Хитовый хоррор «Орудия», «Лихие. Глава вторая» Юрия Быкова и новый сезон «Убийств в одном здании»: что смотреть дома на этой неделе

ГЛАВНОЕ
Фильм «Орудия» / Weapons (18+)
Пока что главный хоррор 2025 года и кассовый хит при относительно скромном бюджете, снятый режиссером «Варвара» Заком Креггером. Однажды ночью в небольшом американском городке сразу 17 младшеклассников выбежали из своих домов и умчались в неизвестность. Полиция бессильна — тогда расследование в свои руки берут отец одного из пропавших Арчер (Джош Бролин), школьная учительница Джастин (Джулия Гарнер), коп Пол (Олден Эренрайк) и оказавшийся с ними не в то время и не в том месте мелкий воришка Тони (Остин Абрамс).
С 9 сентября, Apple TV, Prime Video
Сериал «Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building, 5 сезон (18+)
Обласканная американской критикой и невероятно обаятельная детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта возвращается с пятым сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. На этот раз — гибель швейцара «Арконии» (того самого здания, где и происходят убийства).
Среди приглашенных звезд в продолжении вернется Мэрил Стрип, также замечены новички каста — Рене Зеллвегер и Кристоф Вальц.
С 9 сентября, Hulu
Сериал «Лихие. Глава вторая», 2 сезон (18+)
Во втором сезоне главные герои Павел (Артем Быстров) и Женя (Егор Кенжаметов) впервые отправляются в Москву — в качестве подстраховки криминального авторитета Джема (Артур Иванов), которого вызвал на серьезную беседу вор в законе Тунгус (Филипп Янковский).
Напомним, также в касте проекта — Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Гела Месхи, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Вадим Филипченков, Кирилл Полухин и многие другие. Команда создателей прежняя — режиссер Юрий Быков и сценарист Олег Маловичко.
С 11 сентября, Okko, Start
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Первокурсницы», 2 сезон (16+)
Комедия о важности образования с Анной Уколовой и Екатериной Сутуловой в главных ролях. Они играют женщин, которые ближе к 40 понимают, что мечты их не сбылись, так как они когда-то бросили университет. Тогда они поступают на первый курс вуза, вновь окунаясь в давно забытую студенческую жизнь.
Во втором сезоне героинь ждут новые разнообразные приключения: от курортного романа в Сочи и любовного треугольника до открытия кулинарного стартапа. Сняла проект Алена Корчагина («Это мы»).
С 8 сентября, Premier, «Кинопоиск», Okko, Kion
Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon, 3 сезон (18+)
Спин-офф неубиваемых (сложно удержаться от этой метафоры) «Ходячих мертвецов». Первый сезон был посвящен мытарствам Диксона (Норман Ридус) во Франции, во втором на поиски друга в Европу отправилась Кэрол (Мелисса Сюзанн МакБрайд). В третьем их совместный путь домой будет пролегать через Англию и Испанию — с новыми встречами и опасностями.
C 8 сентября, «Амедиатека»
Фильм «Эра» (18+)
Мелодрама дебютанта Вениамина Илясова, получившая на фестивале «Новое движение»-2024 призы как лучший фильм и за визуальное решение, наконец дождалась онлайн-премьеры. Это яркая картина об огненно-рыжей Эре (Марианна Шульц), воспитывающей необычного сына Андрея (звезда молодого поколения БДТ им. Товстоногова Геннадий Блинов). Вместе они приезжают в дом у моря. В касте также Федор Лавров и Юлия Бружайте, а с камео появляется Жан Даниэль, артист из вселенной Киры Муратовой. Оператором выступил Батыр Моргачев («Трасса»).
С 8 сентября, «Кинопоиск»
Фильм «Санбой. Метод» / Sunboy. Method (18+)
Док о человеке-меме Геннадие Чернецове, известном как певец Пророк Санбой: в начале девяностых он попал в книгу рекордов Гиннесса и общался с президентом Чехии Вацлавом Гавелом, но со временем ушел в полумаргинальный образ жизни. Что не помешало ему стать сетевым героем и вполне успешным среди зумеров музыкантом. Режиссеры картины — Дмитрий Глазовский, Иван Качалин и Денис Коллонтай.
C 8 сентября, Okko, «Иви»
Фильм «Афера маслом» / Les règles de l'art (18+)
Французская криминальная комедия сценариста «Стать Карлом Лагерфелфельдом» Доминика Бомарда. По сюжету эксперт по дорогим часам Йонатан (Мельвиль Пупо из «Великой иронии») попадает под влияние афериста Эрика (Софьян Зермани, «Мертвый сезон») — вместе с подельником по имени Джо (Стив Тьеншо, «Люпен») они крадут объекты современного искусства на 100 миллионов евро — и наживают себе огромные проблемы с законом.
С 8 сентября, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink
Сериал «Девушка моего сына» / The Girlfriend, премьера (18+)
Драма переквалифицировавшейся в режиссеры актрисы Робин Райт («Форрест Гамп»). В ней она сыграла роль матери, которая хочет защитить своего не очень разборчивого сына (Лори Дэвидсон, «Песочный человек») от тлетворного влияния его новой герлфренд (Оливия Кук, «Дом дракона») — дамы от мелких пикировок постепенно переходят к активным боевым действиям.
С 10 сентября, Prime Video
Сериал «Также известный как Чарли Шин» / aka Charlie Sheen, премьера (18+)
Двухсерийная документальная лента о скандальном голливудском актере: от периода становления и съемок в культовых фильмах вроде «Взвода» и перевоплощения в отличного комика до историй с запрещенными веществами, смертельным заболеванием и секс-скандалами. Режиссер — Эндрю Ренци («Благодетель»).
С 10 сентября, Netflix
Сериал «Барсукот. Очень зверский детектив» / Beastly Crime, 2 сезон (6+)
Анимационный нуар-детектив для всей семьи делает Studio Metrafilms Moldova и канадская Lakeside Animation Studio. Новая часть получила название «Когти гнева». Напомним, действие происходит в Дальнем Лесу — юный Барсукот помогает приемному отцу Барсуку расследовать местные дела. На этот раз — нападение на выставку зверского искусства. Хотя делу мешает влюбленность главного героя в кошечку Маркизу.
Режиссером проекта по-прежнему осталась Александра Евсеева (ребут «Простоквашина»), а озвучивает Барсука и Барсукота все также Сергей Мардарь (Совунья и Кар-Карыч в «Смешариках»).
С 11 сентября, «Кинопоиск»
Фильм «Нейробатя» (16+)
Комедия с Денисом Власенко, играющим тревожного айтишника Гришу. У его героя получается создать технологию, которая может помещать сознание человека в гаджеты. Подопытным кроликом оказывается его собственный отец — криминальный авторитет Бес (Виталий Хаев), который не очень-то в восторге от случившегося с ним чуда трансгуманизма. Также в фильме снялись Валентина Ляпина, Настасья Самбурская и Александр Обласов. Режиссер — Виталий Дудка («За слова отвечаю»).
С 12 сентября, Okko, «Иви», Kion, Start
Сериал «Свободный код», премьера (12+)
Трехсерийный документальный мини-сериал о феномене открытого компьютерного кода — и том, как он изменил мир IT-индустрии. Ведущие — журналист, популяризатор науки и автор подкастов Андрей Коняев и его брат Владимир, эксперт в области опенсорса. Режиссер — Евгений Карелинов (проекты «Одна безумная история» и «Одно безумное преступление»).
С 12 сентября, Wink
