Никита Кологривый — герой диджитал-обложки декабрьского номера Собака.ru!

О Никите Кологривом

Не быть Никитой Кологривым — это стать угодным, скучным, занудой, поучать других и навязывать свое мнение. Никогда не лезу ни к кому с непрошеными советами и не терплю их по отношению к себе.

Заканчивается мотор — и всё, я снова для всех друг и товарищ. Вообще, есть такая тенденция: артисты, играющие плохих, в жизни добрейшие люди, а те, кто божьи одуванчики в кадре, про них потом интересные вещи узнаются. У всех есть скелеты в шкафу, просто большинство невероятно боится, чтобы они были замечены. А задача художника — честно и красиво о них рассказывать. Вот в «Методе 3» у меня это точно получилось. Безуминка всегда интересна как предмет разговора в искусстве, но ни в коем случае не надо в себе ее взращивать и культивировать. Разве что заметить и поиронизировать. Вообще, творчество — это возможность сделать так, чтобы от твоей безуминки никто не пострадал.