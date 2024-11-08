«День Шакала», «Плевако» и «Аркейн»: Что смотреть дома на этой неделе

Шпионский триллер с Эдди Редмэйном «День Шакала», документальный проект про рестораны и шефов Петербурга «Тонкий вкус», анимационный хит Netflix «Аркейн», приключенческий детектив с Сергеем Безруковым «Плевако», а также сиквел «Молодежки» и спин-офф сай-фай-боевика «Цитадель» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Столыпин», премьера (16+)
Историческая драма Алексея Андрианова («София», «Годунов») о последних годах жизни министра внутренних дел Российской империи Петра Столыпина. Действие стартует в 1906-м — за пять лет до его убийства. Столыпин приезжает в Петербург, где на него уже готовят нападение революционеры, придерживающиеся радикальных взглядов и методов.
Протагониста играет Александр Устюгов («Ментовские войны»), в сериале также снялись Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Дарья Коныжева и Юрий Насонов.
С 5 ноября, «Россия 1», «Смотрим»
Сериал «Молодежка. Новая смена», премьера (16+)
Сиквел хоккейного драмеди «Молодежка» как с новыми, так и уже знакомыми зрителям героями. По сюжету Вадим Казанцев (Владимир Зайцев), став проректором, опять собирает команду Студенческой лиги «Акулы Политеха» — та должна помочь повысить рейтинг вуза. Тренером он зовет бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка), которому в поиске общего языка c поколением спортсменов-зумеров помогают старые друзья (герои Ивана Мулина, Игоря Огурцова, Ивана Жвакина, Матвея Зубалевича и Михаила Гаврилова-Третьякова).
С 5 ноября, СТС, Wink
Сериал «Мама будет против», 2 сезон (18+)
Ставшая хитом у телезрителей комедийная коллаборация СТС и «Уральских пельменей» возвращается со вторым сезоном. Николай (Роман Постовалов) переехал к Наталье (Ксения Корнева), что очень не нравится ее маме Тамаре Игоревне (Дмитрий Брекоткин). Чтобы наладить отношения с будущей тещей, он открывает пирожковую.
Среди новичков каста — Андрей Рожков, который сыграет бабушку Наташи Анну Федоровну. Проект снимали на родине «Пельменей» в Екатеринбурге — на Свердловской киностудии.
С 5 ноября, СТС, Wink
Сериал «Тонкий вкус», 2 сезон (18+)
Второй сезон документального исследования общепита России посвящен ресторанам Петербурга. Среди героев проекта — шеф-повара Анна Рязанская («Сад»), Дмитрий Блинов («Duoband»), Валерия Скуратова («ЕМ») и Артем Гребенщиков вместе с братом, шеф-кондитером Алексеем («Bourgeois Bohemias»). В числе экспертов — Алена Долецкая (ждем шутки про горгонзолу с маракуйей!), главред сайта Собака.ru Михаил Стацюк и многие другие.
С 6 ноября, «Кинопоиск»
Сериал «День Шакала» / The Day of the Jackal, премьера (18+)
Сериальная адаптация одноименного шпионского триллера экс-агента МИ-6 Фредерика Форсайта, ставшего писателем. Роман уже экранизировали дважды — в 1972-м и 1997-м. Главного героя — киллера по прозвищу Шакал — в фильмах играли Эдвард Фокс и Брюс Уиллис , а в новой версии им стал Эдди Редмэйн («Фантастические твари»). По сюжету его, неуловимого преступника, не совершающего ошибок, пытается вычислить сотрудница британской разведки Бьянка (Лашана Линч из «Не время умирать»).
В режиссерской команде проекта — Брайан Кирк («Игра престолов») и Ану Менон («Убивая Еву»), среди сценаристов — Ронан Беннет («Джонни Д.»).
С 7 ноября, Peacock, Now TV, Sky Television
Сериал «Плевако», премьера (16+)
Сериал вдохновлен биографией одного из самых известных юристов в Российской империи — адвоката Федора Никифоровича Плевако. Но с фактами обходятся достаточно вольно: например, по сюжету отомстить блестящему судебному оратору Плевако, которого тут зовут Николай, а не Федор, мечтает Сонька Золотая Ручка.
Протагониста играет Сергей Безруков, в проекте также снялись Николай Шрайбер, Даниил Воробьев, Ксения Трейстер, Мария Смольникова, Игорь Гордин и Ольга Лерман. Продюсером выступил глава студии «Рок» Алексей Учитель, а режиссером — Анна Матисон («Сатисфакция»).
С 7 ноября, Premier
Сериал «Цитадель: Хани Банни» / Citadel: Honey Bunny, премьера (18+)
Всего месяц назад вышел первый международный спин-офф шпионского сай-фай-боевика братьев Руссо (франшиза «Мстители») «Цитадель: Диана», и вот уже готов еще один приквел — индийский. В нем речь идет о родителях спецагента Нади, которую в оригинале играла Приянка Чопра Джонас. Это каскадер Банни и актриса Хани, которые случайно оказываются вовлечены в игры спецагентов. Спустя годы они вынуждены вновь объединить усилия, чтобы спасти дочь. Героических папу и маму играют Варун Дхаван («Бэби Джон», «Влюбленные») и Саманта Рут Прабху («Кинжал»).
Поставили сериал Раджа и ДиКей, вместе работавшие над «Семьянином» (также для Amazon).
С 7 ноября, Prime Video
Фильм «Сидони в Японии» / Sidonie au Japon (16+)
Мелодрама с Изабель Юппер и Аугустом Дилем (Воланд из недавней экранизации «Мастера и Маргариты»). Популярная французская писательница Сидони тоскует по умершему мужу, чей призрак ее не оставляет (не только метафорически, а является в самое неподходящее время). Чтобы развеяться и научиться жить самостоятельно, она отправляется в Японию — там как раз планируется тур в поддержку ее новой книги. Но вместо желанного одиночества ее ожидает встреча с местным издателем Мидзогути (Цуеси Ихара), который из гостеприимства старается не оставлять европейку наедине с непонятной ей Азии.
С 8 ноября, «Кинопоиск»
Сериал «Аркейн» / Arcane, 2 сезон (18+)
Продолжение (и одновременно окончание) анимационного сериала, действие которого разворачивается во вселенной игры League of Legends. Первый сезон, вышедший на Netflix в 2021 году, по общемировому рейтингу даже обошел триумфальную «Игру в кальмара».
Напомним, по сюжету напряжение между хорошо живущим городом Пилтовером и находящимся под землей Зауном достигает пика. Начинается война, а сестры Вай (Хейли Стайнфелд) и Джинкс (Элла Пернелл) оказываются по разные стороны баррикад.
С 9 ноября, Netflix
Фильм «Лгунья» (16+)
Драмеди с Елизаветой Ищенко («Алиса не может ждать») в главной роли — экранизация одноименного романа израильтянки Айелет Гундар-Гошен (действие перенесли в Россию). Скучающая на каникулах Ева устраивается работать в кафе, где ее одолевает FOMO (Fear of missing out) — друзья и знакомые проводят лето куда веселее, чем она. Поэтому когда в заведение наведывается известный музыкант (Стас Старовойтов) и хамит ей, она не торопится разубеждать окружающих и полицию, что с его стороны все ограничилось вербальными оскорблениями. Сняла фильм Юлия Трофимова («Страна Саша», «Госпожа»). Картина получила серебряного «Святого Георгия» на ММКФ-2024.
С 9 ноября, Start
Сериал «Йеллоустоун» / Yellowstone, 2 часть 5 сезона (18+)
Продолжение неовестерна, написанного Тейлором Шериданом («Ветреная река») по классическим законам большого романа. («Йеллоустоун» уже породил целых два спин-офф — «1883» и «1926».) Роль главы семьи Даттон, которая пытается спасти свое ранчо, все сезоны играл Кевин Костнер, но скорее всего его выведут из проекта — актер теперь снимается в серии фильмов «Горизонты» со схожей тематикой.
С 10 ноября, Paramount
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