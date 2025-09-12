Хитовый хоррор «Орудия», «Лихие. Глава вторая» Юрия Быкова и новый сезон «Убийств в одном здании»: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building, 5 сезон (18+)

Обласканная американской критикой и невероятно обаятельная детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта возвращается с пятым сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. На этот раз — гибель швейцара «Арконии» (того самого здания, где и происходят убийства).

Среди приглашенных звезд в продолжении вернется Мэрил Стрип, также замечены новички каста — Рене Зеллвегер и Кристоф Вальц.

С 9 сентября, Hulu