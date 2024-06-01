Как команда ЦВЗ «Манеж» придумала выставку-блокбастер «Город-герой Ленинград» (приняли 150 тысяч посетителей!)

«Блокада Ленинграда была чудовищной трагедией, настоящей гуманитарной катастрофой, которая унесла больше миллиона жизней. Но город выстоял, победив голод, холод и даже смерть.

Помимо очевидных просветительских и образовательных целей нам важно было дать людям возможность почувствовать историю, пропустить ее через себя. Наша выставка рассказывала о том, что происходило в Ленинграде в это страшное время. Как жили обычные люди, во что они верили и на что надеялись. Что помогло не пасть духом, ходить на работу, ухаживать за близкими.

Один из моих самых любимых экспонатов — свадебное платье, в котором в 1943 году венчалась Варвара Мясоедова, жительница Ленинграда. Платье для невесты было перешито из ночной сорочки Марии Бенуа, бабушки жениха. И это свадебное платье олицетворяет жизнь и любовь — все то, что сохраняло силу духа ленинградцев.

Нашей главной задачей было дать возможность зрителю прочувствовать эти события — и страшные, и такие трогательные, как эта история двух влюбленных. Это совершенно новый тип музейной коммуникации со зрителем. Поэтому выставка решена театрально. Здесь много декораций, драматических приемов, света, цвета. Проект получился очень сложным, эмоционально тяжелым, но наш зритель выходил с осознанием того, в каком великом городе мы живем».