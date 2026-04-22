Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским продлили на второй сезон

Детективную историю о заведении, из которого можно звонить умершим, впервые показали в октябре 2025 года.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Kion

Мистический триллер «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским в роли бармена продлили на второй сезон. Даты релиза станут известны позже.

Первый сезон из семи эпизодов вышел в онлайн-кинотеатре «Кион» 1 октября 2025 года. Проект вернул Козловского на экран после почти трехлетнего перерыва в театре и кино. Вместе с ним в кадре появились Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Александр Ильин младший, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Иван Макаревич, Михаил Смазнов, Вадим Пироженко и Егор Шип.

Читайте также: Позвони мне в Сайлент Хилл. Каким получился камбэк Данилы Козловского в сериале «Бар “Один звонок”»?

По сюжету в первом сезоне следователь Андрей Морозов занимается поисками пропавшего сына своей жены, которая лежит в коме. Все улики ведут к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен, который помогает посетителям позвонить умершим.

«Бар "Один звонок"» номинировали на кинопремию «Ника» в категории «Лучший сериал», но проект уступил «Хроникам русской революции» Кончаловского. Сейчас сериал претендует на победу в шести номинациях премии АПКиТ — победителей объявят в мае.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: