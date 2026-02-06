Что смотреть дома на этой неделе: «Хамнет», новая экранизация «Повелителя мух» и «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой

А также — «Новая волна» Ричарда Линклейтера, Мария Мацель в драме «Догги», ситком «Трешка», инди-триллер о буллинге «Чума», изобретательный хоррор по видеоигре «Выход 8», новый сезон «Линкольна для адвоката» и черная комедия «Предместье». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» / Hamnet (18+)
Обладатель «Золотого глобуса» за лучший драматический фильм и один из претендентов на «Оскар»-2026. Режиссер Хлоя Чжао («Земля кочевников») сняла вольную интерпретацию того, как была написана пьеса «Гамлет». История показана через призму отношений Шекспира (Пол Мескал) с его женой Агнес (Джесси Бакли) после смерти их 11-летнего сына Хамнета.
С 3 февраля, Apple TV
Сериал «Встать на ноги», премьера (18+)
Победитель фестиваля «Новый сезон»-2025 — по сюжету отсидевший в колонии бандит по кличке Старый (Гоша Куценко) возвращается в квартиру, в которой прописан, где, оказывается, все годы жила его дочь Оля (Мила Ершова). Впрочем, та не спешит восстанавливать родственные связи, так как винит отца в аварии, в которой погибла мама, а она сама получила травму позвоночника, и теперь прикована к инвалидному креслу.
Шоураннером проекта выступил Александр Носков («Капельник», «Волшебный участок»). В касте также Кузьма Котрелев, Святослав Рогожан, Ольга Лерман, Алексей Розин, Юлия Александрова и невероятно обаятельный Антон Санкевич, актер с синдромом Дауна.
С 5 февраля, Okko
Сериал «Повелитель мух» / Lord of the Flies, премьера (18+)
Новая экранизация классического романа-аллегории Уильяма Голдинга о подростках, попавших на необитаемый остров и максимально стремительно превратившихся из интеллигентных мальчиков в настоящих дикарей.
Режиссером выступил Марк Манден («Таинственный сад»), а сценарий написал Джек Торн («Переходный возраст»).
С 8 февраля, BBC One
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Трешка», премьера (16+)
Ситком о компании самых разношерстных персонажей, которые в начале нулевых были вынуждены ютиться вдевятером в трехкомнатной квартире — со всеми вытекающими последствиями совместного проживания. В касте — Юлия Александрова, Дмитрий Лысенков, Николай Наумов, Илья Лыков, Алла Михеева, Михаил Трухин, Олеся Железняк и другие. Режиссером выступил Николай Бурлак («Патриот»).
Со 2 февраля, СТС, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Чума» / The Plague (18+)
Драматический триллер о подростковом буллинге, участвовавший в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В спортивном лагере по водному поло 12-летнего Бена (Эверетт Бланк) втягивают в травлю сверстника Илая (Кенни Расмуссен) из-за его проблемной кожи. Мальчику предстоит решить — слиться с агрессивным коллективом или встать на сторону жертвы. Для режиссера Чарли Полинджера эта картина стала дебютной.
С 3 февраля, Prime Video
Фильм «Выход 8» / 8ban Deguchi (16+)
Экранизация лаконичной видеоигры The Exit 8: рядовая поездка в метро оборачивается для пассажира (Кадзунари Ниномия) адом наяву — выход в город превращается в бесконечное замкнутое пространство. Однако, поблуждав некоторое время по лабиринту японского метрополитена, герой начинает замечать необычные аномалии — то изменится изображение на постере, то переместится ручка на двери. Если при обнаружении такого развернуться обратно, приблизишься к выходу 8 — наружу.
Фильм Гэнки Кавамуры в прошлом году принял участие в «Полуночных показах» Каннского кинофестиваля.
С 3 февраля, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Сериал «Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer, 4 сезон (18+)
Продолжение экранизации детективных романов Майкла Коннелли про адвоката Микки Холлера. В сериале его играет Мануэль Рульфо. Среди создателей проекта — работавший над «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман.
Четвертый сезон шоу основан на романе «Закон невиновности» — оказавшись в роли подозреваемого в убийстве, Микки с коллегами сам выстраивает линию защиты и пытается найти преступника.
С 5 февраля, Netflix
Фильм «Догги» (18+)
После ухода жены и потери любимого питомца — лабрадора по кличке Догги — архитектор Андрей (Александр Устюгов) впадает в депрессию и уходит в глубокий запой. Внезапно на пороге его квартиры появляется девушка Дина (Мария Мацель), которая за определенную сумму предлагает каждый день играть роль его собаки. Мужчина соглашается на безумный терапевтический эксперимент — еще не подозревая, во что ввязался. Режиссером драмы выступил Вячеслав Росс («Сибирь. Монамур»).
С 5 февраля, «Иви», Okko, Wink
Фильм «OBEX» / Obex (18+)
Сюрреалистический монохромный сай-фай о затворнике по имени Конор, который в конце 1980-х невероятно увлекся прогрессивной видеоигрой OBEX. Внезапно обнаружив, что его любимая собака Сэнди куда-то пропала, он отправляется на ее поиски в виртуальную реальность. Режиссером олдскульного компьютерного приключения выступил Альберт Бирни («Земляничный особняк») — он же сыграл главную роль.
С 6 февраля, Prime Video
Сериал «Предместье» / The 'Burbs, премьера (18+)
Знаменитая черная комедия с Томом Хэнксом 1989 года получила сериальный ремейк — молодожены (Кеке Палмер и Джек Уайтхолл) переезжают в старый дом в тихом городке и от скуки начинают пристально следить за подозрительным соседом, который любит по ночам гулять по лесу и покупать лопаты.
Шоураннером стала Селеста Хаги («Меломанка»), а одним из продюсеров выступил создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн.
С 8 февраля, Peacock
Фильм «Новая волна» / Nouvelle Vague (18+)
Фильм режиссера культовой трилогии «Перед рассветом /закатом/ полуночью» и «Отрочества» Ричарда Линклейтера посвящен французской новой волне в кино. Сюжет строится вокруг съемок первой полнометражной картины Жана-Люка Годара (его сыграл Гийом Марбек) «На последнем дыхании»: на главные роли тот приглашает Жана-Поля Бельмондо (Обри Дюллен) и Джин Сиберг (Зои Дойч) — начинается работа над одной из самых значимых лент мирового кинематографа.
С 8 февраля, «Кинопоиск», Okko
Комментарии (0)