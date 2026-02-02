Ну, она! Режиссер Дарья Юрьевна Мороз поделила секс в Петербурге на до и после. Собрала дримтим бражников и блудниц (филяй-филяй: Максим Матвеев танцует под Анну Асти, а Юлия Снигирь взапой читает обсценную поэзию Маяковского!) и сняла в «главной резиденции амура на земле» (так говорил Куруч!) второй сезон своего вайбового и дейтинг-позитивного культпросвет-альманаха (всем смотреть «Секс. До и после» в Okko!).
На Дарье: серьги MERCURY, браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), топ и юбка DAVID KOMA, перчатки YANA
На Дарье: серьги, браслеты и кольца FERRIFIRENZE (Mercury), платье СЕВИНДЖ АБДУЛЛАЕВА
На Дарье: колье MERCURY, браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), боди и юбка SASHAVERSE, шляпа LIA GUREEVA
На Дарье: серьги MERCURY, топ KRISTINA TASHI, брюки VICTORIA PARKHAEVA, перчатки YANA, очки GUCCI (Optics Gallery)
ВАЖНО: неделя haute couture есть у нас дома — и на ней сплошной фэшн-авангард! Дарья Мороз бросила вызов киберфутуристичным скафандрам Iris van Herpen в полупрозрачной юбке-бутоне Кristina Tashi, сверкала (на зависть футлярам Rahul Mishra!) в поясе-галстуке от выпускницы «Британки» Насти Новосельцевой, а в кутюрной шляпе Lia Gureeva переиграла кандибобер Dior-эры Джонатана Андерсона.
На Дарье: кольца, серьги, браслет MERCURY, платье АВРОРА ЛУНИНА, ДАРЬЯ ГУГНИНА, ЛАРА КУРКЧИ
На Дарье: серьги и колье FERRIFIRENZE (Mercury), платье YANA, ботфорты SAINT LAURENT (ЦУМ)
На Дарье: пиджак, юбка MAISON MARGIELA (ЦУМ), шипастое платье ПЕТР ЗАЙЦЕВ, пояс-галстук НАСТЯ НОВОСЕЛЬЦЕВА, сапоги SAINT LAURENT (ЦУМ)
На Дарье: кольца, браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury), комбинезон LEVEL 44, шарф ATELIER BISER, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ)
На Дарье: серьги MERCURY, платье АВРОРА ЛУНИНА, ДАРЬЯ ГУГНИНА, ЛАРА КУРКЧИ
На Дарье: серьги, браслеты и кольца FERRIFIRENZE (Mercury), платье СЕВИНДЖ АБДУЛЛАЕВА, туфли VIC MATIE (No One)
Как получилось, что актриса — гринфлаг формалиста-сказочника Уилсона, постмодерниста-деконструктора Богомолова и философа-экспериментатора Васильева ушла в режиссуру, сняла «Сексуальное просвещение» здорового человека в вау-сеттинге белых ночей, и при чем здесь интроверты из Петербурга, медведиха Пушкина и первый стритстайл-комик в мире, блогер-миллионник Илья Куруч? Узнали POV Дарьи Мороз, пока она примеряла авангард-кутюр!
Дарья Мороз
О трансформационной работе с Бобом Уилсоном
В 2025 году стало театрального режиссера Боба Уилсона, тоже важного человека в моей жизни. Если можно одним словом описать рабочие отношения между режиссером и артисткой, то это точно была любовь. Ему достаточно было сказать одну фразу — и все становилось ясно и про сцену, и про спектакль.
Нечасто встречаешь человека, с которым ты будто была знакома всю жизнь. А с Уилсоном — именно так: идеальный мэтч. Уилсон был социально адаптированным аутистом. А я тот самый ребенок, который мог восемь часов без перерыва делать раскраску или снова и снова переставлять одну и ту же пластинку. Я сложно воспринимаю этот мир. И поэтому, наверное, хорошо чувствовала Боба. А это великое облегчение — работать с тем, с кем у тебя многое совпадает: ты понимаешь — есть еще в мире такие же «безумцы», как ты. Происходит энергетический взаимообмен, ты у таких людей многому учишься — и это поднимает тебя на новые ступени понимания профессии, жизни. Но еще важнее то, что ты перестаешь чувствовать себя одинокой. С возрастом таких людей в жизни встречается все меньше, и от этого грустно.
На Дарье: мерьги, браслет и кольца FERRIFIRENZE (Mercury), колье и браслет MERCURY, комбинезон LEVEL 44, юбка KRISTINA TASHI, лодочки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
На Дарье: колье MERCURY, браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), боди SASHAVERSE, шляпа LIA GUREEVA
На Дарье: серьги MERCURY, топ KRISTINA TASHI, брюки VICTORIA PARKHAEVA, перчатки YANA, очки GUCCI (Optics Gallery)
На Дарье: серьги MERCURY, топ DAVID KOMA
На Дарье: серьги и браслет FERRIFIRENZE (Mercury), колье и браслет MERCURY, комбинезон LEVEL 44
На Дарье: колье MERCURY, браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), боди и юбка SASHAVERSE, шляпа LIA GUREEVA, сапоги YANA
Дарья Мороз
О хайп-феномене Ильи Куруча
Если честно, я не знала, что Илья — питерская суперзвезда. Придумала историю, что кто-то снимает блог и задает вопросы про секс жителям города, и спросила коллег: «Есть ли классные ребята, которые рассказывают про Петербург?» Мне посоветовали нескольких, но Илья понравился особенно — он очень персонажный. На съемках у Казанского собора Юлию Снигирь узнавали реже, чем Куруча!
Полное интервью Дарьи Мороз читайте в февральском номере и на сайте Собака.ru!
