Стал известен шорт-лист номинантов XIII кинематографической Премии АПКиТ

Сериал «Аутсорс» претендует на победу в девяти категориях.

«Аутсорс»
Okko, Продюсерская компания «Среда», 2025

«Аутсорс»

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) опубликовала шорт-лист номинантов на XIII кинопремию. По итогам голосования продюсеров в список вошел 41 проект, а также 68 специалистов в индивидуальных категориях. Среди номинантов за прошедший год — драма «Аутсорс» (сразу девять номинаций!), триумфаторы «Золотого орла» «Август» и «Пророк», документальный фильм «Брат навсегда» о дилогии Алексея Балабанова, мультфильм «Три кота».

НОМИНАНТЫ

Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)

  • «Аутсорс» (реж. Душан Глигоров)
  • «Бар "Один звонок"» (реж. Сергей Филатов)
  • «Ландыши. Такая нежная любовь» (реж. Александр Карпиловский)

Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)

  • «Виноград» (реж. Владимир Щегольков)
  • «Доктор Вера» (реж. Аня Мирохина)
  • «Челюскин. Первые» (реж. Степан Коршунов)

Лучший телесериал (5-19 серий)

  • «Атом» (реж. Нурбек Эген)
  • «Константинополь» (реж. Сергей Чекалов)
  • «Любовь Советского Союза» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов)

Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)

  • «Дорогой Вилли» (реж. Владимир Щегольков)
  • «На сопках Маньчжурии» (реж. Денис Нейманд)
  • «Топор. 1945. Июль» (реж. Вадим Островский)

Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)

  • «Акушер» (2 сезон, реж. Денис Карро)
  • «Скорая помощь» (8 сезон, реж. Богдан Дробязко)
  • «Эльбрус» (реж. Юлия Гончарова, Сергей Ганночка)

Лучший полнометражный художественный фильм

  • «Август» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев)
  • «Батя 2. Дед» (реж. Илья Учитель)
  • «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров)

Лучший документальный фильм

  • «Брат навсегда» (реж. Григорий Сельянов, Анна Сельянова)
  • «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия» (реж. Игорь Прокопенко)
  • «Секс в СССР» (реж. Никита Кононов)

Лучший комедийный сериал

  • «Волшебный участок» (2 сезон, реж. Степан Гордеев)
  • «Олдскул» (реж. Александр Жигалкин, Евгений Шелякин)
  • «Подслушано в Рыбинске» (реж. Петр Тодоровский)

Лучший анимационный сериал

  • «Простоквашино» (7 сезон)
  • «Три кота»
  • «Чемпионы. Футбольный сезон»

Лучший документальный сериал

  • «В поисках Андрея Рублева» (реж. Орхан Абулов)
  • «Дорогой Вилли. Настоящая история» (реж. Сергей Кожевников)
  • «Черкизон. Ад и рай новой России» (реж. Вадим Ватагин)

Лучший актер сериала

  • Иван Янковский («Аутсорс»)
  • Данила Козловский («Бар "Один звонок"»)
  • Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая актриса сериала

  • Марина Александрова («Дыши»)
  • Ника Здорик («Ландыши. Такая нежная любовь»)
  • Мария Аронова («Олдскул»)

Лучший актер второго плана в сериале

  • Эльдар Калимуллин («Аутсорс»)
  • Александр Ильин мл. («Бар "Один звонок"»)
  • Евгений Ткачук («Государь»)
  • Сергей Марин («Константинополь»)
  • Игорь Золотовицкий («Улица Шекспира»)

Лучшая актриса второго плана в сериале

  • Аня Чиповская («Атом»)
  • Даша Котрелева («Аутсорс»)
  • Мария Смольникова («Волшебный участок», 2 сезон)
  • Полина Гухман («Москва слезам не верит. Все только начинается»)
«Бар "Один звонок"»
DK Entertainment, 2025

«Бар "Один звонок"»

Лучшая режиссерская работа

  • Душан Глигоров(«Аутсорс»)
  • Сергей Филатов («Бар "Один звонок"»)
  • Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая сценарная работа

  • Игорь Прокопенко, Дмитрий Новоселов («Дорогой Вилли»)
  • Илья Куликов, Алексей Иванов, Василий Внуков («Камбэк»)
  • Иван Баранов («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая операторская работа

  • Батыр Моргачев («Аутсорс»)
  • Максим Шинкоренко («Любовь Советского Союза»)
  • Максим Осадчий («Фишер. Затмение»)

Лучшие визуальные эффекты

  • Black Point («Волшебный участок», 2 сезон)
  • Black Point («Кибердеревня», 2 сезон)
  • Black Point («Этерна»)

Лучшая оригинальная музыка к сериалу

  • Сергей Каширин («Аутсорс»)
  • Сергей Жуков, Александр Хальзев, Михаил Жуков, Игорь Пиджаков, Никита Вашкевич («ВИА "Васильки"»)
  • Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Аноприев («Ландыши. Такая нежная любовь»)
  • Роман Литвинов («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая работа художника-постановщика

  • Екатерина Панцырева, Константин Винокуров, Илья Мандриченко («Александр I»)
  • Владислав Серебренников («Атом»)
  • Назик Каспарова («Константинополь»)

Лучшая работа художника по костюмам

  • Анастасия Поташкина («Александр I»)
  • Светлана Михаленко («Константинополь»)
  • Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина («Любовь Советского Союза»)
  • Наталья Белоусова («Этерна»)

Лучшая работа художника по гриму

  • Анастасия Эсадзе, Татьяна Шайгарданова («Волшебный участок», 2 сезон)
  • Ксения Малкина («Государь»)
  • Светлана Рассохина («Дорогой Вилли»)
  • Ирина Илларионова, Елена Дмитриенко («Хроники русской революции»)

Лучшая работа звукорежиссера

  • Алексей Самоделко, Александр Десятов («Бар "Один звонок"»)
  • Ростислав Коренблит («Ландыши. Такая нежная любовь»)
  • Павел Дореули, Павел Стасенко («Любовь Советского Союза»)

Лучшая работа режиссера монтажа

  • Екатерина Бересневич, Кирилл Арасланов, Михаил Левин («Аутсорс»)
  • Марсель Шамшулин («Бар "Один звонок"»)
  • Антон Полковников («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая работа кастинг-директора

  • Татевик Залинян, Мария Гоготова («Аутсорс»)
  • Наталья Троицкая («Дорогой Вилли»)
  • Екатерина Семина («Ландыши. Такая нежная любовь»)

Кинопремия АПКиТ проводится с 2013 года. Конкурс проводят более чем в 20 номинациях, чтобы отметить лучшие сериалы и фильмы минувшего года, а также отдельных участников кинопроизводства. Лауреатов определяют по художественным и техническим критериям оценки, а также по коммерческим показателям проектов. Победителей оглашают на торжественной церемонии вручения.

