Марку Эйдельштейну — 23! За что мы любим стиль звезды «Аноры»?

Кино-дебют случился в 2020 году — сериале «Сама дура» не принес Марку особой популярности, зато притянул за собой главные роли в сериале «Смычок» (для которого пришлось вспомнить скрипковое прошлое!), фильмах «Первый снег» и «Страна Саша» (сыграл в дуэте с партнером по обложке Собака.ru Машей Мацель!). С последним даже поехал на Берлинале в 2022 году. Тогда же и по тому же поводу началось сотрудничество с Gucci — на свою первую примерку на Столешниковом Эйдельштейн отправился прямиком с пар. «Что мне нравится в Gucci, так это самоирония, сочетание люкса с простотой и парадоксом. Хотелось бы дружить с ними и дальше», — поделился Марк в интервью для The Blueprint.

Эйдельштейн с ноги вошел в кино-раж и доказал, что умеет и в сына настоятеля («Монастырь»), и в школьника-супергероя («Сто лет тому вперед»), и в бестолкового мажора («Анора»). Именно ставшая культовой драмеди Шона Бейкера превратила Марка в завсегдатая премий (от Golden Globe до BAFTA) и заставила переодеться из стритвира Anteater в сверкающие пиджаки и инфантильные клеши Alexander McQueen, атласные двойки Prada и блейзер с кушаком Valentino, в котором актер позировал в обнимку с Тимоти Шаламе на церемонии вручения премии Gotham Awards.

Если раньше экстравагантный вкус юного Марка приводил к оплеухам на заднем дворе школы, то сейчас любовь к ажурным ретро-кардиганам, ципао-рубашкам и блестяще-шуршащему декору стала причиной соседства с Сиршей Ронан, Деми Мур и Джеффом Голдблюмом в списках Best Dressed. За собой в Голливуд Эйдельштейн тянет и российские бренды: вместо привычных смокингов выбирает кружевные рубашки Odor (в тандеме с трениками!), гибриды пиджаков и кардиганов и расшитые пайеточными бутонами блейзеры Roma Uvarov Design.