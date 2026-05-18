Смотрим первый трейлер фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Олегом Гаркушей

«Ганди молчал по субботам» — полнометражный дебют режиссера Юрия Зайцева. Премьера прошла в 2025 году на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде.

Драмеди снимали в Петербурге. Среди локаций — Васильевский остров, Петроградка и городские дворы. Чтобы лучше вжиться в образ женщины в ситуации бездомности, актриса Дарья Екмасова волонтерила в помогающих организациях.

Продюсируют картину Эдуард Суворов, Надежда Андрющенко, Василина Федорова («До рассвета»), Андрей Соколов, Ольга Кульчицкая, Евгений Григорьев и Андрей Апостолов («Детка» с Марией Мацель). Вместе с режиссером Зайцевым над сценарием работала Лиза Цыганова («Мерзлая земля»).

«Ганди молчал по субботам» в прокате с 18 июня.

