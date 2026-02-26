Юра Борисов, Сергей Гилев, Юлия Снигирь стали номинантами кинопремии «Ника» за 2025 год

Российская Академия кинематографических искусств представила номинантов кинопремии «Ника» за 2025 год. Больше всего номинаций получил фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с 11 упоминаниями. Следом идет «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева с семью номинациями. «Лермонтов» Бакура Бакурадзе претендует на призы в шести категориях, а «Ветер» Сергея Члиянца — в пяти. В категории «Открытие года» номинировали режиссеров Рауля Гейдарова («День рождения Сидни Люмета») и Сергея Малкина («Здесь был Юра»).

НОМИНАНТЫ

Лучший игровой фильм:

«Август», режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев

«Ветер», режиссер Сергей Члиянц

«Здесь был Юра», режиссер Сергей Малкин

«Лермонтов», режиссер Бакур Бакурадзе

«Пророк. История Александра Пушкина», режиссер Феликс Умаров

Лучшая режиссерская работа:

Бакур Бакурадзе — «Лермонтов»

Феликс Умаров — «Пророк. История Александра Пушкина»

Сергей Члиянц — «Ветер»

Лучшая сценарная работа:

Юрий Арабов, Евгений Водолазкин — «Авиатор»

Бакур Бакурадзе — «Лермонтов»

Петр Луцик, Алексей Саморядов — «Ветер»

Лучшая операторская работа: