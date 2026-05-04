Видеоигры в кино: почему хорошие экранизации — большая редкость? И как это изменить?

Последние тридцать с лишним лет появление любого фильма или сериала, снятого по популярной видеоигре, вызывает бурю — даже дискуссиям под условным названием «книга лучше» зачастую не снился такой накал страстей. Практически любая экранизация влечет за собой недовольство как геймеров, так и далеких от этой культуры зрителей: задача адекватно перенести игровые миры на экран для подавляющего большинства режиссеров (за редким исключением) оказывается непосильной.
Собака.ru изучила историю вопроса и вместе с вовлеченными в гейм-индустрию журналистами и блогерами попыталась понять, почему так сложно адаптировать игры и есть ли рецепт для перемен к лучшему?
Абсолютно любой топ лучших и худших экранизаций компьютерных игр (притом неважно, составляло его уважаемое издание или случайный пользователь) выглядит как итог, сгенерированный рандомайзером. Одни и те же фильмы и сериалы спокойно кочуют из одного списка в другой с вполне внятными объяснениями, почему условный «Minecraft в кино» — худший фильм на свете / самое увлекательное развлечение последних лет.
Понятно, что роль здесь играют возраст, насмотренность, игровой опыт, чувство юмора и еще миллион факторов, однако невозможно не заметить, что уровень вкусовщины в этом сегменте кинематографа просто запредельный. При этом все более-менее сходятся в одном: нестыдные адаптации гейм-хитов можно пересчитать по пальцам.
Началось это еще в 1993-м — с выходом фильма «Супербратья Марио» Аннабел Дженкел и Рокки Мортона (который считается первопроходцем в жанре «игра врывается в кино»). От экранизации суперпопулярной игры про водопроводчика, принцессу, грибы и злодейскую живность 1985 года ждали чего-то близкого к яркому оригиналу, а получили максимально дикую малобюджетную поделку с вайбом сна при высокой температуре. Тогда картину разнесли в щепки и зрители, и критики, но по прошествии лет все равно можно ощутить некоторую двойственность в оценках — все, конечно, плохо, но есть в «Марио» свое постмодернистское очарование.
Впрочем, этот маховик было уже не остановить: желание кинематографистов сделать первую хорошую экранизацию игры и заодно прокатиться на паровозике хайпа вылилось в несколько адаптаций популярных файтингов. В 1994-м в прокат вышли «Двойной дракон» с Марком Дакаскосом и «Уличный боец» с Жаном-Клодом Ван Даммом. Оба еще больше пошатнули веру в то, что игры можно вменяемо показать в кино — увлекательный аттракцион в пиксельном виде в формате фильма превратился в совсем невменяемый бурлеск. Тем удивительнее успех вышедшей годом позже «Смертельной битвы», которая неожиданно получила статус культовой (даже в 2026 году многие вспомнят, кому принадлежит фраза «эти очки стоили 500 баксов, урод») — однако, если быть честными, сейчас смотреть на это физически невыносимо.
Нулевые и десятые получились для киноадаптаций игр крайне противоречивыми. Мнения по поводу «Лары Крофт» с Анджелиной Джоли 2001 года серьезно разделились (и дилогия замерла на грани между успехом и провалом), вышла симпатичная первая «Обитель зла» (у которой потом появилось множество чудовищных продолжений), откровенно неудачный Doom и поток экранизаций Уве Болла — «Один в темноте», «Дом мертвецов», «Бладрейн», «Дом мертвецов», «Постал» и «Фар Край» отправили немца на олимп худших режиссеров всех времен.
Даже с учетом ошибок прошлого и развития технологий сделать хит в этом сегменте все равно не получалось: не взлетели ни «Макс Пэйн», ни целых два «Хитмэна». Разве что «Принц Персии» с Джейком Джилленхолом (а также первый «Сайлент Хилл» и отчасти «Варкрафт») оставил у зрителей в целом приятное впечатление — кино неидеальное, но точно не вызывающее желания ударить себя ладонью по лицу.
А вот десятые уже можно считать определенным прорывом — который случился, когда создатели плотно взялись за персонажей, органично выглядящих в детско-подростковом кино. Пикачу, Соник, Марио вместе с мишкой Фредди получили несколько сиквелов, а «Майнкрафт», к неудовольствию взрослых, и вовсе вызвал буйное (но смешное) помешательство в кинотеатрах у альф и зумеров. Более серьезные форматы перекочевали в сериалы — пока на этом фоне в лидерах Last of Us, Fallout и «Аркейн».
Чтобы понять, почему в этой кинематографической нише сложилась ситуация, при которой одни экранизации откровенно проваливаются, а другие хоть и удаются, но все равно получают серьезную порцию критики (и есть ли пути решения?), мы поговорили с главредом портала StopGame.ru Иваном Лоевым, стримером и блогером Катей Вокшей и журналистом Алексеем Нимандовым.
Иван Лоев
главный редактор портала StopGame.ru
Также есть разница между «хорошим произведением» и «хорошей экранизацией». Например, «Аркейн» — великий мультсериал с отличной анимацией, увлекательной историей, глубокими персонажами и кучей интересных решений, принятых креативной командой. Но как экранизация League of Legends он очень так себе, потому что игра совершенно про другое. При этом к аниме по Cyberpunk можно предъявить много претензий. Но именно с позиции экранизации — демонстрации этого мира, игрового города, населяющих его личностей, разных игровых способностей, имплантов, оружия, а главное — духа — аниме оказывается почти эталонным.
Алексей Нимандов
автор Собака.ru, энтузиаст поп-культуры
Видеоигры до сих пор находятся в некой стигме. Считается, что есть настоящее искусство: музыка, литература, театр, музеи. А игры (особенно в отечественном сегменте) — это несерьезно, только для детей и так далее. В западной индустрии еще десятилетия назад пытались их экранизировать, но только относительно недавно начало приходить понимание, что это тоже искусство. Где есть деньги, и бюджеты там порой даже больше, чем в киношной среде.
Именно в последние 5-10 лет начали появляться экранизации, которые похожи на absolute cinema (как в меме про Скорсезе). Это и первый сезон The Last of Us, и первый сезон Fallout, и мультсериал «Аркейн», и мультфильмы про Супер Марио, производство которых контролирует Nintendo. За них действительно не стыдно, но они появлялись скорее не благодаря, а вопреки: и из-за стигмы, и из-за того, что снимавшие и продюсировавшие их люди — не очень-то и геймеры. Можно вспомнить экранизацию «Сайлент Хилла» 2006 года Кристофа Гана. Я буду стоять на том, что это на самом деле очень хорошая адаптация — без опоры на какую-то конкретную часть он ухватил суть этого мира.
А примеры отвратительных экранизаций — почти любые. Все, что делал Уве Болл: «Дом мертвецов», «Один в темноте», фильмы по «Бладрейн». Сюда же — ужасные экранизации «Бордерлендс» и «Охотника на монстров» с Милой Йовович, еще эти семь фильмов по «Обители зла», где более-менее смотрибельными были первые пара частей, но дальше пошел какой-то совсем несусветный трэш.
В отсутствие агентности многие экранизации теряют очень много вайба, нужной абстрактной атмосферы, но за счет адекватных сценариев стараются это компенсировать. При том что интерактивное кино — например, «Черное зеркало. Бандерснэтч» на Netflix не пошло в народ и осталось единичной историей, за которой пока нет никакого будущего для кинематографа.
Что касается инди-игр, они в подавляющем большинстве ставят на первое место геймплей, а на второе — нарратив. Поэтому, как мне кажется, беспроигрышный вариант их экранизаций — это короткий метр, как и сделали создатели фильма по Papers, Please. Получилось компактно, сюжетно, достаточно аутентично.
А вот Exit 8, игру, которая проходится в буквальном смысле за час реального времени, попытались натянуть на продолжительное нравоучение о родительстве. В итоге получилось нечто недостаточно страшное для хоррора, глубокое для фестивального кино (а ведь фильм показали в Каннах!) и малонасыщенное хуками для кино развлекательного. Но если бы Exit 8 был фильмом максимум на 30-40 минут, выиграли бы все.
Екатерина Хрусталева-Саблина
стример, видеоигровой блогер Вокша
Видеоигры — это механизмы, поэтому к выстраиванию истории предъявляются свои определенные требования. Если в кино зритель — лишь пассивный наблюдатель, то в играх человек за монитором — участник и двигатель событий. Соответственно, геймдизайнер должен не просто выстраивать линию сюжета, но и стремиться подчинить все узлы ключевой идее, заставить механики раскрывать историю. Логика построения рассказа должна вращаться вокруг действия. Это порождает свои сложности в сторителлинге, но и дарит такие преимущества, какими не могут похвастаться другие формы искусства.
Если режиссер берется за экранизацию, он должен понимать выбранную игру — то, как игровой механизм являлся частью повествовательного элемента. В идеальном мире было бы неплохо, чтобы у режиссера была своя управляющая идея, не противоречащая заложенной в оригинал мысли, а дополняющая и украшающая ее. Например, можно отметить серию фильмов про Лару Крофт. Критики склонны оценивать фильм отрицательно, но кино отлично понимает, чем был оригинал. Фокусируясь на механиках, киношная версия делает их повествовательным элементом. А главное — экранизация подарила нам новый образ Лары с лицом Анджелины Джоли. Отрицательный пример — любой фильм Уве Болла. Они не преступны сами по себе, но из-за отсутствия понимания преимуществ и механик немецкий режиссер снимал второсортный проходняк.
К критериям хорошей экранизации я бы добавила самодостаточность. То есть любой человек, севший смотреть кино, но не знакомый с оригиналом, должен все понимать и увлеченно погружаться в процесс. При просмотре короткого метра Portal 2006 года зритель, не знакомый с культовой классикой, никогда в жизни не поймет: что, зачем и почему происходит. Этим же страдает Beholder 2019-го, снятый российской студией «Кинодом» — слишком большая ставка была сделана на фансервис. Однако другой их фильм, Papers Please, уже гораздо лучше справляется с задачей быть самостоятельным. Из больших картин можно вспомнить фильм «Снова в школу» по мотивам игры Detention, которая была основана на реальных событиях на Тайване в период «Белого террора».
И последний критерий — понимание тона первоисточника. Чем больше уважение режиссера к проекту — тем точнее будет передана атмосфера оригинала. Я бы сказала, что игровые экранизации должны содержать в себе фансервис, ведь зритель идет посмотреть на уже полюбившуюся для себя историю. Наблюдая знакомые элементы на экране, человек получает желанную порцию дофамина. Из хороших примеров мне приходит в голову аниме-адаптация 2007 года одной из моих любимых серий игр Devil May Cry, которая и на референсы богата, и хорошо передает атмосферу первых двух частей. Из плохих примеров — версия 2025-го, где картинка хоть и напичкана отсылками к оригиналу, но они призваны прикрыть собой абсолютный промах по атмосфере и смыслу.
