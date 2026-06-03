Марк Эйдельштейн выступит на петербургской премьере драмеди «Ганди молчал по субботам»

В конце июня в прокат выйдет драмеди «Ганди молчал по субботам» — полнометражный дебют режиссера Юрия Зайцева. Главные роли в фильме исполнили Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская и Олег Гаркуша. В Петербурге планируют два предпремьерных показа картины — на одном из них выступит сам Эйдельштейн.

В основе сюжета — пьеса Анастасии Букреевой (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») о подростке по прозвищу Мот. По сюжету из семьи 16-летнего Мота уходит отец. В знак протеста герой приводит домой бездомную женщину.

Фильм снимали в Петербурге. Среди локаций — Васильевский остров, Петроградка и городские дворы.

16 июня в 20:00 петербургская премьера состоится в кинотеатре «Аврора». На сеансе выступят актер Марк Эйдельштейн, режиссер Юрий Зайцев и съемочная группа.

17 июня в 20:00 еще один показ проведут в кинозале «Ленфильма». Режиссер Зайцев обсудит картину с директором благотворительной организации «Ночлежка» Данилом Крамаровым.

«Ганди молчал по субботам» в широком прокате с 18 июня. Билеты на спецпоказы в Петербурге и других городах в продаже на сайте.

18+