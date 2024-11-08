«День Шакала», «Плевако» и «Аркейн»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Столыпин», премьера (16+)

Историческая драма Алексея Андрианова («София», «Годунов») о последних годах жизни министра внутренних дел Российской империи Петра Столыпина. Действие стартует в 1906-м — за пять лет до его убийства. Столыпин приезжает в Петербург, где на него уже готовят нападение революционеры, придерживающиеся радикальных взглядов и методов.

Протагониста играет Александр Устюгов («Ментовские войны»), в сериале также снялись Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Дарья Коныжева и Юрий Насонов.

С 5 ноября, «Россия 1», «Смотрим»