Цыганов в роли терапевта: стартовали съемки комедийного сериала «Уехать нельзя остаться» с Аксеновой и Александровой

Режиссер проекта Мария Шульгина снимала драмеди «Почка».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Okko, Originals Production, Lookfilm и «Место силы»

Начались съемки 12-серийной лирической комедии «Уехать нельзя остаться» с Евгением Цыгановым и Юлией Александровой. В расширенный продюсерский состав проекта (Александр Плотников, Анна Тихонова, Александр Сысоев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев) вошли создатели антиромкома «Счастлив, когда ты нет», триллера «Капитан Волконогов бежал», сериалов «Обычная женщина», «Эпидемия» и «Встать на ноги». Режиссирует «Уехать нельзя остаться» Мария Шульгина, которая ранее работала над драмеди «Почка» с Любовью Аксеновой о чиновнице, узнавшей про свой смертельный диагноз.

Главный герой нового сериала — врач-терапевт районной поликлиники Станислав Виноградов (Евгений Цыганов), который уже девять лет участвует в лотерее на получение грин-карты. Он живет с американской мечтой о красивых домах, зеленых газонах и улыбающихся людях, но в реальной жизни ничего не меняется. Однажды в поликлинику к Станиславу приходит сотрудник спецслужб: он вербует врача и предлагает на законных основаниях переехать в США с условием, что семья Виноградова ничего не узнает и будет считать, что он погиб. Станислав соглашается, но жизнь на родине вдруг начинает обретать для него смысл.

Евгений Цыганов

Актер

Эта роль для меня не совсем типична, и я сказал режиссеру Маше Шульгиной, что она написана будто бы под другого артиста. Она согласилась, но при этом ответила, что ей было бы интересно увидеть в ней именно меня. И поскольку мне понравилась ее предыдущая работа, то я решил довериться и нисколько об этом не жалею.

Для меня это актерский вызов, но не с точки зрения каких-то сложных задач вроде сложных трюков, а именно в поиске баланса между комедийным началом и вполне серьезными темами, ― ведь самому герою часто совсем не до смеха. Он попадает в драматичные и в то же время нелепые ситуации, которые именно в этом балансе отражают нашу часто весьма абсурдную жизнь.

Жену терапевта сыграет Юлия Александрова, а дочь — Анна Ковалева. В роли спецслужбиста — Леонид Бичевин. Также в кадре появятся Любовь Аксенова, Ольга Румянцева, Алексей Ведерников, Галина Мельник и Евгений Ганелин.

Снимает сериал оператор Николай Ермолаев («Постучись в мою дверь в Москве»). Художник-постановщик — Дмитрий Ильичев («Мажор», «Фандорин. Азазель»).

«Уехать нельзя остаться» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko. Дата премьеры появится позже.

16+

