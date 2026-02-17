Стал известен шорт-лист номинантов XIII кинематографической Премии АПКиТ

Сериал «Аутсорс» претендует на победу в девяти категориях.
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) опубликовала шорт-лист номинантов на XIII кинопремию. По итогам голосования продюсеров в список вошел 41 проект, а также 68 специалистов в индивидуальных категориях. Среди номинантов за прошедший год — драма «Аутсорс» (сразу девять номинаций!), триумфаторы «Золотого орла» «Август» и «Пророк», документальный фильм «Брат навсегда» о дилогии Алексея Балабанова, мультфильм «Три кота».
НОМИНАНТЫ
Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)
- «Аутсорс» (реж. Душан Глигоров)
- «Бар "Один звонок"» (реж. Сергей Филатов)
- «Ландыши. Такая нежная любовь» (реж. Александр Карпиловский)
Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)
- «Виноград» (реж. Владимир Щегольков)
- «Доктор Вера» (реж. Аня Мирохина)
- «Челюскин. Первые» (реж. Степан Коршунов)
Лучший телесериал (5-19 серий)
- «Атом» (реж. Нурбек Эген)
- «Константинополь» (реж. Сергей Чекалов)
- «Любовь Советского Союза» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов)
Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)
- «Дорогой Вилли» (реж. Владимир Щегольков)
- «На сопках Маньчжурии» (реж. Денис Нейманд)
- «Топор. 1945. Июль» (реж. Вадим Островский)
Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)
- «Акушер» (2 сезон, реж. Денис Карро)
- «Скорая помощь» (8 сезон, реж. Богдан Дробязко)
- «Эльбрус» (реж. Юлия Гончарова, Сергей Ганночка)
Лучший полнометражный художественный фильм
- «Август» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев)
- «Батя 2. Дед» (реж. Илья Учитель)
- «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров)
Лучший документальный фильм
- «Брат навсегда» (реж. Григорий Сельянов, Анна Сельянова)
- «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия» (реж. Игорь Прокопенко)
- «Секс в СССР» (реж. Никита Кононов)
Лучший комедийный сериал
- «Волшебный участок» (2 сезон, реж. Степан Гордеев)
- «Олдскул» (реж. Александр Жигалкин, Евгений Шелякин)
- «Подслушано в Рыбинске» (реж. Петр Тодоровский)
Лучший анимационный сериал
- «Простоквашино» (7 сезон)
- «Три кота»
- «Чемпионы. Футбольный сезон»
Лучший документальный сериал
- «В поисках Андрея Рублева» (реж. Орхан Абулов)
- «Дорогой Вилли. Настоящая история» (реж. Сергей Кожевников)
- «Черкизон. Ад и рай новой России» (реж. Вадим Ватагин)
Лучший актер сериала
- Иван Янковский («Аутсорс»)
- Данила Козловский («Бар "Один звонок"»)
- Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске»)
Лучшая актриса сериала
- Марина Александрова («Дыши»)
- Ника Здорик («Ландыши. Такая нежная любовь»)
- Мария Аронова («Олдскул»)
Лучший актер второго плана в сериале
- Эльдар Калимуллин («Аутсорс»)
- Александр Ильин мл. («Бар "Один звонок"»)
- Евгений Ткачук («Государь»)
- Сергей Марин («Константинополь»)
- Игорь Золотовицкий («Улица Шекспира»)
Лучшая актриса второго плана в сериале
- Аня Чиповская («Атом»)
- Даша Котрелева («Аутсорс»)
- Мария Смольникова («Волшебный участок», 2 сезон)
- Полина Гухман («Москва слезам не верит. Все только начинается»)
Лучшая режиссерская работа
- Душан Глигоров(«Аутсорс»)
- Сергей Филатов («Бар "Один звонок"»)
- Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»)
Лучшая сценарная работа
- Игорь Прокопенко, Дмитрий Новоселов («Дорогой Вилли»)
- Илья Куликов, Алексей Иванов, Василий Внуков («Камбэк»)
- Иван Баранов («Подслушано в Рыбинске»)
Лучшая операторская работа
- Батыр Моргачев («Аутсорс»)
- Максим Шинкоренко («Любовь Советского Союза»)
- Максим Осадчий («Фишер. Затмение»)
Лучшие визуальные эффекты
- Black Point («Волшебный участок», 2 сезон)
- Black Point («Кибердеревня», 2 сезон)
- Black Point («Этерна»)
Лучшая оригинальная музыка к сериалу
- Сергей Каширин («Аутсорс»)
- Сергей Жуков, Александр Хальзев, Михаил Жуков, Игорь Пиджаков, Никита Вашкевич («ВИА "Васильки"»)
- Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Аноприев («Ландыши. Такая нежная любовь»)
- Роман Литвинов («Подслушано в Рыбинске»)
Лучшая работа художника-постановщика
- Екатерина Панцырева, Константин Винокуров, Илья Мандриченко («Александр I»)
- Владислав Серебренников («Атом»)
- Назик Каспарова («Константинополь»)
Лучшая работа художника по костюмам
- Анастасия Поташкина («Александр I»)
- Светлана Михаленко («Константинополь»)
- Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина («Любовь Советского Союза»)
- Наталья Белоусова («Этерна»)
Лучшая работа художника по гриму
- Анастасия Эсадзе, Татьяна Шайгарданова («Волшебный участок», 2 сезон)
- Ксения Малкина («Государь»)
- Светлана Рассохина («Дорогой Вилли»)
- Ирина Илларионова, Елена Дмитриенко («Хроники русской революции»)
Лучшая работа звукорежиссера
- Алексей Самоделко, Александр Десятов («Бар "Один звонок"»)
- Ростислав Коренблит («Ландыши. Такая нежная любовь»)
- Павел Дореули, Павел Стасенко («Любовь Советского Союза»)
Лучшая работа режиссера монтажа
- Екатерина Бересневич, Кирилл Арасланов, Михаил Левин («Аутсорс»)
- Марсель Шамшулин («Бар "Один звонок"»)
- Антон Полковников («Подслушано в Рыбинске»)
Лучшая работа кастинг-директора
- Татевик Залинян, Мария Гоготова («Аутсорс»)
- Наталья Троицкая («Дорогой Вилли»)
- Екатерина Семина («Ландыши. Такая нежная любовь»)
Кинопремия АПКиТ проводится с 2013 года. Конкурс проводят более чем в 20 номинациях, чтобы отметить лучшие сериалы и фильмы минувшего года, а также отдельных участников кинопроизводства. Лауреатов определяют по художественным и техническим критериям оценки, а также по коммерческим показателям проектов. Победителей оглашают на торжественной церемонии вручения.
