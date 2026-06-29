Лучшие сериалы июля 2026-го: драмеди «Паша», «Лаки» с Аней Тейлор-Джой и приквел «Блондинки в законе» «Эль»

«Люди Икс '97» / X-Men '97, 2 сезон (18+)

Основанный на комиксах Marvel мультсериал 1990-х был одним из самых популярных шоу в истории. Новые проект — прямое продолжение оригинала. Он даже начинается ровно с тех событий, на которых тот оборвался.

Команда супергероев вновь спасает мир ото зла после прощания со своим лидером Чарльзом Ксавье. Новым наставником становится Циклоп, и да, Магнето тоже вскоре объявится. Разработкой проекта занимался Бо ДеМайо, работавший над «Ведьмаком». Во втором сезоне ООН признает мутантов супергероями, но довольны этим далеко не все.

С 1 июля, Disney+