Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Сказка о царе Салтане», Саша Бортич в антиромкоме «Счастлив, когда ты нет» и «Другие» с Николь Кидман в повторном прокате

«Первая» (18+)

Молодежная комедия о далеком от любовных переживаний Паше (Олег Савостюк, «Снегирь»), который в основном занят управлением доставшимся от родителей клубом и самокопанием. Внезапно все меняет знакомство с Алисой (дебютантка Ирина Новиченко): к огромному удивлению для самого себя и окружающих, юноша начинает испытывать и проявлять искренние чувства. Режиссером выступила Аня Харичева — это ее первый фильм в формате полного метра.

С 12 февраля