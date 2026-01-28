«Здесь был Юра», «Лермонтов» и «Аутсорс»: киноремия «Белый слон» объявила лауреатов за 2025 год

Лидирующий по числу наград фильм «Ветер» — история о рыбаке Иване Морозове, который, оставив дома молодую жену Катю, отправляется за добычей: едой, деньгами и достойным ее красоты платьем. Путешествие Ивана обретает черты мрачной волшебной сказки с присущими ей испытаниями и близостью смерти. Главные роли исполнили Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Николай Чиндяйкин, Евгений Харитонов.

Еще не все фильмы-лауреаты успели выйти в прокат. Завтра, 29 января, начнутся показы драмы Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета». С 5 февраля зрители смогут увидеть социальную комедию «Здесь был Юра». Драмеди «Картины дружеских связей» с Александром Палем и Евгением Цыгановым выйдет в прокат 19 марта.

18+