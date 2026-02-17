Стал известен шорт-лист номинантов XIII кинематографической Премии АПКиТ

Лучшая режиссерская работа

Душан Глигоров(«Аутсорс»)

Сергей Филатов («Бар "Один звонок"»)

Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая сценарная работа

Игорь Прокопенко, Дмитрий Новоселов («Дорогой Вилли»)

Илья Куликов, Алексей Иванов, Василий Внуков («Камбэк»)

Иван Баранов («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая операторская работа

Батыр Моргачев («Аутсорс»)

Максим Шинкоренко («Любовь Советского Союза»)

Максим Осадчий («Фишер. Затмение»)

Лучшие визуальные эффекты

Black Point («Волшебный участок», 2 сезон)

Black Point («Кибердеревня», 2 сезон)

Black Point («Этерна»)

Лучшая оригинальная музыка к сериалу

Сергей Каширин («Аутсорс»)

Сергей Жуков, Александр Хальзев, Михаил Жуков, Игорь Пиджаков, Никита Вашкевич («ВИА "Васильки"»)

Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Аноприев («Ландыши. Такая нежная любовь»)

Роман Литвинов («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая работа художника-постановщика

Екатерина Панцырева, Константин Винокуров, Илья Мандриченко («Александр I»)

Владислав Серебренников («Атом»)

Назик Каспарова («Константинополь»)

Лучшая работа художника по костюмам

Анастасия Поташкина («Александр I»)

Светлана Михаленко («Константинополь»)

Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина («Любовь Советского Союза»)

Наталья Белоусова («Этерна»)

Лучшая работа художника по гриму

Анастасия Эсадзе, Татьяна Шайгарданова («Волшебный участок», 2 сезон)

Ксения Малкина («Государь»)

Светлана Рассохина («Дорогой Вилли»)

Ирина Илларионова, Елена Дмитриенко («Хроники русской революции»)

Лучшая работа звукорежиссера

Алексей Самоделко, Александр Десятов («Бар "Один звонок"»)

Ростислав Коренблит («Ландыши. Такая нежная любовь»)

Павел Дореули, Павел Стасенко («Любовь Советского Союза»)

Лучшая работа режиссера монтажа

Екатерина Бересневич, Кирилл Арасланов, Михаил Левин («Аутсорс»)

Марсель Шамшулин («Бар "Один звонок"»)

Антон Полковников («Подслушано в Рыбинске»)

Лучшая работа кастинг-директора

Татевик Залинян, Мария Гоготова («Аутсорс»)

Наталья Троицкая («Дорогой Вилли»)

Екатерина Семина («Ландыши. Такая нежная любовь»)

Кинопремия АПКиТ проводится с 2013 года. Конкурс проводят более чем в 20 номинациях, чтобы отметить лучшие сериалы и фильмы минувшего года, а также отдельных участников кинопроизводства. Лауреатов определяют по художественным и техническим критериям оценки, а также по коммерческим показателям проектов. Победителей оглашают на торжественной церемонии вручения.

