его наследником хита Netflix «Кошмарный квартирант», только здесь показывают истории людей, чью жизнь превратили в сущий ад соседи. Фактуры много: интервью участников, реконструкции и записи с нагрудных камер полицейских.
С 1 июля, Netflix
«Укрытие» / Silo, 3 сезон (18+)
Продолжение сай-фай-триллера с Ребеккой Фергюсон о постапокалиптическом мире будущего (основано на романах Хью Хоуи). Напомним, по сюжету поверхность Земли становится токсичной, а человечество переселяется в бункер глубиной в 144 этажа. Выходить из него строго запрещено. Инженер Джульетта начинает сомневаться, что людям говорят правду, и выбирается наружу. Третий сезон станет для истории предпоследним — также шоураннер Грэм Йост заявил, что сценарий финальных серий уже готов.
С 3 июля, Apple TV
«Мажор», 5 сезон (18+)
Уже пятый по счету сезон криминально-детективного сериала с Павлом Прилучным, который стал прямым продолжением полного метра «Мажор в Дубае». По сюжету Игорь Соколовский вместе с дочерью переезжает на берег Черного моря и хочет перезагрузить свою жизнь, однако все снова идет наперекосяк. Главного антагониста-мошенника Берта сыграл Кирилл Кяро.
С 4 июля, «Кинопоиск»
«Суета», премьера (18+)
Криминальная комедия о четырех друзьях (Александр Федоров, Александр Аверин, Денис Власенко и Магомед Муртазалиев), которые решают ограбить инкассаторскую машину. Все заканчивается провалом — и вместо легких денег парни получают еще и долг в 150 миллионов. Проект снял Антон Родин (подростковый мини-сериал «Фейк»).
С 6 июля, Okko
«Уик-энд на пять звезд» / The Five-Star Weekend, премьера (18+)
Экранизация бестселлера Элин Хильдербранд: по сюжету переживающая смерть мужа фудблогер Холлис (Дженнифер Гарнер) приглашает на выходных четверых подруг — однако быстро становится понятно, что у каждой есть свои нелицеприятные секреты. Также в сериале снялись Реджина Холл, Хлоя Севиньи, Роберта Колиндрес и другие. Режиссерами выступили Дженнифер Моррисон («Плохой доктор») и Минки Спиро («Во всем виновата она»).
С 9 июля, Peaсock
«Маленький домик в прерии» / Little House on the Prairie, премьера (18+)
Ремейк популярного в 70-80-е годы американского сериала о семейной паре с двумя дочерьми, переехавшей из Висконсина в сельскую местность. В проекте сыграли Райан Робинс («Варкрафт»), Ребекка Амзаллак («Невероятное путешествие мистера Спивета»), Маклин Фиш («Шорси») и другие. Одним из режиссеров выступила Сара Адина («Рыцарь Семи королевств»).
С 9 июля, Netflix
«До гробовой доски» / Ride or Die, премьера (18+)
Дебби (Октавия Спенсер, «Прислуга») и Джудит (Ханна Уодингэм, «Тед Лассо») — лучшие подруги. Однажды выясняется, что Дебби на самом деле наемная убийца — теперь спасаться от киллеров и полиции им придется вместе. Режиссерами выступили Пейтон Рид («Человек-муравей») и Лорен Волкштейн («Охотник за головами»).
С 15 июля, Prime Video
«Ястреб» / The Hawk, премьера (18+)
Спортивная комедия с Уиллом Ферреллом, играющим стареющего чемпиона по гольфу Лонни, который не собирается сдаваться и хочет победить в своем последнем турнире. Также в проекте снялись Джонни Татро, Форчун Фейстер и Молли Шеннон. Режиссер — Джонатан Уотсон («Праведные Джемстоуны»).
С 16 июля, Netflix
«Фейк», премьера (18+)
Триллер о молодой учительнице и блогерше Рите (Анастасия Красовская), которую терроризирует таинственный киберсталкер. В процессе собственного расследования она понимает, что им может оказаться кто угодно: подруга, бывший бойфренд или кто-то из школы. Также в касте — Полина Ауг, Эльдар Калимулин, Василий Михайлов и другие. Режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов («Казино», «Неверные»).
С 16 июля, Okko
«Стюарт Блум не смог спасти Вселенную» / Stuart Fails to Save the Universe, премьера (18+)
Спин-офф «Теории большого взрыва» о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме (Кевин Сассмэн), который сломал устройство Шелдона и Леонарда и теперь с друзьями пытается его починить, чтобы Вселенная не схлопнулась. Сценарий написали авторы оригинального шоу Чак Лорри и Билл Прэди вместе с Заком Пенном («Мстители» и «Первому игроку приготовиться»).
С 23 июля, Max
«Звездный путь: Странные новые миры» / Star Trek: Strange New Worlds, 4 сезон (18+)
Новые приключения героев спин-оффа сериала «Звездный путь» — это предыстория, в которой речь идет о временах, когда Джеймс Тиберий Кирк (Пол Уэсли) еще не занял капитанское кресло «Энтерпрайза». Легендарным кораблем тут управляет капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт), а офицером по науке назначен Спок (Итан Пек). Над проектом работала большая команда сценаристов. Среди них — Алекс Куртцман, занимавшейся полнометражной дилогией «Стартрек» Джей Джей Абрамса.
С 23 июля, Paramount+
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» / The Walking Dead: Dead City, 3 сезон (18+)
Третий сезон спин-оффа «Ходячих мертвецов» вновь посвящен лидеру группировки «Спасители» Нигану (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Кохан), которые возвращаются в постапокалиптический Манхэттен. Шоураннер проекта — Эли Хорн, уже давно участвующий во франшизе.
С 26 июля, AMC
Сериал «Ковчег» / The Ark, 3 сезон (18+)
Продолжение сай-фая о том, как космический корабль «Ковчег» бороздит просторы Вселенной. Команда шаттла пытается найти планету, которая могла бы стать для них новым домом.
Сценарий проекта придумал среди прочих создатель франшизы «Звездные врата» и «Дня независимости» Дин Девлин. В касте — Кристи Бурк («Сверхъестественное»), Рис Ричи («Милые кости»), Ричард Флишман («Песочный человек») и другие.
С 29 июля, Syfy
Сериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» / Batman: Caped Crusader, 2 сезон (18+)
Анимационный проект про Бэтмена спродюсировали Джей Джей Абрамс, режиссер фильма о нем Мэтт Ривз и создатель мультсериала 1990-х Брюс В. Тимм. Действие происходит в мрачном Готэме 1940-х. Супергерой действительно нужен этому погрязшему в коррупции городу — на него периодически нападают то обычные преступники, то сверхзлодеи.
Режиссером анимационного сериала стала Кристин Сотта, работавшая над «Харли Квинн».
С 31 июля, Prime Video
Комментарии (0)