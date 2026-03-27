Что смотреть дома на этой неделе: «Буратино», «На помощь!» Сэма Рэйми и новый сезон «Сорвиголовы»

А также — возвращение «Ханны Монтаны» 20 лет спустя, «Детектив Холе» по Ю Несбе, «У меня очень плохое предчувствие» от создателей «Очень странных дел» и новые сезоны «Дома Давида» и «Ради всего человечества». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «На помощь!» / Send Help (18+)
Возвращение легендарного Сэма Рэйми в формате черной комедии на грани хоррора. После авиакатастрофы опытная офисная работница Линда (Рэйчел Макадамс) оказывается на необитаемом острове со своим молодым начальником Брэдли (Дилан О’Брайен) — ситуация сразу принимает непредсказуемый оборот (в какой-то момент доходит и до членовредительства).
С 23 марта, Prime Video
Фильм «Буратино» (6+)
Новогодний блокбастер Игоря Волошина («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») по сценарию автора «Слова пацана», «Триггера» и многих других популярных проектов Андрея Золотарева, который добавил туда библейские аллюзии.
В этом году «Буратино» Алексея Толстого исполнилось 90 лет: в новой интерпретации истории про деревянного мальчика, который хочет стать настоящим, главного героя озвучила девочка — Виталия Корниенко из новых «Папиных дочек». Также в касте — Марк Эйдельштейн, Александр Яценко, Александр Петров, Виктория Исакова и Анастасия Талызина.
С 27 марта, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again, 2 сезон (18+)
Новый сезон ребута сериального хита Marvel и Netflix о слепом супергерое (перекочевавшее на площадку Disney). Главную роль по-прежнему играет Чарли Кокс, а антагонистом Уилсоном Фиском остался Винсент Д'Онофрио — правда, команда проекта все-таки лишилась Карателя в исполнении Джона Бернтала. Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Локи») вновь сняли первые эпизоды, а шоураннером остался Дарио Скардапейн — уже объявлено, что запланирован и третий сезон «Сорвиголовы».
С 24 марта, Disney+
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Ханна Монтана: 20 лет »/ Hannah Montana 20th Anniversary Special (18+)
Спешл легендарного подросткового сериала к его 20-летию: с поющей Майли Сайрус, ее родителями и общим ностальгическим вайбом. Также в проекте снялись Селена Гомес и другие причастные к нему селебрети.
С 24 марта, Disney+
Сериал «Наживка» / Bait, премьера (18+)
Самоироничная комедия по сценарию обладателя «Оскара» Риза Ахмеда («Звук металла», «Долгое прощание»). В ней он же играет актера-лузера Шаха, который мало того, что оказывается под огнем критики близких за попытку попробоваться на роль Джеймса Бонда, так еще и попадает в центр самого настоящего заговора.
С 25 марта, Prime Video
Сериал «Детектив Холе» / Jo Nesbo's Detective Hole, премьера (18+)
Сольный проект живого классика скандинавского детективного нуара Ю Несбе: здесь он выступил и сценаристом, и шоураннером (предыдущая попытка адаптации его текстов, фильм «Снеговик» с Фассбендером, вышла откровенно неудачной). Это экранизация романа «Пентаграмма», в центре сюжета — неизменный следователь-профи с алкогольной зависимостью Харри Холе (Тобиас Зантельман), разыскивающий серийного убийцу и противостоящий коллеге-коррупционеру Тому Волеру (Юэль Киннаман).
С 26 марта, Netflix
Сериал «У меня очень плохое предчувствие» / Something Very Bad Is Going to Happen, премьера (18+)
Создатели «Очень странных дел» братья Дафферы быстро нашли себе новое занятие по душе и спродюсировали хоррор. Подробности сюжета держатся в секрете, но уже известно: он строится вокруг парочки, которую незадолго до свадьбы начинают преследовать зловещие предзнаменования явно мистического свойства. Автором сценария выступила Хейли З. Бостон («Новый вишневый вкус»), а режиссером — Вероника Тофильская (одна из постановщиц «Олененка»).
C 26 марта, Netflix
Сериал «Ради всего человечества» / For All Mankind, 5 сезон (18+)
Продолжение драмы про противостояния США и СССР в космосе и альтернативной реальности. Напомним, в первом сезоне речь шла о 1969-м, когда космонавт Алексей Леонов якобы водрузил на Луне советский флаг. Во втором — гонка технологий и амбиций была уже в 1983 году, когда вдруг начинается милитаризация НАСА: Центр управления полетами отдают Минобороны. В третьем — действие происходило в 1990-х, а полем для битвы была колонизация Марса. В четвертом рассказывали о нулевых, в пятом в центре сюжета — 2010-е, но в декорациях уже построенной марсианской колонии, за которую разворачивается нешуточное сражение.
С 27 марта, Apple TV
Сериал «Дом Давида» / House of David, 2 cезон (18+)
Жизнеописание царя Давида (Майкл Искандер) в версии режиссера Джона Эрвина («Американский неудачник»). Роль царя Саула в библейской истории играет Али Сулиман («Артур, ты король»), королевой Ахиноамой остались Айелет Зурер («Сорвиголова»), а пророком Самуилом — Стивен Лэнг из «Аватара». Во втором сезоне после победы над Голиафом Давид пытается справиться с обрушившейся на него славой.
С 27 марта, Prime Video
Фильм «Золотой дубль» (16+)
Спортивный байопик о легендарном футболисте и тренере московского «Спартака» Никите Симоняне посвящен аномальному периоду в карьере мастера — в 1973 году ереванский «Арарат» под его руководством выиграл и чемпионат, и Кубок страны. При этом практически вопреки всему.
Главную роль сыграл Егор Бероев, также в картине снялись Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров и другие. Режиссером стал Мгер Мкртчян.
С 26 марта, Start, Wink, Premier
Фильм «Рыбка Унывака. Подводное приключение» / The Pout-Pout Fish (12+)
Мистер Рыба — и без того самый грустный подводный обитатель на свете — окончательно расстраивается, когда у него рушится дом. На помощь приходит морской конек Пипа и зовет на поиски рыбки Мерцашки, которая может исполнить любое желание. В оригинале главного героя в мультфильме Рикарда Куссо («Ленивая семейка») озвучил Ник Офферман, а в российском дубляже — Юрий Стоянов.
С 27 марта, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Комментарии (0)