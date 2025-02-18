Марку Эйдельштейну — 23! За что мы любим стиль звезды «Аноры»?

Сегодня загадываем желание вместе со звездой фильма «Анора» и героем обложки Собака.ru — Марком Эйдельштейном. На счету 23-летнего актера — больше десяти ролей, одна (пока что!) Золотая пальмовая ветвь и звание главного актера-зумера (Тимоти, подвинься!). В честь праздника вспоминаем путь актера от нелегальных посещений театральных пар до главной роли у Шона Бейкера и от петербургского стритвир-бренда Anteater до смокингов Prada и Valentino.
Марк Эйдельштейн для октябрьского выпуска Собака.ru
Марк Эйдельштейн для октябрьского выпуска Собака.ru
Марк Эйдельштейн в съемке New York Magazine, 2024
Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юра Борисов на Каннском кинофестивале, 2024
Каннский кинофестиваль, 2024
Церемония вручения премии «Золотой глобус», 2025
Марк Эйдельштейн в съемке Wonderland., 2024
Марк Эйдельштейн в съемке НН.Собака.ru, 2024
Марк Эйдельштейн в съемке НН.Собака.ru, 2024
Мама (преподаватель сценической речи в Нижегородском театральном училище им. Евстигнеева) и папа (спортивный журналист) не поощряли актерские наклонности сына — приходилось тайком сбегать с уроков на пары будущих артистов (читай: на работу к маме!). Добегался до того, что в седьмом классе пригласили на кастинг «Улицы» в Москву — согласился, приехал (тоже, конечно, тайком от родителей), но не взяли, как сам признается, к счастью.
Затем — финал Всероссийского конкурса чтецов «Живая речь» и знакомство с деканом ГИТИСа Тарасом Белоусовым, который не только укрепил намерение Марка стать актером, но и посоветовал сделать это как можно скорее — 10 и 11 класс Эйдельштейн закончил экстерном и в 2020-ом году поступил в Школу-студию МХАТ (покорил комиссию отрывком из «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера — «Если уж хотите знать правду, так я девственник»). На вступительные тоже поехал, никому ничего не сказав, а деньги на билеты остались с подработки моделью на показе Гоши Рубчинского. Кстати, кроме актерских амбиций, были и модельные: Марк снимался в кампейнах нижегородского мультибренда «Родина», на чей стритвир откладывал с обедов и подработок. К сожалению, одноклассники не оценили фэшн-потенциал юного Эйдельштейна и однажды попросили пояснить за узкие красные джинсы и лонгслив с американским флагом.
Марк Эйдельштейн в съемке НН.Собака.ru, 2024
Марк Эйдельштейн в съемке НН.Собака.ru, 2024
Церемония вручения премии Governors Awards, 2024
Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Юра Борисов на Beyond Fest, 2024
Премьера фильма «Анора» в Нью-Йорке, 2024
SAG-AFTRA Foundation Conversations, 2024
Церемония вручения премии Gotham Awards, 2024
Кино-дебют случился в 2020 году — сериале «Сама дура» не принес Марку особой популярности, зато притянул за собой главные роли в сериале «Смычок» (для которого пришлось вспомнить скрипковое прошлое!), фильмах «Первый снег» и «Страна Саша» (сыграл в дуэте с партнером по обложке Собака.ru Машей Мацель!). С последним даже поехал на Берлинале в 2022 году. Тогда же и по тому же поводу началось сотрудничество с Gucci — на свою первую примерку на Столешниковом Эйдельштейн отправился прямиком с пар. «Что мне нравится в Gucci, так это самоирония, сочетание люкса с простотой и парадоксом. Хотелось бы дружить с ними и дальше», — поделился Марк в интервью для The Blueprint.
Эйдельштейн с ноги вошел в кино-раж и доказал, что умеет и в сына настоятеля («Монастырь»), и в школьника-супергероя («Сто лет тому вперед»), и в бестолкового мажора («Анора»). Именно ставшая культовой драмеди Шона Бейкера превратила Марка в завсегдатая премий (от Golden Globe до BAFTA) и заставила переодеться из стритвира Anteater в сверкающие пиджаки и инфантильные клеши Alexander McQueen, атласные двойки Prada и блейзер с кушаком Valentino, в котором актер позировал в обнимку с Тимоти Шаламе на церемонии вручения премии Gotham Awards.
Если раньше экстравагантный вкус юного Марка приводил к оплеухам на заднем дворе школы, то сейчас любовь к ажурным ретро-кардиганам, ципао-рубашкам и блестяще-шуршащему декору стала причиной соседства с Сиршей Ронан, Деми Мур и Джеффом Голдблюмом в списках Best Dressed. За собой в Голливуд Эйдельштейн тянет и российские бренды: вместо привычных смокингов выбирает кружевные рубашки Odor (в тандеме с трениками!), гибриды пиджаков и кардиганов и расшитые пайеточными бутонами блейзеры Roma Uvarov Design.
Марк Эйдельштейн в съемке Wonderland, 2024
Марк Эйдельштейн в съемке i-D, 2024
Церемония вручения премии Film Independent Spirit Awards, 2025
Марк Эйдельштейн в том самом пиджаке Roma Uvarov Design из «Аноры»
Марк Эйдельштейн в Roma Uvarov Design
Charles Finch & Chanel Pre-BAFTA party, 2025
Церемония вручения премии BAFTA, 2025
К 23 годам Марк Эйдельштейн сумел расширить диапазон амплуа до солидного размера (доказательство — больше дюжины строк в портфолио!), заработать сотрудничество с кино- и фэшн-гигантами (от Романа Михайлова и Шона Бейкера до Gucci и Prada), появиться на страницах мировых изданий (от Wonderland до Variety и GQ), получить приглашения на главные премии и даже сдвинуть с пьедестала Тимоти Шаламе. Готовимся следить за его новым выходом, на этот раз на «Оскаре», куда актер приедет поддержать коллег по «Аноре», а пока желаем не сойти с ума от всех (радостных, но все же) потрясений. Ведь как Марк сам себе пожелал в интервью для i-D:«Сначала я должен разобраться со всеми этими чувствами внутри себя».
Текст: Юлия Ишимова
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