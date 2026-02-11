Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Сказка о царе Салтане», Саша Бортич в антиромкоме «Счастлив, когда ты нет» и «Другие» с Николь Кидман в повторном прокате

А также — Данила Козловский и Михаил Галустян в комедии «Уволить Жору», голландский «Любовный переполох» в духе «Дня сурка» и молодежный ромком «Первая». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Сказка о царе Салтане» (6+)
Знакомая с раннего детства сказка Пушкина в интерпретации Сарика Андреасяна. В новой версии царя Салтана сыграл Павел Прилучный, князя Гвидона — Алексей Онежен («Первый раз»), Царицу-мать — Лиза Моряк («Онегин»), а Царевну-Лебедь — Алиса Кот («Плевако»).
С 12 февраля
«Счастлив, когда ты нет» (18+)
Ромком режиссера-дебютанта Игоря Марченко, выигравший на фестивале «Короче»-2025 два приза — критиков и жюри. По сюжету Евгений (Гоша Токаев) и Евгения (Саша Бортич) знакомятся на вечеринке у друзей, сразу же начинают ненавидеть друг друга, но все равно проводят ночь вместе — что только усложняет отношения двух очень своенравных молодых людей.
С 12 февраля
«Другие» / The Others (2001) (18+)
Атмосферный мистический триллер испанца Алехандро Аменабара о встрече миров живых и мертвых в локации зловещего дома в Нормандии возвращается в прокат спустя почти 25 лет. В касте блистают Николь Кидман и юные актеры Алакина Манн и Джеймс Бентли, а детективный перевертыш в конце, хотя и вычисляется опытным зрителем довольно быстро, все равно не оставляет равнодушным.
С 12 февраля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Уволить Жору» (18+)
Комедия Марюса Вайсберга («Вниз»), полностью соответствующая своему названию: дерзкому кадровику Максу (Данила Козловский) поручают уволить с виду безобидного айтишника Жору (Михаил Галустян), работающего ведущим программистом в крупной компании. Однако с виду простая задача на деле оказывается максимально нетривиальной.
С 12 февраля
«Любовный переполох» / Love Fail Repeat (18+)
Голландский фэнтези-ромком в духе «Дня сурка»: приезд на дорогой курорт популярного актера Натана (Твэн Кюпер) оборачивается для местной сотрудницы Эми (Карре Альберс) попаданием во временную петлю. Чтобы выбраться из нее, девушке нужно придумать, как покорить сердце кинозвезды. Режиссер — Эрвин ван ден Эшоф (сериал «Хантер Стрит»).
C 12 февраля
«Первая» (18+)
Молодежная комедия о далеком от любовных переживаний Паше (Олег Савостюк, «Снегирь»), который в основном занят управлением доставшимся от родителей клубом и самокопанием. Внезапно все меняет знакомство с Алисой (дебютантка Ирина Новиченко): к огромному удивлению для самого себя и окружающих, юноша начинает испытывать и проявлять искренние чувства. Режиссером выступила Аня Харичева — это ее первый фильм в формате полного метра.
С 12 февраля
