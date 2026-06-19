Что смотреть дома на этой неделе: мистическая драма «Шурале», продолжение «Шугара» и новый сезон «Дома Дракона»

А также — хоррор «Полутон», второй сезон «Агентства» с Майклом Фассбендером, Сэм Уортингтон в триллере «Я найду тебя» и ромком «Сообщения для Изабель». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Шурале» (18+)
Мистическая драма дебютантки Алины Насибуллиной (она же исполнила главную роль), основанная на татарском фольклоре. По сюжету главная героиня Айша приезжает на родину искать пропавшего брата Тимура (Геннадий Блинов) и сталкивается с местной мистикой во всей красе — в родных пейзажах криминальный авторитет (Роман Михайлов) и другие обитатели этой локации выглядят не менее жутко, чем лесной дух Шурале. Также в звездном касте — Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, рэпер Хаски и другие.
С 18 июня, «Кинопоиск», «Иви», «Кион»
Сериал «Шугар» / Sugar, 2 сезон (18+)
Продолжение детективного сериала с Коллином Фарреллом в роли нелюдимого сыщика-одиночки Джона Шугара, который во втором сезоне продолжит разыскивать свою сестру. Сценарную команду возглавил Марк Протосевич, работавший над фильмами «Клетка» и «Я — легенда, режиссером выступил Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Преданный садовник»). Также сам Фаррелл — среди исполнительных продюсеров проекта.
С 19 июня, Apple TV
Сериал «Дом Дракона» / House of the Dragon, 3 сезон (18+)
Продолжение эпической саги Джорджа Мартина — третий сезон посвящен развитию Танца Драконов, кровопролитной гражданской войны. Новые восемь серий не станут финальными: четвертый и финальный сезон запланирован на 2028 год.
С 21 июня, Max
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Полутон» / The Undertone (18+)
Изобретательный канадский хоррор студии A24 о девушке-подкастерше Эви (Нина Кири), получившей в эфир 10 странных аудиофайлов — звуки начинают складываться в зловещее послание, которое явно касается ее лично. Режиссером выступил дебютант Иан Туасон.
С 16 июня, «Кинопоиск», «Иви», Wink
Сериал «Я найду тебя» / I Will Find You, премьера (18+)
Новая экранизация романа-триллера Харлана Кобена — по сюжету мужчина по имени Дэвид (Сэм Уортингтон) отбывает пожизненное заключение за убийство сына. Однако он его не совершал, и внезапно узнав, что тот может быть жив, он решается на побег. Также в касте — Бритт Лауэр, Майло Вентимилья и Клэнси Браун.
C 18 июня, Netflix
Фильм «Сообщения для Изабель» / Voicemails for Isabelle, премьера (18+)
Ромком Леи Маккендрик («Болтунья»), в котором героиня Зои Дойч по имени Джилл переживает утрату сестры Изабель и продолжает записывать ей голосовые о своей жизни. Однако номер уже давно принадлежит другому человеку — риелтору Уэсу (Ник Робинсон). Он проникается ее историями и решать найти девушку. Также в касте — Ник Офферман, Сиэра Браво и Лукас Гейдж.
С 19 июня, Netflix
Сериал «Агентство» / The Agency: Central Intelligence, 2 сезон (18+)
Продолжение американского триллера с Майклом Фассбендером и яркой романтической линией, основанного на популярном французском шоу «Бюро». Он играет тайного агента ЦРУ по прозвищу Марсианин — во втором сезоне он отправится в Судан спасать свою возлюбленную Самию (Джоди Тернер-Смит). Ричард Гир и Джеффри Райт также вернулись к своим ролям, а первые эпизоды вновь поставил Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Искупление»).
С 21 июня, Prime Video
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