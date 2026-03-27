Что смотреть дома на этой неделе: «Буратино», «На помощь!» Сэма Рэйми и новый сезон «Сорвиголовы»

Фильм «Буратино» (6+)

Новогодний блокбастер Игоря Волошина («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») по сценарию автора «Слова пацана», «Триггера» и многих других популярных проектов Андрея Золотарева, который добавил туда библейские аллюзии.

В этом году «Буратино» Алексея Толстого исполнилось 90 лет: в новой интерпретации истории про деревянного мальчика, который хочет стать настоящим, главного героя озвучила девочка — Виталия Корниенко из новых «Папиных дочек». Также в касте — Марк Эйдельштейн, Александр Яценко, Александр Петров, Виктория Исакова и Анастасия Талызина.

С 27 марта, «Кинопоиск», «Иви», Okko