Видеоигры в кино: почему хорошие экранизации — большая редкость? И как это изменить?

Алексей Нимандов

автор Собака.ru, энтузиаст поп-культуры

Видеоигры до сих пор находятся в некой стигме. Считается, что есть настоящее искусство: музыка, литература, театр, музеи. А игры (особенно в отечественном сегменте) — это несерьезно, только для детей и так далее. В западной индустрии еще десятилетия назад пытались их экранизировать, но только относительно недавно начало приходить понимание, что это тоже искусство. Где есть деньги, и бюджеты там порой даже больше, чем в киношной среде.

Именно в последние 5-10 лет начали появляться экранизации, которые похожи на absolute cinema (как в меме про Скорсезе). Это и первый сезон The Last of Us, и первый сезон Fallout, и мультсериал «Аркейн», и мультфильмы про Супер Марио, производство которых контролирует Nintendo. За них действительно не стыдно, но они появлялись скорее не благодаря, а вопреки: и из-за стигмы, и из-за того, что снимавшие и продюсировавшие их люди — не очень-то и геймеры. Можно вспомнить экранизацию «Сайлент Хилла» 2006 года Кристофа Гана. Я буду стоять на том, что это на самом деле очень хорошая адаптация — без опоры на какую-то конкретную часть он ухватил суть этого мира.

А примеры отвратительных экранизаций — почти любые. Все, что делал Уве Болл: «Дом мертвецов», «Один в темноте», фильмы по «Бладрейн». Сюда же — ужасные экранизации «Бордерлендс» и «Охотника на монстров» с Милой Йовович, еще эти семь фильмов по «Обители зла», где более-менее смотрибельными были первые пара частей, но дальше пошел какой-то совсем несусветный трэш.

В отсутствие агентности многие экранизации теряют очень много вайба, нужной абстрактной атмосферы, но за счет адекватных сценариев стараются это компенсировать. При том что интерактивное кино — например, «Черное зеркало. Бандерснэтч» на Netflix не пошло в народ и осталось единичной историей, за которой пока нет никакого будущего для кинематографа.

Что касается инди-игр, они в подавляющем большинстве ставят на первое место геймплей, а на второе — нарратив. Поэтому, как мне кажется, беспроигрышный вариант их экранизаций — это короткий метр, как и сделали создатели фильма по Papers, Please. Получилось компактно, сюжетно, достаточно аутентично.

А вот Exit 8, игру, которая проходится в буквальном смысле за час реального времени, попытались натянуть на продолжительное нравоучение о родительстве. В итоге получилось нечто недостаточно страшное для хоррора, глубокое для фестивального кино (а ведь фильм показали в Каннах!) и малонасыщенное хуками для кино развлекательного. Но если бы Exit 8 был фильмом максимум на 30-40 минут, выиграли бы все.