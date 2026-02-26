Юра Борисов, Сергей Гилев, Юлия Снигирь стали номинантами кинопремии «Ника» за 2025 год

Лидер короткого списка — фильм «Пророк» Феликса Умарова с 11 номинациями.
«День рождения Сидни Люмета»
Российская Академия кинематографических искусств представила номинантов кинопремии «Ника» за 2025 год. Больше всего номинаций получил фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с 11 упоминаниями. Следом идет «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева с семью номинациями. «Лермонтов» Бакура Бакурадзе претендует на призы в шести категориях, а «Ветер» Сергея Члиянца — в пяти. В категории «Открытие года» номинировали режиссеров Рауля Гейдарова («День рождения Сидни Люмета») и Сергея Малкина («Здесь был Юра»).
НОМИНАНТЫ
Лучший игровой фильм:
- «Август», режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев
- «Ветер», режиссер Сергей Члиянц
- «Здесь был Юра», режиссер Сергей Малкин
- «Лермонтов», режиссер Бакур Бакурадзе
- «Пророк. История Александра Пушкина», режиссер Феликс Умаров
Лучшая режиссерская работа:
- Бакур Бакурадзе — «Лермонтов»
- Феликс Умаров — «Пророк. История Александра Пушкина»
- Сергей Члиянц — «Ветер»
Лучшая сценарная работа:
- Юрий Арабов, Евгений Водолазкин — «Авиатор»
- Бакур Бакурадзе — «Лермонтов»
- Петр Луцик, Алексей Саморядов — «Ветер»
Лучшая операторская работа:
- Данила Горюнков — «Ветер»
- Павел Фоминцев — «Лермонтов»
- Михаил Хасая — «Пророк. История Александра Пушкина»
«Здесь был Юра»
Лучшая мужская роль:
- Сергей Безруков — «Август»
- Юра Борисов — «Пророк. История Александра Пушкина»
- Константин Хабенский — «Здесь был Юра»
Лучшая женская роль:
- Дарья Екамасова — «Ганди молчал по субботам»
- Светлана Крючкова — «Двое в одной жизни, не считая собаки»
- Юлия Снигирь — «Мой сын»
Лучшая мужская роль второго плана:
- Даниил Воробьев — «Август»
- Сергей Гилев — «Пророк. История Александра Пушкина»
- Владимир Машков — «В списках не значился»
Лучшая женская роль второго плана:
- Софья Гершевич — «Лермонтов»
- Елена Лядова — «Чистый лист»
- Анна Чиповская — «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшая работа режиссера монтажа:
- Илья Лебедев — «Август»
- Мария Лихачева — «Пророк. История Александра Пушкина»
- Александр Пак — «Волчок»
Лучшая музыка к фильму:
- KICK CHILL, Александр Демьянов — «Здесь был Юра»
- Дмитрий Емельянов — «Август»
- Райан Оттер — «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшая работа звукорежиссера:
- FLYSOUND — «Авиатор»
- Павел Дореули, Павел Стасенко — «Август»
- Александр Феденев — «Ветер»
Лучшая работа художника:
- Сергей Агин — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
- Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина — «Август»
- Сергей Зайков, Алексей Падерин — «Пророк. История Александра Пушкина»
«Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшая работа художника по костюмам:
- Марина Ананьева, Ирина Чепенко — «Финист. Первый богатырь»
- Дмитрий Андреев — «Лермонтов»
- Татьяна Патрахальцева — «Пророк. История Александра Пушкина»
- Екатерина Шапкайц — «Екатерина Великая»
Лучший сериал:
- «Аутсорс»
- «Бар "Один звонок"»
- «Дыши»
- «Константинополь»
- «Подслушано в Рыбинске»
- «Хроники русской революции»
Лучший неигровой фильм:
- «В поисках Андрея Рублева», режиссер Орхан Абулов
- «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете», режиссеры Борис Караджев, Анастасия Кузякова
- «Киноязык эпохи: Лев Кулешов», режиссер Андрей Истратов
Лучший анимационный фильм:
- «Булгаковъ», режиссер Станислав Соколов
- «На выброс», режиссер Константин Бронзит
- «Отель "Онегин"», режиссер Ирина Евтеева
Открытие года:
- Рауль Гейдаров — «День рождения Сидни Люмета»
- Сергей Малкин — «Здесь был Юра»
- Феликс Умаров — «Пророк. История Александра Пушкина»
XXXIX церемония вручения премии «Ника» состоится 23 марта в Театре Моссовета.
18+
Комментарии (0)