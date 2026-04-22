Сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским продлили на второй сезон

Мистический триллер «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским в роли бармена продлили на второй сезон. Даты релиза станут известны позже.

Первый сезон из семи эпизодов вышел в онлайн-кинотеатре «Кион» 1 октября 2025 года. Проект вернул Козловского на экран после почти трехлетнего перерыва в театре и кино. Вместе с ним в кадре появились Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Александр Ильин младший, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Иван Макаревич, Михаил Смазнов, Вадим Пироженко и Егор Шип.