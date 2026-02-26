Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Юра Борисов, Сергей Гилев, Юлия Снигирь стали номинантами кинопремии «Ника» за 2025 год

Лидер короткого списка — фильм «Пророк» Феликса Умарова с 11 номинациями.

«День рождения Сидни Люмета»
ООО «АРТ-ЭРИЯ» и ТПО "РОК" при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда «КИНОПРАЙМ», 2026

«День рождения Сидни Люмета»

Российская Академия кинематографических искусств представила номинантов кинопремии «Ника» за 2025 год. Больше всего номинаций получил фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с 11 упоминаниями. Следом идет «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева с семью номинациями. «Лермонтов» Бакура Бакурадзе претендует на призы в шести категориях, а «Ветер» Сергея Члиянца — в пяти. В категории «Открытие года» номинировали режиссеров Рауля Гейдарова («День рождения Сидни Люмета») и Сергея Малкина («Здесь был Юра»).

НОМИНАНТЫ

Лучший игровой фильм:

  • «Август», режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев
  • «Ветер», режиссер Сергей Члиянц
  • «Здесь был Юра», режиссер Сергей Малкин
  • «Лермонтов», режиссер Бакур Бакурадзе
  • «Пророк. История Александра Пушкина», режиссер Феликс Умаров

Лучшая режиссерская работа:

  • Бакур Бакурадзе — «Лермонтов»
  • Феликс Умаров — «Пророк. История Александра Пушкина»
  • Сергей Члиянц — «Ветер»

Лучшая сценарная работа:

  • Юрий Арабов, Евгений Водолазкин — «Авиатор»
  • Бакур Бакурадзе — «Лермонтов»
  • Петр Луцик, Алексей Саморядов — «Ветер»

Лучшая операторская работа:

  • Данила Горюнков — «Ветер»
  • Павел Фоминцев — «Лермонтов»
  • Михаил Хасая — «Пророк. История Александра Пушкина»
«Здесь был Юра»
Bosfor Pictures, 2026

«Здесь был Юра»

Лучшая мужская роль:

  • Сергей Безруков — «Август»
  • Юра Борисов — «Пророк. История Александра Пушкина»
  • Константин Хабенский — «Здесь был Юра»

Лучшая женская роль:

  • Дарья Екамасова — «Ганди молчал по субботам»
  • Светлана Крючкова — «Двое в одной жизни, не считая собаки»
  • Юлия Снигирь — «Мой сын»

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Даниил Воробьев — «Август»
  • Сергей Гилев — «Пророк. История Александра Пушкина»
  • Владимир Машков — «В списках не значился»

Лучшая женская роль второго плана:

  • Софья Гершевич — «Лермонтов»
  • Елена Лядова — «Чистый лист»
  • Анна Чиповская — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая работа режиссера монтажа:

  • Илья Лебедев — «Август»
  • Мария Лихачева — «Пророк. История Александра Пушкина»
  • Александр Пак — «Волчок»

Лучшая музыка к фильму:

  • KICK CHILL, Александр Демьянов — «Здесь был Юра»
  • Дмитрий Емельянов — «Август»
  • Райан Оттер — «Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая работа звукорежиссера:

  • FLYSOUND — «Авиатор»
  • Павел Дореули, Павел Стасенко — «Август»
  • Александр Феденев — «Ветер»

Лучшая работа художника:

  • Сергей Агин — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
  • Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина — «Август»
  • Сергей Зайков, Алексей Падерин — «Пророк. История Александра Пушкина»
«Пророк. История Александра Пушкина»
«Централ Партнершип», «Кинослово», 2025

«Пророк. История Александра Пушкина»

Лучшая работа художника по костюмам:

  • Марина Ананьева, Ирина Чепенко — «Финист. Первый богатырь»
  • Дмитрий Андреев — «Лермонтов»
  • Татьяна Патрахальцева — «Пророк. История Александра Пушкина»
  • Екатерина Шапкайц — «Екатерина Великая»

Лучший сериал:

  • «Аутсорс»
  • «Бар "Один звонок"»
  • «Дыши»
  • «Константинополь»
  • «Подслушано в Рыбинске»
  • «Хроники русской революции»

Лучший неигровой фильм:

  • «В поисках Андрея Рублева», режиссер Орхан Абулов
  • «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете», режиссеры Борис Караджев, Анастасия Кузякова
  • «Киноязык эпохи: Лев Кулешов», режиссер Андрей Истратов

Лучший анимационный фильм:

  • «Булгаковъ», режиссер Станислав Соколов
  • «На выброс», режиссер Константин Бронзит
  • «Отель "Онегин"», режиссер Ирина Евтеева

Открытие года:

  • Рауль Гейдаров — «День рождения Сидни Люмета»
  • Сергей Малкин — «Здесь был Юра»
  • Феликс Умаров — «Пророк. История Александра Пушкина»

XXXIX церемония вручения премии «Ника» состоится 23 марта в Театре Моссовета.

