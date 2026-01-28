«Здесь был Юра», «Лермонтов» и «Аутсорс»: киноремия «Белый слон» объявила лауреатов за 2025 год

Пять призов взял «Ветер» Сергея Члиянца.
«Ветер»
В этом году во втором туре голосования Экспертного совета премии соревновались более 100 фильмов — из них 42 попали в список номинантов, в котором лидировал фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с десятью номинациями. В итоге лауреатами стали 11 фильмов, среди которых лидирует драма «Ветер» Сергея Члиянца с пятью призами, включая номинацию «Лучший фильм». Три приза взял «Лермонтов» Бакура Бакурадзе.
Лауреаты:
Лучший игровой полнометражный фильм
«Ветер», режиссер Сергей Члиянц
Лучший сериал
«Аутсорс», режиссер Душан Глигоров
Лучший анимационный фильм
«Алешенька», режиссер Дмитрий Геллер
Лучший документальный неигровой фильм
«Двери закрываются», режиссер Яна Исаенко
Лучший игровой короткометражный фильм
«Складки», режиссер Екатерина Скакун
Лучшая режиссерская работа
Бакур Бакурадзе, «Лермонтов»
«Лермонтов»
Лучший сценарий
Петр Луцик, Алексей Саморядов при участии Сергея Члиянца, «Ветер»
Лучшая операторская работа
Данила Горюнков, «Ветер»
Лучшая работа художника
Алексей Падерин, Сергей Зайков, «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшая музыка
Александр Демьянов, «Здесь был Юра»
Лучший звук
Борис Войт, «Лермонтов»
Александр Феденев, «Ветер»
Лучшая главная мужская роль
Илья Озолин, «Лермонтов»
«Здесь был Юра»
Лучшая главная женская роль
Мария Леонова, «Над вечным покоем»
Лучшая мужская роль второго плана
Олег Васильков, «Ветер»
Лучшая женская роль второго плана
Джульетта Степанян, «День рождения Сидни Люмета»
Лучший полнометражный игровой дебют
«Картины дружеских связей», режиссер Софья Райзман
Голос (премия кинокритиков до 33 лет)
«Двери закрываются», режиссер Яна Исаенко
Событие года
Экспертный совет выделил два кинособытия с одной тенденцией – появление нового поколения режиссеров с яркой авторской позицией.
Первое: успехи выпускников Московской школы кино (куратор программы «Режиссура» — Алексей Попогребский), номинантов и лауреатов премии: Анны Кузнецовой («Каникулы», «Дыши»), Сергея Малкина («Здесь был Юра»), Игоря Марченко («Счастлив, когда ты нет»), Софьи Райзман («Картины дружеских связей»).
Второе: признание на международном уровне проектов, созданных за рубежом, но связанных с российской культурной и языковой средой: фильмы Насти Коркия («Короткое лето») и Владлены Санду («Память») стали лауреатами МКФ в Венеции; фильм Александра Молочникова «Экстремистка» победил в номинации «Лучший фильм» и получил приз жюри студенческой премии BAFTA.
«Картины дружеских связей»
Лидирующий по числу наград фильм «Ветер» — история о рыбаке Иване Морозове, который, оставив дома молодую жену Катю, отправляется за добычей: едой, деньгами и достойным ее красоты платьем. Путешествие Ивана обретает черты мрачной волшебной сказки с присущими ей испытаниями и близостью смерти. Главные роли исполнили Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Николай Чиндяйкин, Евгений Харитонов.
Еще не все фильмы-лауреаты успели выйти в прокат. Завтра, 29 января, начнутся показы драмы Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета». С 5 февраля зрители смогут увидеть социальную комедию «Здесь был Юра». Драмеди «Картины дружеских связей» с Александром Палем и Евгением Цыгановым выйдет в прокат 19 марта.
