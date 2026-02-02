Дарья Мороз

О трансформационной работе с Бобом Уилсоном

В 2025 году стало театрального режиссера Боба Уилсона, тоже важного человека в моей жизни. Если можно одним словом описать рабочие отношения между режиссером и артисткой, то это точно была любовь. Ему достаточно было сказать одну фразу — и все становилось ясно и про сцену, и про спектакль.

Нечасто встречаешь человека, с которым ты будто была знакома всю жизнь. А с Уилсоном — именно так: идеальный мэтч. Уилсон был социально адаптированным аутистом. А я тот самый ребенок, который мог восемь часов без перерыва делать раскраску или снова и снова переставлять одну и ту же пластинку. Я сложно воспринимаю этот мир. И поэтому, наверное, хорошо чувствовала Боба. А это великое облегчение — работать с тем, с кем у тебя многое совпадает: ты понимаешь — есть еще в мире такие же «безумцы», как ты. Происходит энергетический взаимообмен, ты у таких людей многому учишься — и это поднимает тебя на новые ступени понимания профессии, жизни. Но еще важнее то, что ты перестаешь чувствовать себя одинокой. С возрастом таких людей в жизни встречается все меньше, и от этого грустно.