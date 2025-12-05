Никита Кологривый — герой диджитал-обложки декабрьского номера Собака.ru!

Что за тигр этот лев! «Анфан террибль русского кино» и кавербой диджитал-обложки декабрьского номера Собака.ru Никита Кологривый расследует самые дикие преступления в новом сезоне «Метода»: ради роли Зверя и попадания в аутло-гэнг Константина Хабенского сбрил кудри, постиг мощь нарциссической травмы и переиграл вообще всех.
На Никите: рубашка BÁKHTIN, куртка LANA STOLYARCHUK
Главный селф-мейд российского кино Никита Кологривый сбрил кудри и примерил рубашки с принтом из клубничек и полька-дота, как у Тайлера Дердена в «Бойцовском клубе», ради роли Зверя — самого харизматичного нарцисса-ПРЛшника в маньячной аутло-группе под руководством Меглина-Хабенского в третьем сезоне «Метода». POV: здесь мыслят как преступники и следствие ведут десять психопатов, а режиссер первого (и эталонного) сезона Юрий Быков препарирует жанр джалло, как Декстер кадавры. (Первая часть «Метода 3» уже на «Кинопоиске», финал сезона — 18 декабря!).
Редакция Собака.ru созвонилась с Никитой: ожидание — встретиться с субличностью Зверя и «анфан террибль нашего кино», реальность — обсуждать Шукшина (его Римская империя!) и Достоевского, респектовать Быкову и Хабенскому и бороться с мужской депрессией, как у Маяковского. Внимание: метод Кологривого!
Никита Кологривый
О Никите Кологривом
Не быть Никитой Кологривым — это стать угодным, скучным, занудой, поучать других и навязывать свое мнение. Никогда не лезу ни к кому с непрошеными советами и не терплю их по отношению к себе.
Заканчивается мотор — и всё, я снова для всех друг и товарищ. Вообще, есть такая тенденция: артисты, играющие плохих, в жизни добрейшие люди, а те, кто божьи одуванчики в кадре, про них потом интересные вещи узнаются. У всех есть скелеты в шкафу, просто большинство невероятно боится, чтобы они были замечены. А задача художника — честно и красиво о них рассказывать. Вот в «Методе 3» у меня это точно получилось. Безуминка всегда интересна как предмет разговора в искусстве, но ни в коем случае не надо в себе ее взращивать и культивировать. Разве что заметить и поиронизировать. Вообще, творчество — это возможность сделать так, чтобы от твоей безуминки никто не пострадал.
Текст: Алена Анисимова
Фото: Василий Швецов
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Улья Мороз
Визаж и волосы:
Михаил Субботин
Ассистент Стилиста: Юлия Курепова
Свет и тех. сопровождение: Александр Шлянцев, Дариуш Кушелевич
