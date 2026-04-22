Сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским продлили на второй сезон

Детективную историю о заведении, из которого можно звонить умершим, впервые показали в октябре 2025 года.
Мистический триллер «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским в роли бармена продлили на второй сезон. Даты релиза станут известны позже.
Первый сезон из семи эпизодов вышел в онлайн-кинотеатре «Кион» 1 октября 2025 года. Проект вернул Козловского на экран после почти трехлетнего перерыва в театре и кино. Вместе с ним в кадре появились Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Александр Ильин младший, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Иван Макаревич, Михаил Смазнов, Вадим Пироженко и Егор Шип.
По сюжету в первом сезоне следователь Андрей Морозов занимается поисками пропавшего сына своей жены, которая лежит в коме. Все улики ведут к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен, который помогает посетителям позвонить умершим.
«Бар "Один звонок"» номинировали на кинопремию «Ника» в категории «Лучший сериал», но проект уступил «Хроникам русской революции» Кончаловского. Сейчас сериал претендует на победу в шести номинациях премии АПКиТ — победителей объявят в мае.
