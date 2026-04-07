Цыганов в роли терапевта: стартовали съемки комедийного сериала «Уехать нельзя остаться» с Аксеновой и Александровой

Начались съемки 12-серийной лирической комедии «Уехать нельзя остаться» с Евгением Цыгановым и Юлией Александровой. В расширенный продюсерский состав проекта (Александр Плотников, Анна Тихонова, Александр Сысоев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев) вошли создатели антиромкома «Счастлив, когда ты нет», триллера «Капитан Волконогов бежал», сериалов «Обычная женщина», «Эпидемия» и «Встать на ноги». Режиссирует «Уехать нельзя остаться» Мария Шульгина, которая ранее работала над драмеди «Почка» с Любовью Аксеновой о чиновнице, узнавшей про свой смертельный диагноз.

Главный герой нового сериала — врач-терапевт районной поликлиники Станислав Виноградов (Евгений Цыганов), который уже девять лет участвует в лотерее на получение грин-карты. Он живет с американской мечтой о красивых домах, зеленых газонах и улыбающихся людях, но в реальной жизни ничего не меняется. Однажды в поликлинику к Станиславу приходит сотрудник спецслужб: он вербует врача и предлагает на законных основаниях переехать в США с условием, что семья Виноградова ничего не узнает и будет считать, что он погиб. Станислав соглашается, но жизнь на родине вдруг начинает обретать для него смысл.