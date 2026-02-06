Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Что смотреть дома на этой неделе: «Хамнет», новая экранизация «Повелителя мух» и «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой

А также — «Новая волна» Ричарда Линклейтера, Мария Мацель в драме «Догги», ситком «Трешка», инди-триллер о буллинге «Чума», изобретательный хоррор по видеоигре «Выход 8», новый сезон «Линкольна для адвоката» и черная комедия «Предместье». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

Doublethink, Five Henrys, Imagenation Abu Dhabi FZ, Spooky Pictures, The Space Program, 2025

Фильм «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» / Hamnet (18+)

Обладатель «Золотого глобуса»  за лучший драматический фильм и один из претендентов на «Оскар»-2026. Режиссер Хлоя Чжао («Земля кочевников») сняла вольную интерпретацию того, как была написана пьеса «Гамлет». История показана через призму отношений Шекспира (Пол Мескал) с его женой Агнес (Джесси Бакли) после смерти их 11-летнего сына Хамнета.

С 3 февраля, Apple TV

«Место силы» и Originals Production для Okko, 2026

Сериал «Встать на ноги», премьера (18+)

Победитель фестиваля «Новый сезон»-2025 — по сюжету отсидевший в колонии бандит по кличке Старый (Гоша Куценко) возвращается в квартиру, в которой прописан, где, оказывается, все годы жила его дочь Оля (Мила Ершова). Впрочем, та не спешит восстанавливать родственные связи, так как винит отца в аварии, в которой погибла мама, а она сама получила травму позвоночника, и теперь прикована к инвалидному креслу.

Шоураннером проекта выступил Александр Носков («Капельник», «Волшебный участок»). В касте также Кузьма Котрелев, Святослав Рогожан, Ольга Лерман, Алексей Розин, Юлия Александрова и невероятно обаятельный Антон Санкевич, актер с синдромом Дауна.

С 5 февраля, Okko

Eleven, One Shoe Films, British Broadcasting Corporation (BBC), Stan, Sony Pictures Television, 2026

Сериал «Повелитель мух» / Lord of the Flies, премьера (18+)

Новая экранизация классического романа-аллегории Уильяма Голдинга о подростках, попавших на необитаемый остров и максимально стремительно превратившихся из интеллигентных мальчиков в настоящих дикарей.

Режиссером выступил Марк Манден («Таинственный сад»), а сценарий написал Джек Торн («Переходный возраст»).

С 8 февраля, BBC One

Russian Code, 2026

Сериал «Трешка», премьера (16+)

Ситком о компании самых разношерстных персонажей, которые в начале нулевых были вынуждены ютиться вдевятером в трехкомнатной квартире — со всеми вытекающими последствиями совместного проживания. В касте — Юлия Александрова, Дмитрий Лысенков, Николай Наумов, Илья Лыков, Алла Михеева, Михаил Трухин, Олеся Железняк и другие. Режиссером выступил Николай Бурлак («Патриот»).

Со 2 февраля, СТС, «Кинопоиск», «Иви»

Doublethink, Five Henrys, Imagenation Abu Dhabi FZ, Spooky Pictures, The Space Program, 2025

Фильм «Чума» / The Plague (18+)

Драматический триллер о подростковом буллинге, участвовавший в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В спортивном лагере по водному поло 12-летнего Бена (Эверетт Бланк) втягивают в травлю сверстника Илая (Кенни Расмуссен) из-за его проблемной кожи. Мальчику предстоит решить — слиться с агрессивным коллективом или встать на сторону жертвы. Для режиссера Чарли Полинджера эта картина стала дебютной.

С 3 февраля, Prime Video

AOI Promotion, Story, Toho, Kotake Create, 2025

Фильм «Выход 8» / 8ban Deguchi (16+)

Экранизация лаконичной видеоигры The Exit 8: рядовая поездка в метро оборачивается для пассажира (Кадзунари Ниномия) адом наяву — выход в город превращается в бесконечное замкнутое пространство. Однако, поблуждав некоторое время по лабиринту японского метрополитена, герой начинает замечать необычные аномалии — то изменится изображение на постере, то переместится ручка на двери. Если при обнаружении такого развернуться обратно, приблизишься к выходу 8 — наружу.

Фильм Гэнки Кавамуры в прошлом году принял участие в «Полуночных показах» Каннского кинофестиваля.

С 3 февраля, «Кинопоиск», «Иви», Okko

A+E Studios, Algorithm Entertainment, Barry Jossen Productions, David E. Kelley Productions, Fineman Entertainment, Hieronymus Pictures, Netflix, 2025

Сериал «Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer, 4 сезон (18+)

Продолжение экранизации детективных романов Майкла Коннелли про адвоката Микки Холлера. В сериале его играет Мануэль Рульфо. Среди создателей проекта — работавший над «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман.

Четвертый сезон шоу основан на романе «Закон невиновности» — оказавшись в роли подозреваемого в убийстве, Микки с коллегами сам выстраивает линию защиты и пытается найти преступника.

С 5 февраля, Netflix

Росс Медиа, Шамбала Фильм, 2025

Фильм «Догги» (18+)

После ухода жены и потери любимого питомца — лабрадора по кличке Догги — архитектор Андрей (Александр Устюгов) впадает в депрессию и уходит в глубокий запой. Внезапно на пороге его квартиры появляется девушка Дина (Мария Мацель), которая за определенную сумму предлагает каждый день играть роль его собаки. Мужчина соглашается на безумный терапевтический эксперимент — еще не подозревая, во что ввязался. Режиссером драмы выступил Вячеслав Росс («Сибирь. Монамур»).

С 5 февраля, «Иви», Okko, Wink

Cartuna, Salem Street Entertainment, 2026

Фильм «OBEX» / Obex (18+)

Сюрреалистический монохромный сай-фай о затворнике по имени Конор, который в конце 1980-х невероятно увлекся прогрессивной видеоигрой OBEX. Внезапно обнаружив, что его любимая собака Сэнди куда-то пропала, он отправляется на ее поиски в виртуальную реальность. Режиссером олдскульного компьютерного приключения выступил Альберт Бирни («Земляничный особняк») — он же сыграл главную роль.

С 6 февраля, Prime Video

Fuzzy Door Productions, Imagine Entertainment (II), Universal Content Productions (UCP), 2026

Сериал «Предместье» / The 'Burbs, премьера (18+)

Знаменитая черная комедия с Томом Хэнксом 1989 года получила сериальный ремейк — молодожены (Кеке Палмер и Джек Уайтхолл) переезжают в старый дом в тихом городке и от скуки начинают пристально следить за подозрительным соседом, который любит по ночам гулять по лесу и покупать лопаты.

Шоураннером стала Селеста Хаги («Меломанка»), а одним из продюсеров выступил создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн.

С 8 февраля, Peacock

ARP Sélection, Detour Filmproduction, Ciné+OCS, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Canal+, 2025

Фильм «Новая волна» / Nouvelle Vague (18+)

Фильм режиссера культовой трилогии «Перед рассветом /закатом/ полуночью» и «Отрочества» Ричарда Линклейтера посвящен французской новой волне в кино. Сюжет строится вокруг съемок первой полнометражной картины Жана-Люка Годара (его сыграл Гийом Марбек) «На последнем дыхании»: на главные роли тот приглашает Жана-Поля Бельмондо (Обри Дюллен) и Джин Сиберг (Зои Дойч) — начинается работа над одной из самых значимых лент мирового кинематографа.

С 8 февраля, «Кинопоиск», Okko

Рубрика:
Что смотреть дома

